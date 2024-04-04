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    Первая пошла. На Большом Смоленском мосту забетонировали первую стойку

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    15 комментариев

    На берегу Невы забетонировали первую стойку опоры будущего Большого Смоленского моста. Ее, как и прочие, выполнят в сложной геометрической форме, чтобы вписать в архитектурный ансамбль.

    Фото: АО «ДиМ»
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    Фото: АО «ДиМ»
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    Как сообщает Смольный 4 апреля, работы для будущей эстакады к проспекту Обуховской Обороны выполнил «Мостоотряд-99» — филиал АО «Дороги и Мосты», которое является генподрядчиком. «В настоящее время в русле реки проводится подготовка к сооружению опор моста. Работы также идут на правом берегу — вблизи Октябрьской набережной», — говорится в сообщении. Всего у моста будет 10 опор.

    В АО «ДиМ» добавили, что в строительстве магистрали принимают участие два филиала компании: помимо «Мостоотряда-99», это еще и «Мостоотряд-90».

    Напомним, АО «Дороги и Мосты» исполняет контракт на строительство Большого Смоленского моста в створе одноименного проспекта, а также на подготовку территории под Дальневосточную развязку, в которую мост будет переходить. Достроить переправу планируется в 2029 году.

    Фото: АО «ДиМ»
    Фото: АО «ДиМ»

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    ЛАЙК9
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    ГНЕВ1
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    Комментарии 15

    Гость04 Апр 2024 в 12:58
    На фото один миксер, два крана, два рабочих, два инженера.
    На стройплощадке бардак и грязь, на заднем фоне разруха.
    Такими темпами быстро построят!
    +1−2
    Гость04 Апр 2024 в 12:49
    Это как в судостроении - главное собрать одну секцию (пол дня работы), приварить к ней закладную доску с именем судна, и получить в банке кредит на строительство, ибо первая стадия уже пройдена - судно заложено на стапеле!
    А там как пойдет ;))
    +2−2
    Гость04 Апр 2024 в 12:42
    Даёшь в год по стойке!
    +3−2
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