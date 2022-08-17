В квартире на Радищева закрыли дыру в потолке, а крышу над ней починили

В квартире на улице Радищева, 17 — 19 устранили «окно» в потолке. Ремонт кровли над ним завершен, но еще предстоят работы по восстановлению аварийного участка.
Прокуратура Петербурга
Сегодня повреждения осматривала внушительная делегация: представители жилищного комитета, прокуратуры, администрации Центрального района, управляющей компании, Фонда капитального ремонта и подрядной организации. ЖКС № 3 дали неделю, чтобы обследовать аварийный участок чердака, рассказали «Фонтанке» 17 августа в пресс-службе районной администрации.
В доме идет капитальный ремонт кровли, работы выполняет компания «ТВК-Инжиниринг». Около недели назад в потолке образовалась огромная дыра. В Фонде капремонта заявили, что обрушение произошло в перекрытиях, «которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация».