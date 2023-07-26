Свыше тысячи коммунальных квартир расселили в Петербурге за прошлый год. Их остается в 60 раз больше

Более одной тысячи коммунальных квартир удалось расселить в Петербурге за прошлый год. Жилищные условия таким образом улучшили около 2,6 тысяч семей.



Цифры прозвучали 26 июля на заседании городского правительства. По данным жилищного комитета, к началу 2022 года в Петербурге насчитывалось 63,8 тысяч коммуналок, на 1 июля 2023-го их 61,9 тысяч. На текущий год выделено 3,9 млрд рублей для содействия почти 1,5 тысячам семей, которые проживают в таких квартирах.