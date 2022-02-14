Смольному не хватает глубины. Чиновники собирают обоснование под Орловский тоннель

На прошлой неделе в комитете по развитию транспортной инфраструктуры прошло очередное совещание по проекту строительства так называемого Орловского тоннеля. По данным «Фонтанки», потенциальный концессионер Группа ВИС и проектировщик Метрогипротранс частично актуализировали свое предложение, которое в общих чертах было представлено еще в 2018 году. Однако этого мало.



Совещание 10 февраля проходило в КРТИ - в узком дорожно-транспортном кругу: сам комитет, Центр транспортного планирования и Метрогипротранс (МГТ). Окончательного решения на нем не ждали, его и не состоялось. По данным «Фонтанки», Смольный все еще запрашивает данные по социально-экономическому обоснованию проекта, а также по инженерным изысканиям. От МГТ ждут дополненной презентации на этой неделе. Транзитом через ЦТП и комитет по развитию транспортной инфраструктуры она должна уйти в комитет по градостроительству на согласование и только после этого к совещаниям привлекут КГА. Дело в том, что проект требует внесения Генплан, который все никак не может добраться до Законодательного собрания.



Возвращение Орловского (или Среднеохтинского) тоннеля в смольнинскую повестку началось с октября 2021 года. До этого, с 2018 года, когда показали обновленную концепцию, были три года тишины, лишь наполовину обусловленные пандемией: в Петербурге менялась администрация, включая инвестиционный и транспортный блоки, звание самого актуального инфраструктурного проекта забрала ШМСД, а денег в бюджете не хватало даже на тоннели метро – не то, что под Невой строить для автомобилей. Сейчас Метрогипротранс взял в товарищи Группу ВИС, но в остальном – ни трассировку, ни технико-экономическое обоснование не пересчитывали. Затем уточнили планировочные решения и в целом сообщили, что ждут предпроект тоннеля в декабре 2021 года.



Насколько можно судить, сейчас речь все еще идет о предпредпроекте, если его можно так назвать. Из того, что бросается в глаза – пересчитана стоимость, ее актуализировали по ценам второго квартала 2021 года. «Орловская инфляция» составляет 8% в год: если в расчетах 2018-го собирались уложиться в 40 млрд рублей, то теперь – в 50 млрд с лишним: 2,5 млрд – подготовка территории, а 48,2 млрд – основное. Из них 7,3 млрд – это строительство тоннелей закрытого типа работ (собственно, под Невой), 9,3 млрд – открытого (подъезды на двух берегах), 8,5 млрд – инженерные системы, 5,3 млрд – монтажные и демонтажные камеры. Отделка - меньше миллиарда, но есть еще проектирование почти за 2 млрд, ну и НДС – за 10 млрд рублей.



Концептуально, разумеется, ничего не изменилось – границы функциональных зон под размещение скоростных дорог не позволяют сильно разгуляться с расположением тоннеля. Начинается он от Орловской улицы, между кварталом «Смольный парк» и Песками, пересекает Неву между Литейным и Большеохтинским мостами и выходит в треугольнике Сада «Нева». Соответственно, монтажная камера – на левом берегу у Смольной набережной, демонтажная – между Пискаревским проспектом, шоссе Революции и Полюстровским проспектом.