Маршрут до Колпино, метро до «Кудрово» и трамвай по ж/д путям. Схема — какие рельсы пророчит Смольный

Губернатор Александр Беглов рассказал о перспективах развития рельсового транспорта в Петербурге. По его словам, трамвай может поехать по железнодорожным путям.
Свой доклад глава города сделал в начале заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. В распоряжении «Фонтанки» есть обобщенная наглядная схема «рельсовой» части доклада.
На ней видны перспективные продолжения линий метро с годами ввода участков. В частности — красной линии до «Пулково» и оранжевой до «Кудрово». При этом, как писала «Фонтанка», в рабочих материалах указано, что ряду станций придется какое-то время работать «на проход», то есть без выхода на поверхность.
На схеме также полукольца городской электрички, которые собирается организовывать РЖД в рамках концепции железнодорожного узла. А кроме того, перспективные направления трамвайных линий — в частности, концессионный маршрут «Купчино» — Шушары — Славянка и трамвай до Колпино (финансовая модель пока не определена).
При этом губернатор Александр Беглов отметил, что сейчас поставлена задача обеспечить техническую возможность для движения трамваев по железнодорожным путям: «Это бы нам дало возможность решить ряд других вопросов, — добавил он. — Я думаю, что в ближайшее время такая задача будет решена, и тогда добавятся дополнительные возможности использовать уже не только электрички, но и трамваи на тех участках — "малое метро", где это будет необходимо».
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