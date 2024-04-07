От Матвиенко до Беглова. Как поживают петербургские мега-проекты нулевых

Фото: проектная документация к конкурсу на строительлство Большого Смоленского моста/ Архив Поделиться Поделиться





Губернатор Александр Беглов, поздравляя 7 апреля Валентину Матвиенко с юбилеем, поблагодарил ее за «годы стремительного развития Петербурга». Судя по всему, этих лет хватило не для всего, огромные проекты дожили до настоящего времени, а некоторые так и канули в небытие.



Многие считают, что годы губернаторства Валентины Матвиенко в Петербурге (2003–2011) — это период инвестиционного бума, пусть и не бесспорного с градостроительной точки зрения. Противопоставляют этому следующие 7 лет, когда в городе хозяйствовал Георгий Полтавченко, отказавшийся от ряда крупных проектов. Многие стройки, которые анонсировали еще в нулевых, стартовали лишь сейчас, или все еще только обсуждаются.



Орловский тоннель

Фото: Метрогипротранс/ Архив Поделиться Поделиться





Ново-Адмиралтейский мост

Фото: проект моста/ Архив Поделиться Поделиться







Еще один сорвавшийся проект времен Матвиенко, все из той же неизменной пятерки невских переправ. Эскизы моста между Васильевским островом и Коломной с рекордной длиной разводного пролета показывали чиновникам и архитекторам, прогоняли через советы и комиссии, ожесточенно спорили о конкретном местоположении. В начале 2011 года успели даже объявить конкурс, строить должен был «Пилон», тогда еще вполне активный, но в итоге и этот проект заморозили после смены губернатора.



Пока нового захода на мост не видно, но буквально недавно ожила общественная дискуссия в связи с тем, что по новому Генплану переправу сдвинули выше по течению. Свое недовольство этим высказывают те же общественники, что возмущались и при Матвиенко, подробнее об этом — здесь.



Конюшенное ведомство

Фото: Михаил Огнев/ Архив Поделиться Поделиться







Памятнику архитектуры в центре Петербурга, казалось, нашли опекуна еще при Валентине Матвиенко, когда город передал здание целевым назначением структурам братьев Зингаревичей. Тогда говорили о гостинице и подземном паркинге. Прокуратура и антимонопольщики удивились, все опять ушло в суды, градозащитники тоже выступили против, и со временем компания Зингаревичей ушла с объекта.



Конюшенное ведомство продолжало ветшать, хотя на него претендовали многие инвесторы, включая структуры Евгения Пригожина. На торгах в 2022 году победила московская компания «Бахчасарай»: самим торгам предшествовало письмо от известного бизнесмена Года Нисанова, но сам он свою связь с «Бахчасараем» отрицал, хотя с его компанией «Киевская площадь» она прослеживается. Итоги торгов оспаривали сначала другие претенденты, а потом — представитель рода Строгановых. В сухом остатке, здание так и стоит, частично укрытое огромным плакатом, продолжая разрушаться.



ШМСД/ВСД

Фото: АО «ЗСД»/ Архив Поделиться Поделиться





Труднопроизносимая аббревиатура ШМСД пришла на смену более доступной — ВСД, то есть восточный скоростной диаметр. Но при Матвиенко даже ее не всегда использовали, описывая трассу как магистраль с мостом в створе Фаянсовой и Зольной улиц. В 2009 году появился перечень мероприятий по дорожному строительству, где уже на начало десятых назначили проектирование этого объекта. Подыскивали инвестора, но в 2013 году конкурс отложили.





После этого несколько лет обсуждали трассировку, параллельно подписывая соглашения на ПМЭФ, но до стройки добрались только при Беглове в 2021 году, когда забили первую сваю под Витебскую развязку ЗСД, которая одновременно является первым этапом новой скоростной магистрали (ШМСД). Ее хотят ввести в 2024 году, но уже готовый проект дальнейших этапов буквально недавно решили менять, чтобы удешевить строительство, которое грозит перевалить за 400 млрд рублей. Так что ничего конкретного о сроках по-прежнему сказать нельзя.



Большой Смоленский мост

Фото: проектная документация к конкурсу на строительлство моста/ Архив Поделиться Поделиться







Еще одно строительство, о котором говорили при Валентине Матвиенко, но запустили только что. Он, как и Арсенальный мост, и канувший в Лету тоннель в створе Наличной улицы, оказался в списке объектов, который Смольный представил депутатам ее в 2003 году. Огромную инфраструктурную программу по магистральной сети города тогда оценивали в 113 млрд рублей, а реализовать собирались вскладчину с федералами в 2004–2015 годах. Получалось всего по 6 млрд в год из городского бюджета.



Контракт на строительство Большого Смоленского моста подписали с компанией «Дороги и мосты» лишь в 2024 году, стоимость — 40 млрд рублей, и это не предел. Тот же подрядчик, вероятно, будет строить развязку на Дальневосточном проспекте, в которую будет переходить переправа, а общие расходы в АИП оценивались более чем в 60 млрд. Впрочем, при каком губернаторе стройку закончат, вопрос, ведь сдать мост хотят только в 2029-м. Арсенальному мосту пока не повезло и так: город подписал соглашение о намерениях с ВТБ, но дальше этого ни к чему не обязывающего документа магистраль М-7, которая и должна так перемахивать через Неву, не продвинулась.



ВСМ Петербург — Москва

Фото: РЖД, Ленгипротранс, Проекнтный институт №1/ Архив Поделиться Поделиться





Кронштадт

Фото: пресс-служба АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться





Морской вокзал

Фото: проект реконструкции Группы компаний «Севкабель» Поделиться Поделиться





О том, что здание Морского вокзала морально устарело и городу не нужно, в Смольном заявили в 2008 году. Градозащитники возмутились, но, как выяснилось, рано: год за годом после этого шли поиски инвесторов, судебные разбирательства и т.п.



К проекту выражали интерес японский концерн Mitsui и «Севкабель». Но в конце 2023 года выяснилось, что Смольный отказался от идеи передавать здание инвесторам и реконструкцию проведет за бюджетные средства. Режимный статус со здания сняли, для приема судов его не используют и не собираются. Иной конкретики по проекту нет.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»