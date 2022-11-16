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    Мультимедийная заметка

    Из Снежногорска в Петербург: как атомная лодка прошла Беломорканал и улицы

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    Фото: Пресс-служба АНО «ОСТРОВ ФОРТОВ»
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    «Фонтанка» собрала эксклюзивные кадры транспортировки легендарной советской подлодки К-3 «Ленинский комсомол» в Петербург. Ее путь из Мурманской области в Кронштадт проходил по Беломоро-Балтийскому каналу, Неве, Выборгскому заливу — и даже по улицам Кронштадта. Показываем путешествие, длившееся больше года, в одном мультимедийном материале.

    Первая советская атомная подводная лодка много лет провела без дела на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске Мурманской области. Но затем ее решили спасти: не дать распилить на части, а сделать главным экспонатом будущего музея военно-морской славы в Кронштадте.

    Большое путешествие началось в августе 2021-го. Внушительных размеров атомоход было непросто не только доставить до города, но и поднять на уровень причала.

    В результате К-3 преодолела две тысячи километров: сначала ее везли до Кронштадтского морского завода через узкие шлюзы Беломорканала, разводные мосты и «Северную верфь», потом — до города Высоцка, чтобы поставить на баржу «Атлант», затем — снова в Кронштадт, чтобы выгрузить на землю. Осенью 2022 года атомоход временно разделили на две части и в течение трех ночей перевозили до места экспозиции по улицам города. Для этого пришлось демонтировать бордюры, знаки, мачты освещения, светофоры и две эстакады теплосети.

    Весь путь легенды в видео и фотографиях смотрите здесь.

    АНО «ОСТРОВ ФОРТОВ», кронштадт.рф

    Фото: Пресс-служба АНО «ОСТРОВ ФОРТОВ»

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