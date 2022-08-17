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    В квартире на Радищева закрыли дыру в потолке, а крышу над ней починили

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    В квартире на улице Радищева, 17 — 19 устранили «окно» в потолке. Ремонт кровли над ним завершен, но еще предстоят работы по восстановлению аварийного участка.

    Прокуратура Петербурга

    Сегодня повреждения осматривала внушительная делегация: представители жилищного комитета, прокуратуры, администрации Центрального района, управляющей компании, Фонда капитального ремонта и подрядной организации. ЖКС № 3 дали неделю, чтобы обследовать аварийный участок чердака, рассказали «Фонтанке» 17 августа в пресс-службе районной администрации.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
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    В доме идет капитальный ремонт кровли, работы выполняет компания «ТВК-Инжиниринг». Около недели назад в потолке образовалась огромная дыра. В Фонде капремонта заявили, что обрушение произошло в перекрытиях, «которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация».

    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

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    Комментарии 1

    07A17 Авг 2022 в 17:45
    Ну вот, теперь подвесной потолочек, кафелек, ламинат, водогрей и можно еще 100 лет жить в навозной куче!
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