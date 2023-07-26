Свыше тысячи коммунальных квартир расселили в Петербурге за прошлый год. Их остается в 60 раз больше

Более одной тысячи коммунальных квартир удалось расселить в Петербурге за прошлый год. Жилищные условия таким образом улучшили около 2,6 тысяч семей.
Цифры прозвучали 26 июля на заседании городского правительства. По данным жилищного комитета, к началу 2022 года в Петербурге насчитывалось 63,8 тысяч коммуналок, на 1 июля 2023-го их 61,9 тысяч. На текущий год выделено 3,9 млрд рублей для содействия почти 1,5 тысячам семей, которые проживают в таких квартирах.
В целом общая очередь семей, состоящих на жилищном учете, сократилась за 2022 год на 13 тысяч, за первое полугодие 2023 года — еще на 5 тысяч, сейчас она составляет чуть меньше 90 тысяч.
Всего в прошлом году содействие оказали 5,9 тысячам семей на сумму более 19 млрд рублей. Из них полторы тысячи — это молодые семьи, столько же — проживающие в коммунальных квартирах, 750 — многодетные, 700 — из общей очереди без льгот, тысяча — заемщики по ипотеке, 100 — семьи с детьми-инвалидами. В 2023-м на эти цели выделили 21,4 млрд.
Кроме того, в 2022 году квартиры предоставили 2,4 тысячам семей. В текущем году город увеличил расходы на закупку квартир с 11,6 млрд до 17,7 млрд рублей. Предполагается, что КИО за три года таким образом сформирует государственный фонд из 4,8 тысяч квартир (2,4 тысячи — для детей-сирот).