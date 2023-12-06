В Петербурге снова ищут рабочих в аренду для строительства метро

«Метрострой Северной столицы» объявил аукцион на предоставление ему персонала для строительства петербургской подземки. Это происходит не в первый раз.



Документация опубликована накануне, максимальная стоимость — почти миллиард рублей. Конкретное количество сотрудников или человеко-часов не прописано, персонал в течение ггода набирают по заявке и по конкретной потребности.

Судя по техзаданию, в этот раз МССС могут понадобиться специалисты по выполнению подсобных работ, отделочных, изоляционных, плотницких, по электрогазосварке а также по возведению сооружений из камня, кирпича, и других строительных материалов. Как пояснили «Фонтанке» в компании, примерное возможное количество — около 500 человек.