Обрыв рынка. Застройщики соображают, какие лифты подселять в шахты вместо Otis

Сама компания Otis в своем заявлении прозрачно намекнула, что скучать не будет: в России, мол, всего 2 % от выручки производителя. Жанр понятный, как и логика момента. Но еще год назад в материале Forbes топ-менеджеры компании заявляли, что «это один из самых крупных в мире рынков» размером в 40 тысяч единиц ежегодно — пандемия его слегка уронила, но в 2022 году ждали ускорения. Вспоминали о том, что первый лифт Otis поставили в Зимнем дворце еще в 1893 году, а петербургский завод называли «ключевым производственным центром глобального уровня».

У Otis в России два главных завода — в Щербинке (лебедки) и в Петербурге, на месте Ремонтно-строительного управления по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 3 в Химическом переулке. Лет пять назад у нас в городе производилось 5 тысяч этих лифтов, а по последним данным, потенциальная мощность линейки составляла до 10 тысяч. Помимо заводов, у предприятия несколько десятков филиалов и представительств в различных регионах. Выручка ООО «Отис лифт», входящего в американскую корпорацию, за 2020 год превысила 16 млрд рублей. Почти всё это — прямая частная коммерция, с госзаказом поставщик почти не работал, но в нем есть интересное: например, прошлогодний контракт с администрацией петербургского губернатора на обслуживание своих лифтов в комплексе зданий Смольного. Впрочем, компания уже заявила, что взятые на себя ранее обязательства собирается выполнять в полном объеме. По оценкам Петра Харламова, главы Российского лифтового объединения, доля Otis в общем количестве установленных в России за 2021 год лифтов составляет 16 % — 7,3 тысячи из 45,9 тысячи (смонтированные и зарегистрированные). Впрочем, надо учитывать, что лифты монтируют не только в рамках нового строительства, но и при исполнении программы капитального ремонта. Для понимания — в Петербурге в краткосрочном плане прошлого года значились 1,2 тысячи под замену, в плане года текущего — 1,5 тысячи. И вот здесь действительно доля Otis невелика — 156 единиц по итогам 2021-го. Почему — понятно: их лифты дороже, их сложнее уместить в смету. Однако они очень хорошо подходили для центральных районов с их малогабаритными шахтами, так что в 2022-м собирались ставить еще 136. В итоге поставят лишь 50 по уже заключенным договорам, для всего остального будут искать аналог.





Судя по всему, в новом строительстве доля Otis гораздо выше. Сложно назвать ее точно, так как часть продукции петербургского завода шла еще и на экспорт. «Начиная с комфорта и бизнес-класса они использовались, причем в последнее время всё чаще и чаще, потому что запросы покупателя росли, — говорит Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб». — Для потребителя это потеря — но качественная, а не количественная. По мощностям-то мы заместим, хотя понятно, что если использовались другие размеры, полной заменяемости нет. Возможно, придется откорректировать некоторые проекты. Проблемы будут, но они не носят критического характера».



Сами застройщики не очень охотно комментируют перспективы. Один из крупнейших девелоперов Петербурга даже в неофициальном разговоре с «Фонтанкой» отказался называть долю Otis в новых ЖК — и так понятно, что она большая, но «зачем будоражить дольщиков». «Сейчас наши поставщики не могут нам определённо сказать, будут они нам поставлять лифты или нет. Нет такой информации. Даже в заявлении Otis не понятно ничего. «Мы прекращаем принимать новые заказы» — а это на какой срок? Один день они не будут принимать? Неделю? Месяц? Ничего не известно», — говорит собеседник.



По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», у компании два проекта апартаментов — Kirovsky и Putilov Avenir, в которых установлены лифты Otis. Первый объект будет сдан в конце этого года, второй — в ближайшие недели. Но в обоих случаях лифты уже стоят, проведена пусконаладка. «В третьем апарт-отеле сети Avenir, Moskovsky, который также сдается в этом году, по проекту устанавливаются лифты Mitsubishi. Выбранные как более дорогое решение, исходя из класса апарт-отеля, — говорит он. — Для строящихся проектов жилой недвижимости классов комфорт и премиум до выбора поставщиков лифтового оборудования у нас еще есть время. Но Otis, как приоритетный среди возможных вариантов, не фигурировал».