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    В Петербурге снова ищут рабочих в аренду для строительства метро

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    «Метрострой Северной столицы» объявил аукцион на предоставление ему персонала для строительства петербургской подземки. Это происходит не в первый раз.

    Документация опубликована накануне, максимальная стоимость — почти миллиард рублей. Конкретное количество сотрудников или человеко-часов не прописано, персонал в течение ггода набирают по заявке и по конкретной потребности.

    Судя по техзаданию, в этот раз МССС могут понадобиться специалисты по выполнению подсобных работ, отделочных, изоляционных, плотницких, по электрогазосварке а также по возведению сооружений из камня, кирпича, и других строительных материалов. Как пояснили «Фонтанке» в компании, примерное возможное количество — около 500 человек.

    В самом МССС сейчас порядка 3,6 тысячи сотрудников, но в августе он уже заключал контракт на аренду персонала на 900 млн рублей — по такой же заявочной схеме. Тогда речь шла об арматурщиках, бетонщиках, штукатурах, электрогазосварщиках и каменщиках. Выиграла заявка ООО «Строй Инвест Персонал», контракт действует. Общая потребность МССС по двум этим контрактам — примерно тысяча человек, вторая объявлена для ускорения процесса.

    Напомним, в следующем году в активную фазу должно перейти строительство зеленой линии метро в сторону станции «Каменка», а также коричневой линии — до «Каретной». Кроме того, предстоит достроить первой участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская» и новый участок Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института».

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