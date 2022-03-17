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Обрыв рынка. Застройщики соображают, какие лифты подселять в шахты вместо Otis

Производитель лифтового оборудования Otis заявил, что перестает принимать новые заказы из России. Жители старого фонда даже не поймут, в чем проблема. Зато поймут застройщики бизнес-класса.

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Сама компания Otis в своем заявлении прозрачно намекнула, что скучать не будет: в России, мол, всего 2 % от выручки производителя. Жанр понятный, как и логика момента. Но еще год назад в материале Forbes топ-менеджеры компании заявляли, что «это один из самых крупных в мире рынков» размером в 40 тысяч единиц ежегодно — пандемия его слегка уронила, но в 2022 году ждали ускорения. Вспоминали о том, что первый лифт Otis поставили в Зимнем дворце еще в 1893 году, а петербургский завод называли «ключевым производственным центром глобального уровня».

У Otis в России два главных завода — в Щербинке (лебедки) и в Петербурге, на месте Ремонтно-строительного управления по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 3 в Химическом переулке. Лет пять назад у нас в городе производилось 5 тысяч этих лифтов, а по последним данным, потенциальная мощность линейки составляла до 10 тысяч. Помимо заводов, у предприятия несколько десятков филиалов и представительств в различных регионах. Выручка ООО «Отис лифт», входящего в американскую корпорацию, за 2020 год превысила 16 млрд рублей. Почти всё это — прямая частная коммерция, с госзаказом поставщик почти не работал, но в нем есть интересное: например, прошлогодний контракт с администрацией петербургского губернатора на обслуживание своих лифтов в комплексе зданий Смольного. Впрочем, компания уже заявила, что взятые на себя ранее обязательства собирается выполнять в полном объеме.

По оценкам Петра Харламова, главы Российского лифтового объединения, доля Otis в общем количестве установленных в России за 2021 год лифтов составляет 16 % — 7,3 тысячи из 45,9 тысячи (смонтированные и зарегистрированные). Впрочем, надо учитывать, что лифты монтируют не только в рамках нового строительства, но и при исполнении программы капитального ремонта. Для понимания — в Петербурге в краткосрочном плане прошлого года значились 1,2 тысячи под замену, в плане года текущего — 1,5 тысячи. И вот здесь действительно доля Otis невелика — 156 единиц по итогам 2021-го. Почему — понятно: их лифты дороже, их сложнее уместить в смету. Однако они очень хорошо подходили для центральных районов с их малогабаритными шахтами, так что в 2022-м собирались ставить еще 136. В итоге поставят лишь 50 по уже заключенным договорам, для всего остального будут искать аналог.


Судя по всему, в новом строительстве доля Otis гораздо выше. Сложно назвать ее точно, так как часть продукции петербургского завода шла еще и на экспорт. «Начиная с комфорта и бизнес-класса они использовались, причем в последнее время всё чаще и чаще, потому что запросы покупателя росли, — говорит Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб». — Для потребителя это потеря — но качественная, а не количественная. По мощностям-то мы заместим, хотя понятно, что если использовались другие размеры, полной заменяемости нет. Возможно, придется откорректировать некоторые проекты. Проблемы будут, но они не носят критического характера».

Сами застройщики не очень охотно комментируют перспективы. Один из крупнейших девелоперов Петербурга даже в неофициальном разговоре с «Фонтанкой» отказался называть долю Otis в новых ЖК — и так понятно, что она большая, но «зачем будоражить дольщиков». «Сейчас наши поставщики не могут нам определённо сказать, будут они нам поставлять лифты или нет. Нет такой информации. Даже в заявлении Otis не понятно ничего. «Мы прекращаем принимать новые заказы» — а это на какой срок? Один день они не будут принимать? Неделю? Месяц? Ничего не известно», — говорит собеседник.

По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», у компании два проекта апартаментов — Kirovsky и Putilov Avenir, в которых установлены лифты Otis. Первый объект будет сдан в конце этого года, второй — в ближайшие недели. Но в обоих случаях лифты уже стоят, проведена пусконаладка. «В третьем апарт-отеле сети Avenir, Moskovsky, который также сдается в этом году, по проекту устанавливаются лифты Mitsubishi. Выбранные как более дорогое решение, исходя из класса апарт-отеля, — говорит он. — Для строящихся проектов жилой недвижимости классов комфорт и премиум до выбора поставщиков лифтового оборудования у нас еще есть время. Но Otis, как приоритетный среди возможных вариантов, не фигурировал».


При этом он уточняет, что даже если поставки лифтового оборудования останавливаются, на сроки сдачи проекта это не особенно влияет: «Подъемное оборудование устанавливается задолго до полного завершения всех работ на строительной площадке, поэтому время найти альтернативных поставщиков у застройщиков будет».

«В настоящий момент мы анализируем ситуацию на рынке лифтового оборудования, — говорит Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» («Главстрой Санкт-Петербург»). — В наших комплексах предусмотрены универсальные лифтовые шахты, что позволяет устанавливать качественные аналоги».

«В жилых комплексах «КВС» не устанавливаются лифты Otis. Во всех наших домах мы используем лифты немецкого бренда Steimberg, которые производятся по европейским технологиям на российских заводах. Никаких перебоев поставок у нас нет. Контракты с поставщиком подписаны на ближайшие 6–12 месяцев», — говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС».

Аркадий Скоров, гендиректор СК «Дальпитерстрой», не видит проблемы: «Мы работаем с белорусами, у Otis главное — лебедка. Ну, сделаем мы в России лебедку, какие трудности».

Белорусы — это «Могилёвлифтмаш» с его 14 тысячами лифтов в год. Помимо того, что в Петербург поставляется их продукция, в городе совместное предприятие этого завода и МЛМ «Нева Трейд» — МЛМ «Невский лифт» с выручкой 770 млн рублей в 2020 году. Производство полного цикла открыли 3 года назад с прицелом на 2 тысячи единиц в год. Гендиректор Олег Коптяев заверил «Фонтанку», что компания «обладает всеми необходимыми ресурсами и готова увеличить поставки лифтов как собственного производства, так и производства ОАО «Могилевлифтмаш» в СЗФО на рынок жилой и коммерческой недвижимости». «Все производители частично зависят от импортных комплектующих. Однако ОАО «Могилёвлифтмаш» — это предприятие полного производственного цикла лифтов, в том числе лифтовых лебёдок, — говорит он. — Эта зависимость минимальна, и в настоящий момент не является критической для поставки лифтового оборудования на территорию РФ в кратчайшие сроки».

Кроме того, в городе работает «Санкт-Петербургский лифтовой завод» Дмитрия Мареева (выручка 600 млн рублей). Он как раз очень активно сотрудничает с госзаказчиками, в частности — с Фондом капремонта, с которым у него контрактов почти на миллиард. Само предприятие оценивает свою долю в Петербурге в 10 %, в прошлом году изготовлено 188 лифтов при производственной мощности от 600 до 800 единиц пассажирских лифтов, до 200 единиц металло-каркасных шахт и до 10 000 единиц лифтовых обрамлений.

«Доля присутствия лифтов Otis в сегменте нового строительства была превалирующей на протяжении последних нескольких лет, в принципе можно говорить о доминирующем положении, — говорит Дмитрий Мареев. — Но отечественные производители могут предложить аналогичное оборудование собственного производства, не уступающее по техническим характеристикам, качеству и надежности».

Как и Коптяев, глава СПбЛЗ признает, что все производители зависят от импортных комплектующих, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей: «Они вынуждены в текущей ситуации искать выход из сложившихся обстоятельств, подбирать аналоги отечественного производства или менять логистические цепочки и производственные взаимосвязи, переориентироваться на поставщиков из Китая или Турции». Однако он полагает, что мнение о заведомо превосходящем качестве западных образцов ошибочно.

Главный российский тяжеловес — это Щербинский лифтостроительный завод (выручка 12 млрд в 2020 году). Он по итогам прошлого года опередил петербургский Otis, выпустив порядка 9 тысяч лифтов. После насыщенной истории собственников, в которой было место и «Отис лифт», и Су-155, ЩЛЗ перешел под крыло «Дом.РФ». Госкорпорация в определенный момент вошла в режим собирания лифтов русских, выражая интерес также к «Сиблифту» и Карачаровскому механическому заводу, который находится в банкротстве.

Петр Харламов подчеркивает, что пока Otis просто перестал принимать новые заказы в стране. По его словам, аналоги для продукции компании есть, однако еще только заходя на постсоветский рынок, американский производитель внедрял характеристики, не универсальные для отечественных конкурентов: «То есть если дом построен в 90-х под лифт Otis, то не каждый отечественный производитель может привезти что-то для этой шахты. Конечно, любой завод может сделать любую коробку, но, во-первых, это будет по срокам дольше, а во-вторых — это будет не серия, а значит, получится сильно дороже. Мы надеемся, что он не уйдет. Не забывайте, они же сюда инвестировали, сделали в Петербурге завод, который мы считаем просто образцом отраслевым. Это совсем другой уровень — к чему мы идем, к чему стремимся».

Если застройщик рассчитывал на Otis в будущем ЖК бизнес-класса, ему пока еще есть куда бежать. «В принципе, он может обратиться к другим иностранным изготовителям, — говорит Харламов. — Например, Schindler, хотя, полагаю, они тоже могут остановить работу в России. Есть Kleemann греческий. В крайнем случае — Щербинский завод тоже делает бизнес-класс, да и Карачаровский может».

Николай Кудин, Денис Лебедев,
«Фонтанка.ру»

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

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Комментарии (20)

Nick637
Пусть себе Щербинские ставят)))) Покатаются на том, что производят)))
AP-SPb
1. 2% выручки это ооочень немало. А учитывая отечественную маожинальность так и вообще огромные цифры. Так что никто никуда не уйдёт. Громко пукнут пару раз и будут продолжать работать по-тихому.
2. А если таки уйдут тоже неплохо - у нас появится новый отличный ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ завод :)))
3. Ну и самое главное: заменят на Mitsubishi и всех делов. Ещё и лучше получится :)
alexadmin
Пешком ходить полезно...
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