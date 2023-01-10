«Находок — множество». Ксения Шойгу — о реставрации фортов и будущем Кронштадта

В этом году на острове Котлин вовсю кипела работа: сюда транспортировали советскую подлодку К-3, началась реставрация фортов, стартовало строительство Музея военно-морской славы. В интервью «Фонтанке» руководитель проекта «Острова фортов» Ксения Шойгу рассказала, чем ей запомнится 2022 год, будет ли в Кронштадте больше фестивалей и для чего ее сотрудники общаются с моряками.

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— Ксения Сергеевна, каким запомнится 2022 год для команды «Острова фортов»?

— Год был очень динамичным. Безусловно, радует, что мы уже прошли этап «бумажной работы», когда нужно «заряжать» команду, городские власти, подрядчиков и при этом еще не на что посмотреть, нечего, что называется, «пощупать руками».



Сейчас у нас уже есть что показать. Сделан большой шаг вперед в реставрации фортов. Даже с берега видно, как похорошел «Чумной», которому вернули его исторический цвет, как восстанавливаются еще недавно разрушавшиеся строения «Кроншлота». Почти готово здание Музея военно-морской славы. Главный экспонат — К-3 — уже внутри, на своем месте.



Мы открыли большой фудкорт и воркаут в музейно-историческом парке. У нас решены практически все вопросы, связанные с привлечением инвестиций под будущие объекты. Идет проектирование обновленной транспортной развязки на въезде в Кронштадт. Есть прогресс в вопросах, которые находятся в компетенции Санкт-Петербурга, — это модернизация инженерных систем и реконструкция улично-дорожной сети Кронштадта.

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— Какие события, происходившие на территории кластера, вы можете назвать достижениями?

— Из самых ярких событий и успехов — фестиваль «Паруса Кронштадта» с регатой и исторической реконструкцией. Это «Рокштадт» — музыкальный фестиваль. Он, что называется, «зашел» людям: собралось какое-то нереальное количество желающих послушать живые выступления артистов, еще два с половиной миллиона человек смотрели трансляцию в интернете.

Это, конечно, «Морская зимняя сказка». На открытии тюбинговой горки и новогодних шоу театра-цирка «Монгольфьери» был настоящий аншлаг.



Ну, и, разумеется, транспортировка атомной подводной лодки К-3 и установка ее в здании Музея — это событие года. И, наверное, не только для нас, а вообще для всех, кто уважает наш флот и его историю.

Проект «Морская зимняя сказка» Фестиваль «Паруса Кронштадта» с регатой и исторической реконструкцией Музыкальный фестиваль «Рокштадт» «Фестиваль тельняшки»-2022 Группа школьников на экскурсии в музейно-историческом парке Поделиться Поделиться





— Да, кронштадтцам точно надолго запомнится проводка подлодки К-3 по улицам их города. Какие эмоции вы испытали, когда наблюдали за финалом этой долгой и сложной операции? Вообще трудно ли было решиться на такой беспрецедентный проект?

— Это стало невероятным испытанием — мы потратили много нервов и сил. Когда шла кормовая часть К-3 — ее перевозили первой, — я переживала за каждый метр пути. Никто до нас такого не делал, релевантного опыта не было, поэтому, конечно, я волновалась. А когда обе части К-3 воссоединились внутри Музея, пришло чувство счастья: мы успешно реализовали проект, в осуществимость которого еще два года назад мало кто верил.



Вопрос «решиться или не решиться» изначально не стоял. Было огромное желание спасти легенду флота и подарить ей новую жизнь. Была поддержка большого количества неравнодушных людей. Была команда профессионалов высочайшего уровня из организаций, участвовавших в перевозке и ремонте К-3. Это придавало уверенность в том, что решения будут найдены и все задуманное станет реальностью.



— Будет ли, как и планировалось, воссоздана обстановка в каютах, максимально близкая к исторической: фотографии из личных архивов членов экипажа, картины на стенах и так далее?

— Конечно, мы с большим вниманием к деталям и исторической достоверности будем воссоздавать интерьеры. Общаемся с моряками, которые служили на лодке. Они помогают нам находить подлинные вещи — такие, какими они сами пользовались во время «автономок».



Сложность состоит в том, что К-3 долго ждала своего права стать музеем и более 70 % оснащения утрачено или пострадало от времени до такой степени, что не подлежит восстановлению. Все это придется реконструировать. Это очень большой объем работы, но мы обязательно с ним справимся. Мы хотим сохранить душу этой «Моны Лизы» отечественного атомного флота.

— На каком этапе находится строительство Музея военно-морской славы?

— Монолитные конструкции готовы более чем на 95%, практически готовы инженерные системы. Мы закрыли тепловой контур, завершили внутренние черновые отделочные работы. Работа продолжается очень высокими темпами. Даже не представляю, какими сильными будут эмоции, когда мы войдем в уже полностью готовое здание.

Музей военно-морской славы Главный экспонат уже на месте Поделиться Поделиться





— В этом году сильно продвинулась вперед реставрация фортов: внешне они уже обретают исторический облик. Что самое сложное в восстановлении старых укреплений?

— Прежде всего, сложность была в том, что опыта реставрации таких сооружений до сих пор не было. Форты «Кроншлот» и «Император Александр Первый» располагаются посреди залива, у них нет сухопутной связи с «большой землей». Пришлось полностью разрабатывать логистическую цепочку доставки на объекты материалов, оборудования и рабочих.

Период навигации ограничен теплым временем года, погода на Балтике изменчива, на заливе сильные ветра, а поблизости от фортов располагается главный судовой ход морского порта Санкт-Петербурга с очень интенсивным морским движением. Все это стало серьезным вызовом для специалистов и потребовало комплексных решений.



Реставраторами пришлось выполнять много разных задач, в том числе работать в прилегающей акватории. Кроме того, в процессе реставрации обнаруживались скрытые дефекты, которые невозможно было определить на предварительном этапе — до расчистки фасадов и вывоза мусора. Приходилось оперативно вносить дополнения в проект.

— Были ли сделаны в фортах какие-то интересные находки?

— Находок — множество. К примеру, на «Кроншлоте» обнаружили большой корабельный якорь. По мнению специалистов, такие активно использовались во второй половине XIX века. Еще один найденный раритет — герб с изображением Георгия Победоносца — тоже, вероятнее всего, позапрошлого века. Со дна акватории подняли пушечные ядра. Что интересно, их калибр больше, чем у пушек, которые установлены в форте. Нашли осколки посуды, пудовую гирю 1908 года, множество снарядов для зенитных орудий.



На «Александре Первом» во время демонтажа позднего покрытия пола обнаружили поворотные гранитные рамы для пушек и рельсы для подвоза ядер.

Все эти находки, как мы рассчитываем, станут частью экспозиций музеефицированных фортов и будут доступны для посетителей.

— Новый парк «Острова фортов» в Кронштадте полюбился жителям города и петербуржцам. Уже сданы три очереди. Будет ли четвертая или даже пятая? Какие места парка, по вашим наблюдениям, оказались самыми востребованными?

— Следующим летом с открытием Музея военно-морской славы парковая зона прирастет прилегающей благоустроенной территорией. Откроется участок прогулочной набережной. Спуск к воде фактически будет продолжением спуска с кровли Музея – все станет единым пространством, где кронштадтцы и гости города смогут замечательно проводить время.



Если говорить о третьей очереди музейно-исторического парка, то мы наблюдаем большую популярность фудкорта, который сразу оценили посетители. Честно говоря, такой вкусной шавермы, как у нас, я не пробовала никогда. Мне кажется, я буду в парк иногда приезжать только чтобы там вкусно поесть.

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— Какие планы у команды на 2023 год? Пройдет ли Международный Военно-Морской салон в здании нового Музея военно-морской славы, как планировалось?

— На будущий год много планов. Главными событиями 2023 года у нас станут открытие конгрессно-выставочного центра и проведение наземной части Международного военно-морского салона, открытие Музея военно-морской славы в День ВМФ, открытие для посещения музеефицированной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в конце года.

