Из Снежногорска в Петербург: как атомная лодка прошла Беломорканал и улицы

«Фонтанка» собрала эксклюзивные кадры транспортировки легендарной советской подлодки К-3 «Ленинский комсомол» в Петербург. Ее путь из Мурманской области в Кронштадт проходил по Беломоро-Балтийскому каналу, Неве, Выборгскому заливу — и даже по улицам Кронштадта. Показываем путешествие, длившееся больше года, в одном мультимедийном материале.



Первая советская атомная подводная лодка много лет провела без дела на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске Мурманской области. Но затем ее решили спасти: не дать распилить на части, а сделать главным экспонатом будущего музея военно-морской славы в Кронштадте.



Большое путешествие началось в августе 2021-го. Внушительных размеров атомоход было непросто не только доставить до города, но и поднять на уровень причала.



В результате К-3 преодолела две тысячи километров: сначала ее везли до Кронштадтского морского завода через узкие шлюзы Беломорканала, разводные мосты и «Северную верфь», потом — до города Высоцка, чтобы поставить на баржу «Атлант», затем — снова в Кронштадт, чтобы выгрузить на землю. Осенью 2022 года атомоход временно разделили на две части и в течение трех ночей перевозили до места экспозиции по улицам города. Для этого пришлось демонтировать бордюры, знаки, мачты освещения, светофоры и две эстакады теплосети.



Весь путь легенды в видео и фотографиях смотрите здесь.

