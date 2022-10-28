Не раскачивайте кабину. Гослидер отечественного лифтостроения споткнулся в петербургской парадной



У Щербинского лифтостроительного завода долгая история смены собственников за те 22 года, что он существует. Сейчас он принадлежит госкорпорации «Дом.РФ», выручка по итогам прошлого года составила почти 13 млрд, выпустил он более 9 тысяч лифтов — то есть больше, чем даже петербургский завод Otis. В отличие от того же Otis, у ЩЛЗ большая часть выручки приходится именно на госконтракты и именно в рамках капремонта домов в различных регионах. Но не в Петербурге.



С Otis, чьи лифты были востребованы в узких шахтах центра города, возникла пауза: собственники уходили из России и передавали актив. На этом фоне показалось, что ЩЛЗ вклинится в борьбу за петербургские контракты. Так и вышло: осенью 2022 года он выиграл три конкурса фонда — формально на оценку технического состояния шахт, разработку проектов и замену, ремонт или модернизацию лифтов. Проще говоря, на то, чтобы вешать новые кабины в домах, где старые уже пришли в негодность. Соревновался ЩЛЗ как со своими московскими и подмосковными соседями — «Евролифтмаш», «Курс», РУ КМЗ, так и с петербургскими — ЛСК, СПБ-ЛИФТ, Могилевлифт, СПбЛЗ. Лоты были немаленькие — на 385 млн, 488 млн и 331 млн, всего на 1,2 млрд рублей.



Адреса по ним распределялись так. В первом — пр. Авиаконструкторов, Коломенская ул, Комендантский пр., пр. Косыгина, Перекупной пер., пр. Сизова, Тверская ул. и ул. Чайковского. Во втором — пр. Большевиков, Индустриальный пр., Коломенская ул., Конная ул., Отечественная ул., ул. Передовиков, пр. Ударников, ул. Чайковского, Шлиссельбургский пр., пр. Энтузиастов. В третьем — Английский пр., Ириновский пр., Кирочная ул., Ковалевская ул., Ленская ул., пр. Наставников, Невский пр., ул. Передовиков, Пушкинская ул., Таврическая ул.



Дальше начались странности, которые фонд и принес в итоге в антимонопольную службу. 19 сентября ЩЛЗ признали победителем; по капремонту контракт после этого можно заключить не раньше 10-го и не позже 20-го дня. 10 октября, на ленточке, контракт повесили на электронную площадку, подрядчик его подписал. Через день фонд опубликовал акт об уклонении завода от подписания. Оказалось, что в этом 20-дневном промежутке, а именно 29 сентября, ЩЛЗ отправил заказчику скан-копию банковской гарантии (это обеспечение, без которого никто ничего заключать не будет). А надо было не в таком виде — а на бумажном носителе, подписанную гарантом и с оттиском его печати. Или электронным документом — но усиленным неквалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. В общем, посерьезнее. 10 дней фонд не высказывал претензии к форме гарантии, а сразу после подписания контракта сообщил, что она не годится.



Победителями после «уклонения» ЩЛЗ стали серебряные призеры конкурсов — «Курс», ЛСК и СПб-ЛИФТ. Внесенные в качестве обеспечения заявки деньги заводу не возвращаются, а это в сумме — порядка 60 млн рублей. Акты об уклонении — последние на данный момент документы в системе госзакупок по этим контрактам.



После этого идти обсудить внесение ЩЛЗ в реестр недобросовестных поставщиков уже требовала процедура, фонд обязан был направить сведения в ФАС. Ее комиссия, впрочем, подошла к делу внимательно. Да, форма гарантии нарушена, но надо проверять отдельно — действительно ли речь идет о недобросовестности. Ведь включение в публичный реестр — это серьезная черная метка, последствиями ФАС видит «подрыв деловой репутации и возможное уменьшение в будущем количества заключенных сделок, а также выгоды от осуществления предпринимательской деятельности». «Антимонопольный орган не должен ограничиваться формальным установлением факта такого уклонения либо наличием решения заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке, а обязан всесторонне исследовать все обстоятельства дела, дав оценку существенности нарушения, степени вины подрядчика, правомерности принятия заказчиком решения об одностороннем расторжении договора и т.д.», — написала комиссия в решении от 26 октября и отказала фонду.



Параллельно комиссия жилищного комитета, по данным «Фонтанки», проводила заседания по поводу исключения ЩЛЗ из реестра квалифицированных подрядных организаций. Это не ФАС и не черный список на всю страну, но по крайней мере петербургский фонд таким образом может порвать отношения с компанией. В итоге принятие решений было решено синхронизировать с антимонопольщиками, накануне завод сохранили в реестре.



«Щербинский лифтостроительный завод не был исключен из реестра добросовестных и квалифицированных поставщиков, — сдержанно прокомментировали «Фонтанке» в компании. — ЩЛЗ готов произвести и смонтировать все оборудование согласно тендерной документации. Завод продолжает активное участие во всех объявленных тендерах фондов капитальных ремонтов по всей России».



«ЩЛЗ подал жалобу в защиту своих интересов. На заседании ФАС фонд действовал в рамках закона, не настаивая на включении ЩЛЗ в реестр, так как учитывал предыдущую практику решений ФАС и понимал, что степень вины и степень ответственности будут в этом случае несоизмеримы», — сообщили в фонде. Там уточнили, что жалоба завода была удовлетворена, и все-таки именно с ним в ближайшее время заключат контракты.



«Действующие контракты с ЩЛЗ есть. По итогам закупочных процедур прошлого года, в 2022 году его доля менее 5 %, — сообщили «Фонтанке» в фонде. — Программа по лифтам в этом году — 1 461 единица, наибольшее количество контрактов у подрядчика «МЛМ — Нева трейд».



«Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, что замена лифтов — одно из главных и самых капиталоемких направлений капремонта на ближайшие годы. Именно на них город адресно дает субсидию (это и есть бюджетное участие в программе капремонта, вторая часть — взносы с горожан). В 2022-м выделили 3 млрд рублей на 1 088 лифтов в 288 домах. Всего в плане текущего года — 1 461 лифт, работы выполнены по 1001. Предполагается, что в ремонте каждого 30 % — это деньги населения, а 70 % — субсидия.



В следующие три года предполагается выделять по 6 млрд рублей, всего город хочет отремонтировать 3 600 лифтов. Жилком неоднократно подчеркивал, что это не блажь, и в ходе нулевых чтений бюджета председатель комитета Олег Зотов подчеркнул необходимость ускорения: с учетом того, что сделают в 2021-м году, остается 7 200 лифтов с истекшим сроком эксплуатации, их надо в любом случае менять не позднее 2025 года или выключать. Так что деньги сюда будут вливать в любом случае, вне зависимости от того, насколько дисциплинированно население будет платить взносы. За этот пирог и бьются подрядчики.



В многолетней региональной программе капремонта всего значится 18,6 тысяч лифтов более чем на 100 млрд рублей. «Фонтанка» писала, что это наиболее благополучное по накопленному отставанию направление: из 9,4 тысяч, заложенных на 2014–2022 годы, сделаны или будут сделаны почти все. То же самое относится к периоду 2021–2023: выполнено или включено в план около 2,3 тысяч лифтов, не исполнено — порядка 800, но времени еще достаточно.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

