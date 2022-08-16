«Проблема будет устранена в короткие сроки». С дырой в квартире в центре Петербурга обещают разобраться быстро

Внезапное «окно», появившееся в петербургской квартире на улице Радищева, 17–19, будет устранено в ближайшее время. Об этом 16 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Фонда капремонта.
Об обрушении в данном доме нам рассказала читательница Анна. По словам женщины, всё случилось около недели назад — со вторника на среду. Во время ремонта кровли в потолке образовалась огромная дыра.
«На адресе идёт ремонт кровли, выполняет компания «ТВК-Инжиниринг». Обрушение произошло в перекрытиях, которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация. Тем не менее подрядчик уже на связи с собственником, проблема будет устранена в короткие сроки полностью силами исполнителя работ по капремонту», — заявили в фонде.