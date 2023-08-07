Конюшенное ведомство готовится перескочить судебный барьер. Весы Фемиды начали склоняться на сторону Смольного

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Арбитражный суд Северо-Западного округа совершил крутой разворот и отменил принятое ранее решение об аннулировании результатов торгов по Конюшенному ведомству по иску АО «Футуро». Если по двум другим спорам кассация займет аналогичную позицию, московский «Бахчасарай», который связывают с бизнесменом Годом Нисановым, сможет приступить к реконструкции здания, которая уже больше года откладывается из-за судебных разбирательств. В суде борется, в том числе, компания, связанная с Евгением Пригожиным.



Бег с препятствиями

Эпопея с реконструкцией бывших императорских конюшен началась весной 2010 года, когда губернатор Валентина Матвиенко подписала постановление о передаче Конюшенного ведомства структуре «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. Против выступили градозащитники, добившиеся изгнания инвестора. Спустя 12 лет борьбы, в мае 2022 года, конкурс на право аренды здания Конюшенного ведомства по программе «рубль за метр» выиграло московское ООО «Бахчасарай», которое связывают с миллиардером Годом Нисановым. В июне был заключен договор. Компании предстояло в ближайшие два года подготовить и согласовать проект сохранения объекта, в течение семи лет — провести все работы.



Однако отсеянные претенденты — АО «Альфа», ООО «БИМС» и АО «Футуро» — пожаловались в УФАС, а после того как антимонопольщики встали на сторону города, пошли в суд. Результатом стали три арбитражных дела, в которых перечисленные выше компании подали иски к комитету имущественных отношений и Фонду имущества Петербурга, требуя отмены результатов конкурса и расторжения заключенного договора о передаче памятника.

Противоречивые документы

Вначале ситуация складывалась не в пользу Смольного. Так, иск АО «Футуро» суд первой инстанции удовлетворил. В апреле апелляция отменила решение первой инстанции, но, рассмотрев дело самостоятельно, вновь встала на сторону истца. Как следует из материалов дела, заявку «Футуро» отклонили, сославшись на отсутствие в комплекте документов решения об одобрении крупной сделки. По мнению компании, эти требования были неправомерны, а недопуск к торгам — необоснован.



Однако в Смольном возразили, что предоставленные АО «Футуро» документы содержали противоречивые сведения относительно единственного акционера: в выписке из ЕГРЮЛ указывался один собственник, а в выписке из реестра акционеров — другой. Еще раз рассмотрев дело в конце июля, кассационная инстанция согласилась, что в этом случае отклонение заявки было правомерным. Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение первых двух инстанций и отказал АО «Футуро» в удовлетворении иска.

В той же колее движется дело по другой жалобе — от ООО «БИМС». Компания не была допущена к участию в аукционе, так как не предоставила документ, подтверждающий полномочия единственного учредителя. Первая инстанция встала на сторону КИО, но Тринадцатый арбитражный апелляционный суд после нескольких смен судей заново рассмотрел дело и вынес противоположное решение. Поскольку компания предоставила данные о составе собственников, то отсутствие сведений, подтверждающих переход долей, не могло являться основанием для отказа от участия в аукционе, решил суд. В июне 2023 года арбитраж постановил итоги конкурса отменить, а договор с «Бахчасараем» признать недействительным.



Однако Смольный не согласился и обжаловал выводы апелляции. 1 августа Арбитражный суд Северо-Западного округа приостановил исполнение решения. Рассмотрение кассационной инстанции назначено на октябрь.

Ближайшее заседание кассационной инстанции по еще одному иску — от АО «Альфа» — назначено на 16 августа. Но в отличие от двух других дел в этом случае Фемида изначально благоволила к Смольному: первая и апелляционная инстанции встали на сторону комитета имущественных отношений. В предоставленных АО «Альфа» документах о совершении крупной сделки не была определена максимальная сумма, а само решение акционеров нельзя считать легитимным, отмечается в решении. АО «Альфа» пытается оспорить эту позицию.



Кто борется за «Конюшенное ведомство» и как с этим связан Пригожин

Победитель конкурса, которому предстоит реконструировать Конюшенное ведомство по программе «рубль за метр», — ООО «Бахчасарай» основано в 2021 году. Его специализация — розничная торговля пищевыми продуктами. Единственная владелица и гендиректор Ирина Ершова также возглавляет ООО «Правовой редут» и ООО «Нова Бахча». Последнее на 90% (через ООО «Толлинг») принадлежит кипрской Grikima holdings limited и на 10% — Юсупову Илюше, родственники которого ведут бизнес с членами семьи одного из основателей девелоперской группы «Киевская площадь» Зараха Илиева. Об интересе «Киевской площади» к проекту реконструкции Конюшенного ведомства говорилось в письме губернатору Петербурга, подписанном Годом Нисановым.



Московское АО «Футуро», потерпевшее поражение в кассационной инстанции, специализируется на деятельности в области права и принадлежит предпринимательнице Светлане Назаркиной, которая также является совладельцем ряда компаний того же профиля, преимущественно уже недействующих. Зарегистрированное в Ленобласти ООО «БИМС» учредили совладелец «Лайф Нет» Александр Михальченко и Анастасия Осташева, однако осенью 2021 года его продали Александру Александрову, чей основной бизнес — торговля автомобильными деталями.

Пожалуй, самый интересный игрок — АО «Альфа». Реестр владельцев его скрыт, но, как следует из материалов арбитража, по состоянию на май 2022 года акционерами АО «Альфа» являлись ООО «Мегалайн» (99 акций) и генеральный директор Александр Смольников (1 акция). Ранее пресс-служба Евгения Пригожина также сообщала, что «Альфа» — это дочерняя организация «Мегалайна». Таким образом она ответила на вопрос, подавалась ли на торги по Конюшенному ведомству какая-то компания, связанная с группой «Конкорд».



Справка



Конюшенное ведомство является объектом культурного наследия федерального значения. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720–1723 гг. В 1817–1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.).



Согласно акту комитета по охране памятников от февраля 2022 года, здание находится в неудовлетворительном содержании. В июле 2023 года дизайн-проект благоустройства Конюшенного ведомства представила выпускница Школы дизайна Высшей школы экономки в Петербурге Вероника Гареева.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

