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    «У нас есть только дыра — вот и всё». Ремонт кровли оставил петербургских жильцов с огромным «окном» в потолке

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    10 комментариев

    Огромная дыра образовалась в потолке дома в Центральном районе Петербурга во время ремонта кровли. Жильцы несчастливой квартиры опасаются, что отверстие начнёт увеличиваться в размерах, и не понимают, почему ответственные службы медлят с починкой.

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    Об обрушении в квартире отца на улице Радищева, 17–19, «Фонтанке» 16 августа рассказала читательница Анна. По словам женщины, всё случилось около недели назад — со вторника на среду.

    «Там ремонт кровли длится недели три. После обвала с собственником квартиры, моим отцом, связалась управляющая компания. Они сказали, что есть дырка длиной 1 метр, шириной 15 сантиметров, и нужен доступ в квартиру для подписания акта», — поделилась женщина.

    По её словам, в минувшую пятницу в квартире побывали начальница домоуправления и технолог, которые осмотрели дыру и составили акт, но предоставить его копию по неизвестной причине не смогли.

    «Я переживаю, что у нас нет копии акта на руках. Начальница домоуправления сказала мне, что будет собираться комиссия, там будут оценивать состояние дома. Если аварийный, будет переселение. При этом сроки проведения комиссии назвать также не могут», — добавила Анна.

    С момента обвала в квартиру приходили лишь раз — по просьбе женщины дыру закрыли брезентом. Конечно, это не убережёт жителей от сильного дождя, а дом — от дальнейшего разрушения. В ЖКС № 3 Центрального района горожанке сказали, что последнее не исключено.

    «Сроков проведения комиссии нет, акт мы тоже не видели. У есть только дыра в потолке — вот и всё», — подытожила Анна.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе Центрального района Петербурга.

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    Комментарии 10

    AndrewBarsik16 Авг 2022 в 14:58
    Лет десять назад Замоскворецкий суд удовлетворил иск одной из родственниц Котриарха Пирила о взыскании с соседа сверху 19.7 миллионов рублей за загрязнение мебели и имущества "нанопылью", образовавшейся из-за проведения ремонта вышерасположенной квартиры. Все последующие инстанции оставили это фантастическое решение в силе. Так что прецедент есть. Советую хозяевам квартиры воспользоваться опытом котриарха.
    +3−0
    07A16 Авг 2022 в 14:58
    Нет, не сносить-это историческое наследие. В парадной еще Распутин мочился. А на людей градозащитникам наплевать.
    +0−0
    мухомор16 Авг 2022 в 14:45
    Пострадавшим срочненько делать независимую экспертизу.
    Очевидно, управляйка пытается замылить ситуацию, пускает отвлекающие про аварийное состояние. Это не их компетенция.
    Повреждений балочного перекрытия не видно. Скорее всего, просто нарушение технологии производства работ.
    Ходить по засыпным перекрытиям чердака и хранить вещи(стройматериалы) запрещено. Засыпку нельзя подвергать прессованию. И самое главное - там отсутствует верхнее устройство перекрытия. Нет пола, опирающегося на лаги. Есть только черновой пол на черепных брусках. Они дополнительной нагрузки к засыпке могут и не выдержать. и всё вместе с засыпкой окажется на головках жителей этажом ниже.
    +4−0
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