Первая пошла. На Большом Смоленском мосту забетонировали первую стойку

На берегу Невы забетонировали первую стойку опоры будущего Большого Смоленского моста. Ее, как и прочие, выполнят в сложной геометрической форме, чтобы вписать в архитектурный ансамбль.
Как сообщает Смольный 4 апреля, работы для будущей эстакады к проспекту Обуховской Обороны выполнил «Мостоотряд-99» — филиал АО «Дороги и Мосты», которое является генподрядчиком. «В настоящее время в русле реки проводится подготовка к сооружению опор моста. Работы также идут на правом берегу — вблизи Октябрьской набережной», — говорится в сообщении. Всего у моста будет
В АО «ДиМ» добавили, что в строительстве магистрали принимают участие два филиала компании: помимо «Мостоотряда-99», это еще и «Мостоотряд-90».
Напомним, АО «Дороги и Мосты» исполняет контракт на строительство Большого Смоленского моста в створе одноименного проспекта, а также на подготовку территории под Дальневосточную развязку, в которую мост будет переходить. Достроить переправу планируется в 2029 году.