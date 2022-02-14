Смольному не хватает глубины. Чиновники собирают обоснование под Орловский тоннель

На прошлой неделе в комитете по развитию транспортной инфраструктуры прошло очередное совещание по проекту строительства так называемого Орловского тоннеля. По данным «Фонтанки», потенциальный концессионер Группа ВИС и проектировщик Метрогипротранс частично актуализировали свое предложение, которое в общих чертах было представлено еще в 2018 году. Однако этого мало.
Совещание 10 февраля проходило в КРТИ - в узком дорожно-транспортном кругу: сам комитет, Центр транспортного планирования и Метрогипротранс (МГТ). Окончательного решения на нем не ждали, его и не состоялось. По данным «Фонтанки», Смольный все еще запрашивает данные по социально-экономическому обоснованию проекта, а также по инженерным изысканиям. От МГТ ждут дополненной презентации на этой неделе. Транзитом через ЦТП и комитет по развитию транспортной инфраструктуры она должна уйти в комитет по градостроительству на согласование и только после этого к совещаниям привлекут КГА. Дело в том, что проект требует внесения Генплан, который все никак не может добраться до Законодательного собрания.
Возвращение Орловского (или Среднеохтинского) тоннеля в смольнинскую повестку началось с октября 2021 года. До этого, с 2018 года, когда показали обновленную концепцию, были три года тишины, лишь наполовину обусловленные пандемией: в Петербурге менялась администрация, включая инвестиционный и транспортный блоки, звание самого актуального инфраструктурного проекта забрала ШМСД, а денег в бюджете не хватало даже на тоннели метро – не то, что под Невой строить для автомобилей. Сейчас Метрогипротранс взял в товарищи Группу ВИС, но в остальном – ни трассировку, ни технико-экономическое обоснование не пересчитывали. Затем уточнили планировочные решения и в целом сообщили, что ждут предпроект тоннеля в декабре 2021 года.
Насколько можно судить, сейчас речь все еще идет о предпредпроекте, если его можно так назвать. Из того, что бросается в глаза – пересчитана стоимость, ее актуализировали по ценам второго квартала 2021 года. «Орловская инфляция» составляет 8% в год: если в расчетах 2018-го собирались уложиться в 40 млрд рублей, то теперь – в 50 млрд с лишним: 2,5 млрд – подготовка территории, а 48,2 млрд – основное. Из них 7,3 млрд – это строительство тоннелей закрытого типа работ (собственно, под Невой), 9,3 млрд – открытого (подъезды на двух берегах), 8,5 млрд – инженерные системы, 5,3 млрд – монтажные и демонтажные камеры. Отделка - меньше миллиарда, но есть еще проектирование почти за 2 млрд, ну и НДС – за 10 млрд рублей.
Концептуально, разумеется, ничего не изменилось – границы функциональных зон под размещение скоростных дорог не позволяют сильно разгуляться с расположением тоннеля. Начинается он от Орловской улицы, между кварталом «Смольный парк» и Песками, пересекает Неву между Литейным и Большеохтинским мостами и выходит в треугольнике Сада «Нева». Соответственно, монтажная камера – на левом берегу у Смольной набережной, демонтажная – между Пискаревским проспектом, шоссе Революции и Полюстровским проспектом.
Составители презентации – не в первый уже раз – догоняют петербургский контекст. Он не влияет на сам проект, но МГТ все время уверяет: мы удержимся в выделенных границах и не затронем другие ваши проекты, что бы вы там себе ни надумали. Прошлой осенью Метрогипротранс успокаивал, что Музею блокады двигаться не придется, хотя его, вроде бы, давно «выселили» со Смольной набережной. Теперь авторы пишут – стройте спокойно свой Судебный квартал, и снова опаздывают: как известно, квартал вернулся на проспект Добролюбова, откуда его во всеуслышанье выписывал Смольный. В общем, это больше говорит о городских властях, чем о проектировщике: он, как и горожане, пытается поспеть за градостроительной мыслью чиновников и точно так же не успевает за лихорадочной сменой вектора.
На левом берегу – выезды на Смольную набережную в обоих направлениях и – если понадобится – на улицу Пролетарской диктатуры в сторону Суворовского. На правом - целая система развязок, количество которых тоже может меняться. Внутри развязки, которая будет расположена под садом «Нева», вдоль шоссе Революции появится диспетчерская, где разместятся все обслуживающие тоннель подразделения. Там же – центр оплаты проезда, которая осуществляется по принципу free-flow.
После строительства – обещано благоустройство: зеленая зона на Смольной набережной и полноценный парк на месте сада «Нева». Судя по презентации, надо всеми прилегающими улицами – от Смольной набережной до Полюстровского – предполагается появление однотипных поднятых пешеходных переходов.
Идея Орловского тоннеля дозревает так долго и пережила столько смен власти в городе, что очередные рендеры мало кого могут впечатлить. За то же время Большой Смоленский мост успел перейти из категории фантазий в инфраструктурную реальность, не говоря уже о переходе через Неву в рамках Широтной магистрали. Смольный пока отказывается обсуждать тоннель с прессой детально, называет это преждевременным. «Вопрос по реализации проекта Орловского тоннеля в стадии предварительной проработки, - сообщили «Фонтанке» в КРТИ. - Его рассмотрят в рабочем порядке с учетом изменившейся за последние годы транспортной модели автомобильных потоков». По данным «Фонтанки», среди самых актуальных замечаний – та самая нехватка данных, необходимость учета водозабора Главной водопроводной станции, а также совместимость строительства с большим количеством инженерных коммуникаций.
На данный момент наиболее обсуждаемой в Смольном формой реализации Орловского проекта является концессия – через подачу частной концессионной инициативы. В комитете по инвестициям, куда придет – если придет – заявка Группы ВИС, ответили практически так же, как в КРТИ.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»