Завод Otis в Петербурге возобновит прием заказов на лифты после смены владельцев

Петербургский завод по производству лифтового оборудования Otis с 1 августа возобновляет прием заказов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного от 29 июля по итогам визита на предприятие губернатора Александра Беглова и вице-премьера Дениса Мантурова.
Более 2000 сотрудников сохранят рабочие места, в том числе и в Петербурге. Сегодня на заводе была запущена новая линия по выпуску лифтовых дверей.
Весной 2022 года производитель лифтового оборудования Otis заявил, что перестает принимать новые заказы из России. В конце июля американская Otis Worldwide Corporation договорилась о продаже российского бизнеса по производству и обслуживанию лифтов. Покупателем выступила компания «Айс Девелопмент», которая входит в российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.
«На текущий момент мощности российских лифтовых заводов позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка в лифтах для высотных домов со скоростью движения до 2,5 м/с. Это лифты для зданий до 40 этажей», — прокомментировал Денис Мантуров.
По словам Александра Беглова, в Петербурге реализуется программа по капитальному ремонту лифтов. К 2025 году необходимо либо капитально отремонтировать, либо заменить все лифты, отработавшие назначенный срок службы. «Продукция завода Otis будет востребована», — сказал он.