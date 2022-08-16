«У нас есть только дыра — вот и всё». Ремонт кровли оставил петербургских жильцов с огромным «окном» в потолке

Огромная дыра образовалась в потолке дома в Центральном районе Петербурга во время ремонта кровли. Жильцы несчастливой квартиры опасаются, что отверстие начнёт увеличиваться в размерах, и не понимают, почему ответственные службы медлят с починкой.

Об обрушении в квартире отца на улице Радищева, 17–19, «Фонтанке» 16 августа рассказала читательница Анна. По словам женщины, всё случилось около недели назад — со вторника на среду.

«Там ремонт кровли длится недели три. После обвала с собственником квартиры, моим отцом, связалась управляющая компания. Они сказали, что есть дырка длиной 1 метр, шириной 15 сантиметров, и нужен доступ в квартиру для подписания акта», — поделилась женщина.

По её словам, в минувшую пятницу в квартире побывали начальница домоуправления и технолог, которые осмотрели дыру и составили акт, но предоставить его копию по неизвестной причине не смогли.

«Я переживаю, что у нас нет копии акта на руках. Начальница домоуправления сказала мне, что будет собираться комиссия, там будут оценивать состояние дома. Если аварийный, будет переселение. При этом сроки проведения комиссии назвать также не могут», — добавила Анна.