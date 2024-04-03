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    В Петербурге установят нулевую ставку налога на имущество на недвижимость, построенную по концессии и для ВСМ

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    Петербург установит нулевую ставку на налог на имущество для недвижимости, которая будет создана в рамках концессионных соглашений и использоваться для перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали. Законопроект губернатора 3 марта Заксобрание приняло в первом чтении.

    Инициативу представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко внес в повестку с голоса.

    «Для содействия реализации ВСЖМ Проектом закона предлагается установить льготу по налогу на имущество организаций в виде полного освобождения от его уплаты в отношении объектов недвижимого имущества, созданных в рамках планируемых к заключению Российской Федерацией или Санкт-Петербургом концессионных соглашений и используемых для осуществления перевозок на ВСЖМ. Перечень указанных объектов недвижимого имущества будет устанавливаться Правительством Санкт-Петербурга», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Сухенко отметил, что законопроект не приведет к выпадению доходов из казны города, так как коснется только вновь созданного имущества. Список объектов будет утверждаться правительством Санкт-Петербурга. Спикер добавил, что Москва уже приняла соответствующий закон.


    «Наш город имеет научный и промышленный потенциал, необходимый для участия в создании высокоскоростной железнодорожной системы для всей страны», — сказал представитель губернатора. Он пояснил, что ВСМ пройдет по шести регионам России: Москва, Московская область, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург.

    Представитель Смольного подчеркнул, что создание магистрали будет способствовать переустройству транспортного комплекса в перечисленных регионах, повысит транспортные возможности, комфортность и безопасность перемещения, а также уровень экономической интеграции субъектов РФ.

    В Петербурге планируется как минимум создать два вокзальных комплекса: в районе Московского вокзала и Обухово-2, напомнил Сухенко.

    По данным «Фонтанки», высокоскоростная магистраль «Москва — Санкт-Петербург» потребует закупки 66 железнодорожных составов отечественного производства. Стоимость каждого — 5,3 млрд рублей.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о предложенной финансовой и организационной модели ВСМ. Согласно ей, стоимость концессионного участка от Петербурга до Зеленограда составит порядка 2 трлн рублей. Из них почти 220 млрд — это взносы в уставный капитал концессионера: 88 млрд — от РЖД, 50 млрд — от Москвы, 20 млрд — от Петербурга.

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    Гость03 Апр 2024 в 11:19
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