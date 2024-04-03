В Петербурге установят нулевую ставку налога на имущество на недвижимость, построенную по концессии и для ВСМ

Петербург установит нулевую ставку на налог на имущество для недвижимости, которая будет создана в рамках концессионных соглашений и использоваться для перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали. Законопроект губернатора 3 марта Заксобрание приняло в первом чтении.



Инициативу представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко внес в повестку с голоса.



«Для содействия реализации ВСЖМ Проектом закона предлагается установить льготу по налогу на имущество организаций в виде полного освобождения от его уплаты в отношении объектов недвижимого имущества, созданных в рамках планируемых к заключению Российской Федерацией или Санкт-Петербургом концессионных соглашений и используемых для осуществления перевозок на ВСЖМ. Перечень указанных объектов недвижимого имущества будет устанавливаться Правительством Санкт-Петербурга», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Сухенко отметил, что законопроект не приведет к выпадению доходов из казны города, так как коснется только вновь созданного имущества. Список объектов будет утверждаться правительством Санкт-Петербурга. Спикер добавил, что Москва уже приняла соответствующий закон.





«Наш город имеет научный и промышленный потенциал, необходимый для участия в создании высокоскоростной железнодорожной системы для всей страны», — сказал представитель губернатора. Он пояснил, что ВСМ пройдет по шести регионам России: Москва, Московская область, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург.



Представитель Смольного подчеркнул, что создание магистрали будет способствовать переустройству транспортного комплекса в перечисленных регионах, повысит транспортные возможности, комфортность и безопасность перемещения, а также уровень экономической интеграции субъектов РФ.



В Петербурге планируется как минимум создать два вокзальных комплекса: в районе Московского вокзала и Обухово-2, напомнил Сухенко.

