Орловский тоннель все ближе. В Смольном показали обновленную трассировку

В Петербурге под руководством вице-губернатора Максима Соколова прошло совещание относительно реализации проекта Орловского тоннеля под Невой. На старую карту — еще с музеем блокады — наложили новую трассировку.

По данным «Фонтанки», участие в совещании 11 ноября принимали представители профильных комитетов, включая комитет по инвестициям, компания ВИС и Метрогипротранс. По его итогам было дано поручение проработать необходимые вопросы, такие как актуализация генплана и разработка финансовой модели. В качестве вероятной модели — в случае положительного решения — рассматривается частная концессионная инициатива от ВИС, которая должна будет «отвисеться» на профильном сайте, и если не появится конкурентов — соглашение город заключит с инициатором.