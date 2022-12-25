5 тысяч свай и рельсы. Как форты изменились за год ремонта и что там нашли

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На территории фортов «Кроншлот», «Император Александр Первый» и «Император Петр Первый» весь 2022 год шла реставрация. За это время здесь провели первоочередные работы: расчистку от мусора, укрепление стен, восстановление лицевых фасадов. И параллельно обнаружили рельсы для подвоза снарядов, поворотные рамы для пушек и тысячи свай, о существовании которых никто не знал. «Фонтанка» показывает, как изменились форты за год.



Форт «Кроншлот». Годы строительства: 1703–1704

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«Кроншлот» — самый старый в Кронштадте и вообще первое военно-морское фортификационное укрепление русского флота на Балтике. Во время ремонта на его территории уже нашли интересные с точки зрения археологии вещи: фрагменты печных изразцов, 50-килограммовые пушечные ядра XVIII века и полутораметровый якорь адмиралтейского типа. А еще выяснилось, что кнехты (тумбы на причале для крепления тросов) здесь были сделаны из пушек, привезенных из Шотландии: на одном из орудий нашли клеймо завода-изготовителя: Carron.

Форт сильно пострадал от времени: на стенах появились глубокие трещины, кирпичная кладка отделилась от основания, а пол местами просел на полметра.

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Как сообщили «Фонтанке» в «Острове фортов», на территории «Кроншлота» уже укрепили берега Северной куртины с заполнением подводных пустот, отреставрировали гранитную облицовку причальных стенок. На зданиях Николаевской батареи, восьмигранной башни и постройки на Круглом острове возвели временную кровлю. Кроме того, там восполнили историческую кирпичную кладку стен. Нижний маяк — окрасили. В следующем году реставрация на форте продолжится.



Напомним, посетить форт можно будет в 2025 году. Тут планируют открыть музейный комплекс, ресторан, сувенирный магазин, площадку для торжественных мероприятий и кинотеатр.



Форт «Император Александр Первый». Годы строительства: 1838–1845

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Это фортификационное сооружение нередко сравнивают со знаменитым французским «Бойяром». Они и правда похожи внешне, только кронштадтское появилось на 12 лет раньше — в 1845-м. Благодаря уникальному внешнему облику сегодня оно находится под охраной ЮНЕСКО.

История этого форта, пожалуй, самая насыщенная: его использовали для обороны Кронштадта во время Крымской войны 1853–1856 годов, потом в нем расположилась Особая лаборатория Императорского Института экспериментальной медицины — вплоть до 1918 года она исследовала лекарства против чумы, столбняка, холеры, тифа. Позже форт стал складом для минно-трального оборудования, а на рубеже XX и XXI веков тут проводили музыкальные рейв-фестивали.

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В ходе ремонта, начавшегося в конце 2021 года, рабочие совершили несколько открытий. Во-первых, обнаружили, что форт стоит на 5335 12-метровых сваях — и это его ключевая конструктивная особенность. Во-вторых, во время расчистки покрытия пола в нем нашли поворотные гранитные рамы для пушек и рельсы для подвоза снарядов. Их сохранят и в дальнейшем будут экспонировать в новых интерьерах.



В 2022-м здесь отреставрировали лицевой фасад, укрепили стены и вернули им исторический облик, восстановили обходную галерею, балконное ограждение, ворота главного входа и даже архитектурные элементы: маски львов, герб и надпись с позолоченными буквами. Напомним, в будущем на территории форта хотят открыть музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан и гостиничные номера. Первых посетителей сюда планируют пустить в 2025 году. Форт «Император Петр Первый». Годы строительства: 1721–1724

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«Император Петр Первый», как и «Александр Первый», благодаря архитектурной и исторической уникальности входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он был построен еще в начале XVIII века. В 1824-м на его долю выпало крупное наводнение — то самое, о котором писал Александр Пушкин в «Медном всаднике». Все деревянные постройки смыла вода. Прочные каменные сооружения, которые можно наблюдать и сегодня, появились именно после этого.

Двум из них — береговым караульным зданиям — в 2022 году уже вернули подлинный исторический облик. В ближайшее время должна начаться реставрация основных строений.

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