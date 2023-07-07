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    Поле овса и огромная лошадиная голова в центре Петербурге. Студентка показала, каким может быть Конюшенное ведомство

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    Дизайн-проект благоустройства Конюшенного ведомства представила выпускница Школы дизайна Высшей школы экономки в Петербурге Вероника Гареева. Об этом рассказали в пресс-службе вуза 7 июля.

    В концепцию Гареевой входят отдельные проекты для каждой из частей памятника архитектуры: Конюшенного двора, Конюшенного музея и Конюшенной площади. Автор проекта хотела объединить три зоны в открытую для посетителей сеть. Для этого проект благоустройства предусматривает создание Конного театра с инфраструктурой для временного содержания лошадей, Каретного музея и секретного сада, спрятанного от посторонних глаз и городской суеты.

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    На Конюшенной площади автор проекта предлагает высадить настоящее поле овса и установить скульптуру современного художника Ника Фиддиана Грина «Still Water». Под площадью может расположиться подземный паркинг.

    «Для создания проекта я обратилась к истории места — это и стало главнейшим источником моего вдохновения, — рассказала Вероника Гареева. — Так, например, изучив историю создания Конюшенного квартала и исторические архитектурные характеристики Конюшенного музея, я пришла к идее создания Конного театра, который позволит частично вернуть территорию лошадям. Своим проектом я также постаралась разрешить современные проблемы этой территории. Одним из ключевых решений стало создание проницаемой среды, которая бы позволила посетителям без ограничений перемещаться между двором, площадью и музеем».

    Судьба Конюшенного ведомства решилась на торгах в мае 2022 года. Московская компания «Бахчасарай» выиграла право арендовать объект по программе «Рубль за метр». За аренду 13 тысяч квадратных метров в центре Петербурга она будет платить по 40 млн рублей в год.

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