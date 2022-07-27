Такая лотерея. Американский производитель лифтов Otis продаст бизнес в России распространителю «Столото»

Американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation договорился о продаже российского бизнеса. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал 2022 года, опубликованном 27 июля.

Сумма сделки не называется. В России Otis принадлежат завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7 000 лифтов в год и сервисная сеть.

Покупателем выступит российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, сообщили в пресс-службе Минпромторга «Интерфаксу». Компания занимается разработкой IT-решения в финсекторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем гослотерей «Столото».