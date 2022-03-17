Обрыв рынка. Застройщики соображают, какие лифты подселять в шахты вместо Otis

Сама компания Otis в своем заявлении прозрачно намекнула, что скучать не будет: в России, мол, всего
У Otis в России два главных завода — в Щербинке (лебедки) и в Петербурге, на месте Ремонтно-строительного управления по техническому обслуживанию и ремонту лифтов
По оценкам Петра Харламова, главы Российского лифтового объединения, доля Otis в общем количестве установленных в России за 2021 год лифтов составляет
Судя по всему, в новом строительстве доля Otis гораздо выше. Сложно назвать ее точно, так как часть продукции петербургского завода шла еще и на экспорт. «Начиная с комфорта и бизнес-класса они использовались, причем в последнее время всё чаще и чаще, потому что запросы покупателя росли, — говорит Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб». — Для потребителя это потеря — но качественная, а не количественная. По мощностям-то мы заместим, хотя понятно, что если использовались другие размеры, полной заменяемости нет. Возможно, придется откорректировать некоторые проекты. Проблемы будут, но они не носят критического характера».
Сами застройщики не очень охотно комментируют перспективы. Один из крупнейших девелоперов Петербурга даже в неофициальном разговоре с «Фонтанкой» отказался называть долю Otis в новых ЖК — и так понятно, что она большая, но «зачем будоражить дольщиков». «Сейчас наши поставщики не могут нам определённо сказать, будут они нам поставлять лифты или нет. Нет такой информации. Даже в заявлении Otis не понятно ничего. «Мы прекращаем принимать новые заказы» — а это на какой срок? Один день они не будут принимать? Неделю? Месяц? Ничего не известно», — говорит собеседник.
По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», у компании два проекта апартаментов — Kirovsky и Putilov Avenir, в которых установлены лифты Otis. Первый объект будет сдан в конце этого года, второй — в ближайшие недели. Но в обоих случаях лифты уже стоят, проведена пусконаладка. «В третьем апарт-отеле сети Avenir, Moskovsky, который также сдается в этом году, по проекту устанавливаются лифты Mitsubishi. Выбранные как более дорогое решение, исходя из класса апарт-отеля, — говорит он. — Для строящихся проектов жилой недвижимости классов комфорт и премиум до выбора поставщиков лифтового оборудования у нас еще есть время. Но Otis, как приоритетный среди возможных вариантов, не фигурировал».
При этом он уточняет, что даже если поставки лифтового оборудования останавливаются, на сроки сдачи проекта это не особенно влияет: «Подъемное оборудование устанавливается задолго до полного завершения всех работ на строительной площадке, поэтому время найти альтернативных поставщиков у застройщиков будет».
«В настоящий момент мы анализируем ситуацию на рынке лифтового оборудования, — говорит Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» («Главстрой Санкт-Петербург»). — В наших комплексах предусмотрены универсальные лифтовые шахты, что позволяет устанавливать качественные аналоги».
«В жилых комплексах «КВС» не устанавливаются лифты Otis. Во всех наших домах мы используем лифты немецкого бренда Steimberg, которые производятся по европейским технологиям на российских заводах. Никаких перебоев поставок у нас нет. Контракты с поставщиком подписаны на ближайшие 6–12 месяцев», — говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС».
Аркадий Скоров, гендиректор СК «Дальпитерстрой», не видит проблемы: «Мы работаем с белорусами, у Otis главное — лебедка. Ну, сделаем мы в России лебедку, какие трудности».
Белорусы — это «Могилёвлифтмаш» с его 14 тысячами лифтов в год. Помимо того, что в Петербург поставляется их продукция, в городе совместное предприятие этого завода и МЛМ «Нева Трейд» — МЛМ «Невский лифт» с выручкой 770 млн рублей в 2020 году. Производство полного цикла открыли 3 года назад с прицелом на 2 тысячи единиц в год. Гендиректор Олег Коптяев заверил «Фонтанку», что компания «обладает всеми необходимыми ресурсами и готова увеличить поставки лифтов как собственного производства, так и производства ОАО «Могилевлифтмаш» в СЗФО на рынок жилой и коммерческой недвижимости». «Все производители частично зависят от импортных комплектующих. Однако ОАО «Могилёвлифтмаш» — это предприятие полного производственного цикла лифтов, в том числе лифтовых лебёдок, — говорит он. — Эта зависимость минимальна, и в настоящий момент не является критической для поставки лифтового оборудования на территорию РФ в кратчайшие сроки».
Кроме того, в городе работает «Санкт-Петербургский лифтовой завод» Дмитрия Мареева (выручка 600 млн рублей). Он как раз очень активно сотрудничает с госзаказчиками, в частности — с Фондом капремонта, с которым у него контрактов почти на миллиард. Само предприятие оценивает свою долю в Петербурге в
«Доля присутствия лифтов Otis в сегменте нового строительства была превалирующей на протяжении последних нескольких лет, в принципе можно говорить о доминирующем положении, — говорит Дмитрий Мареев. — Но отечественные производители могут предложить аналогичное оборудование собственного производства, не уступающее по техническим характеристикам, качеству и надежности».
Как и Коптяев, глава СПбЛЗ признает, что все производители зависят от импортных комплектующих, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей: «Они вынуждены в текущей ситуации искать выход из сложившихся обстоятельств, подбирать аналоги отечественного производства или менять логистические цепочки и производственные взаимосвязи, переориентироваться на поставщиков из Китая или Турции». Однако он полагает, что мнение о заведомо превосходящем качестве западных образцов ошибочно.
Главный российский тяжеловес — это Щербинский лифтостроительный завод (выручка 12 млрд в 2020 году). Он по итогам прошлого года опередил петербургский Otis, выпустив порядка 9 тысяч лифтов. После насыщенной истории собственников, в которой было место и «Отис лифт», и Су-155, ЩЛЗ перешел под крыло «Дом.РФ». Госкорпорация в определенный момент вошла в режим собирания лифтов русских, выражая интерес также к «Сиблифту» и Карачаровскому механическому заводу, который находится в банкротстве.
Петр Харламов подчеркивает, что пока Otis просто перестал принимать новые заказы в стране. По его словам, аналоги для продукции компании есть, однако еще только заходя на постсоветский рынок, американский производитель внедрял характеристики, не универсальные для отечественных конкурентов: «То есть если дом построен в 90-х под лифт Otis, то не каждый отечественный производитель может привезти что-то для этой шахты. Конечно, любой завод может сделать любую коробку, но, во-первых, это будет по срокам дольше, а во-вторых — это будет не серия, а значит, получится сильно дороже. Мы надеемся, что он не уйдет. Не забывайте, они же сюда инвестировали, сделали в Петербурге завод, который мы считаем просто образцом отраслевым. Это совсем другой уровень — к чему мы идем, к чему стремимся».
Если застройщик рассчитывал на Otis в будущем ЖК бизнес-класса, ему пока еще есть куда бежать. «В принципе, он может обратиться к другим иностранным изготовителям, — говорит Харламов. — Например, Schindler, хотя, полагаю, они тоже могут остановить работу в России. Есть Kleemann греческий. В крайнем случае — Щербинский завод тоже делает бизнес-класс, да и Карачаровский может».
Николай Кудин, Денис Лебедев,
«Фонтанка.ру»