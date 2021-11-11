Орловский тоннель все ближе. В Смольном показали обновленную трассировку

В Петербурге под руководством вице-губернатора Максима Соколова прошло совещание относительно реализации проекта Орловского тоннеля под Невой. На старую карту — еще с музеем блокады — наложили новую трассировку.
По данным «Фонтанки», участие в совещании 11 ноября принимали представители профильных комитетов, включая комитет по инвестициям, компания ВИС и Метрогипротранс. По его итогам было дано поручение проработать необходимые вопросы, такие как актуализация генплана и разработка финансовой модели. В качестве вероятной модели — в случае положительного решения — рассматривается частная концессионная инициатива от ВИС, которая должна будет «отвисеться» на профильном сайте, и если не появится конкурентов — соглашение город заключит с инициатором.
В ходе совещания была продемонстрирована актуализированная трассировка тоннеля, согласованная с Центром транспортного планирования. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в Метрогипротрансе. Правда, наложили ее на «старорежимную» карту, где на Смольной набережной еще значится Музей блокады, от проекта которого уже отказались.
На вопросы «Фонтанки» в аппарате Максима Соколова ответили: «Вопрос по реализации данного проекта находится в стадии предварительной проработки».
«Фонтанка» сообщала, что проект Орловского тоннеля снова актуализировали Метрогипротранс и Группа ВИС (сейчас настаивают на названии Среднеохтинский). В письме на имя Максима Соколова они просят рассмотреть возможность реализации замороженного проекта на принципах концессии. Речь фактически идет о двух тоннелях, которые начинаются на левом берегу Невы примерно в районе площади Растрелли и выходят на правом — в створе сада «Нева» между Пискаревским проспектом и шоссе Революции.