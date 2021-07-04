Смольный не спешит выполнять требование законодательства и расторгать договор аренды с компанией «Анна Нова», которая планировала построить в Муринском парке уже второй спорткомплекс. Хотя еще в мае участок приобрел статус ЗНОП. Это значит, что на нем нельзя строить и сдавать его в аренду. На вопросы, когда же уберут забор, профильные комитеты кивают друг на друга. А инвестор в ближайшем будущем попытается оспорить «озеленивший» территорию закон.

Еще в конце апреля Заксобрание Петербурга в окончательном, третьем чтении одобрило законопроект о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Рекреационный статус получили 1,8 гектара спорной территории, где поддерживаемый Смольным инвестор планирует построить уже второй по счету спортивный комплекс, а петербуржцы хотят видеть часть благоустроенного парка. Губернатор подписал документ 17 мая, спустя десять дней документ вступил в силу.



С тех пор петербуржцы начали требовать убрать глухой забор, который огораживает участок, и сделать, согласно закону о ЗНОП, территорию общедоступной. Они регулярно пишут об этом на страничке губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте», проводят субботники в парке, призывают подписать петицию (сейчас под ней более 5 тысяч подписей), устроили акцию, нарядившись медиками со стетоскопами и поставив диагноз «Парк жив, забор мертв», а также записали видеообращение к «Прямой линии» Владимира Путина. Правда, в эфире оно так и не прозвучало.

Участок Муринского парка, о котором идет речь, вырезали из состава ЗНОП под стройку еще в 2010 году, кстати, это было сделано в рамках губернаторского законопроекта. В 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме на тот момент губернатор Георгий Полтавченко подписал соглашение с компанией «Анна Нова» на реализацию инвестиционного проекта — второй очереди спорткомплекса «Нова Арена».

В Смольном профильные комитеты запросы «Фонтанки» переводят друг на друга. В комитете по инвестициям лаконично сообщили, что в отношении земельного участка на данный момент действует договор аренды между комитетом имущественных отношений (КИО) и ООО «Анна Нова». А вопросы, касающиеся ЗНОП, к компетенции ведомства не относятся.



В КИО, в свою очередь, заявили, что «в целом проект строительства спорткомплекса ООО «Анна Нова» ведёт комитет по инвестициям». А на повторный запрос добавили, что инвестор с предложением о расторжении контракта не обращался.

Эту информацию редакции подтвердили и в «Анне Нове». «Возможности расторжения никто не рассматривает и рассматривать не будет. Мы, как минимум, никогда не будем инициаторами данного процесса», — сообщил начальник отдела инвестиционного развития компании Самвел Григорян.

«Ни для кого не секрет, что таким же кворумом, таким же Законодательным собранием и правительством Петербурга он (участок) был исключен. Сейчас эта борьба за зеленые зоны стала удобным рычагом работы для того, не постесняюсь этого слова, чтобы набирать себе некие политические баллы», — добавил он.

Григорян констатировал, что освободить участок требовала небольшая группа оппозиционных депутатов, однако их заявления и предложения ранее не находили поддержки у коллег из парламента.

Он сообщил, что компания будет в обязательном порядке оспаривать закон о ЗНОП, и упомянул положительную практику в судах в историях с участками под застройку в Петроградском районе.



Действительно, ранее Заксобрание включало в перечень зеленых насаждений участки под застройку, неправомерность этого решения еще в 2018 году подтвердил Верховный суд. Однако между кейсами есть существенное различие — те участки находятся в частной собственности, и наделение их зеленым статусом прямо противоречит законодательству, так как частные владения не могут быть ЗНОПами.

На оспаривание закона с момента его вступления в силу у компании есть три месяца.

Григорян отметил, что компания уже вложила в проект средства, а рост стоимости строительных материалов, по подсчетам представителя «Анны Новы», поднял объем вложений с 400–500 до 700 млн рублей и выше. Сейчас работы на участке не ведутся, возобновят их, только если компания через суд получит разрешение на строительство.

Отметим, что в Петербурге есть прецедент, когда Смольный вопреки требованиям петербуржцев отдал под застройку участки, где жители хотели видеть парк и где территорию сначала включили в ЗНОП, а затем договор аренды был расторгнут. Это «парк на Смоленке» на Васильевском острове. Однако в этом случае инициатором расторжения выступил сам инвестор.



История борьбы за участок в парке насчитывает уже не один суд. Кроме регулярных митингов и пикетов, защитники сначала одержали победу над Смольным: суд признал незаконным постановление правительства, которым в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) было изменено назначение территории — с рекреационной на спортивную. А затем Куйбышевский районный суд обязал Госстройнадзор отменить разрешение на строительство. Решение не вступило в законную силу, так как было оспорено. Апелляцию подали служба стройнадзора и «Анна Нова», следующее заседание назначено на 16 августа.

«Мы будем идти до конца, нам терять нечего», — обозначил позицию компании Самвел Григорян.

Руководство города еще в 2019 году выступало против включения участка в перечень ЗНОП. Чиновники объясняли это тем, что запрет на строительство может ухудшить инвестиционный климат Петербурга, а осенью прошлого года продлил «Анне Нове» договор аренды до августа 2024 года.

«На данный момент этот участок находится на территории общего пользования, арендатором он не освоен (районный суд наложил меры предварительной защиты)... незаконным является установление каких-либо ограждений, с одной стороны, с другой — заключен договор аренды. В нормальной ситуации после вступления в силу решения суда об отмене разрешения на строительство город должен сам этот договор расторгнуть и нести все правовые последствия расторжения этого договора. Если этого не произойдет, придется выходить с иском о расторжении договора», — прокомментировала адвокат Ксения Михайлова, которая выступает в судах на стороне защитников парка.

