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    «Проблема будет устранена в короткие сроки». С дырой в квартире в центре Петербурга обещают разобраться быстро

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    Внезапное «окно», появившееся в петербургской квартире на улице Радищева, 17–19, будет устранено в ближайшее время. Об этом 16 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Фонда капремонта.

    Об обрушении в данном доме нам рассказала читательница Анна. По словам женщины, всё случилось около недели назад — со вторника на среду. Во время ремонта кровли в потолке образовалась огромная дыра.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
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    «На адресе идёт ремонт кровли, выполняет компания «ТВК-Инжиниринг». Обрушение произошло в перекрытиях, которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация. Тем не менее подрядчик уже на связи с собственником, проблема будет устранена в короткие сроки полностью силами исполнителя работ по капремонту», — заявили в фонде.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

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    Комментарии 1

    07A16 Авг 2022 в 19:38
    Не знаю, почему волнуются хозяева? Все в целом идет по плану!
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