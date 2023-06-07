Полмиллиона за сквер. Чем закончилось голосование за благоустройство в Петербурге

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге подводят итоги голосования за парки и скверы. Оказалось, что за 1,5 месяца проголосовало около 600 тысяч человек. «Фонтанка» пригляделась: почти в каждом районе свои голоса отдали 10 процентов от официального количества жителей.



С середины апреля до конца мая по всей России проходило голосование за благоустройство. Его рекламировали по телеканалам, рассылкой от «Госуслуг». Активно просили проголосовать всех бюджетников — «Фонтанка» писала, что в Выборгском районе чиновники даже спустили разнарядку организовать по 20 голосующих в день от психоневрологического диспансера, по 14 — от КВД, по 13 — от хосписа. В других районах тоже собирали голоса с бюджетников, а иногда и не только с них. Собеседник «Фонтанки» в одном из крупных интернет-магазинов Петербурга рассказал, что его коллеги, имеющие родственников в бюджетной сфере, регулярно просили помочь им с голосованием. Комментируя это, в петербургском комитете по благоустройству уверяли, что не давали установки гнаться за цифрами и в любом случае деньги из бюджета получат проекты, которые не только поддержаны гражданами, но и качественно составлены. Судя по описанию на платформе голосования, от количества голосов зависит только то, в какой очередности власти приступят к работе над конкретным сквером или общественным пространством.



Голосование за благоустройство — это проект Минстроя. Конкурсу не первый год. Собеседники «Фонтанки» в районах настаивали, что именно в этот раз власти развили такую активность, возможно, неслучайно — это сделано за год до введения электронного голосования на «Госуслугах» (на этом же сайте голосовали и за скверы), впереди важные выборы. По словам одного из источников, каждому району города поставили задачу набрать голосов минимум 10 процентов от жителей района. Судя по цифрам, которые изучила «Фонтанка», почти всем это удалось. Результаты голосования в некоторых с удивительной точностью совпадают с упомянутым показателем. Единственный район, где жители перестарались, — Красногвардейский, где уже строят десятикилометровую зелёную зону вдоль Охты и Оккервиля. За этот проект проголосовали 54 тысячи человек (это примерно 14 процентов жителей района).



Всего в голосовании в Петербурге приняли участие около 600 тысяч. Это первый результат по всей России. Второе место занимает Уфа, где проголосовали 245 тысяч человек, затем Самара с 219 тысячами голосов. На первом месте в Петербурге Приморский район и территория на Ланской улице, д. 3 . За неё проголосовали 75 тысяч человек (по данным Петростата, в районе живёт 699 тысяч, а в муниципалитете Ланское — всего 69 тысяч). На втором месте Выборгский район, там за благоустройство территории рядом с домом 10 по Гренадерской улице проголосовали 56 тысяч. Официально в районе живёт 541 тысяча человек, а в муниципалитете Сампсониевский, где расположен этот адрес, — 39 тысяч. В Невском районе проголосовали 55 тысяч человек за сад на пересечении улиц Крупской и Бабушкина. Это почти самый точный результат — в районе живёт 547 тысяч человек. В Калининском районе почти 46 тысяч проголосовали за территорию на пересечении улиц Чугунной и Жукова. Это чуть меньше 10 процентов — в районе проживает 536 тысяч человек. Во Фрунзенском районе за сквер Спасателей у метро «Бухарестская» нажали кнопку более 39 тысячи пользователей «Госуслуг» (в районе проживает 413 тысяч человек). В Кировском поддержали сквер вдоль реки Дачной на Ленинском, 111, 36 тысяч (в районе официально проживает 335 тысяч человек).



Самые маленькие цифры оказались у пригородных районов. Казалось бы, почти все горожане летом выезжают на Финский залив и наверняка должны были проголосовать за пляж «Северный» в Сестрорецке. Но там всего 7 тысяч голосов. Это как раз почти 10 процентов от жителей района — там официально живут примерно 80 тысяч человек. То же самое и в Кронштадте: благоустройство пляжа южнее дома № 2 по Цитадельскому шоссе поддержали всего 6 тысяч (в районе проживают 44 тысячи человек).



Официальные итоги голосования подвели 6 июня на федеральном уровне. «Президент Владимир Путин поручил увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды — это Всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". И мы активно работаем над тем, чтобы данный инструмент был доступен, понятен и прост в использовании для любого гражданина», — заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Там добавили, что поддержанные жителями проекты будут реализованы в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

