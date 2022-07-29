Завод Otis в Петербурге возобновит прием заказов на лифты после смены владельцев

Петербургский завод по производству лифтового оборудования Otis с 1 августа возобновляет прием заказов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного от 29 июля по итогам визита на предприятие губернатора Александра Беглова и вице-премьера Дениса Мантурова.



Более 2000 сотрудников сохранят рабочие места, в том числе и в Петербурге. Сегодня на заводе была запущена новая линия по выпуску лифтовых дверей.



Весной 2022 года производитель лифтового оборудования Otis заявил, что перестает принимать новые заказы из России. В конце июля американская Otis Worldwide Corporation договорилась о продаже российского бизнеса по производству и обслуживанию лифтов. Покупателем выступила компания «Айс Девелопмент», которая входит в российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.

