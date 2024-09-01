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Город Маршрут до Колпино, метро до «Кудрово» и трамвай по ж/д путям. Схема — какие рельсы пророчит Смольный

Маршрут до Колпино, метро до «Кудрово» и трамвай по ж/д путям. Схема — какие рельсы пророчит Смольный

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9 комментариев

Губернатор Александр Беглов рассказал о перспективах развития рельсового транспорта в Петербурге. По его словам, трамвай может поехать по железнодорожным путям.

Свой доклад глава города сделал в начале заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. В распоряжении «Фонтанки» есть обобщенная наглядная схема «рельсовой» части доклада.

На ней видны перспективные продолжения линий метро с годами ввода участков. В частности — красной линии до «Пулково» и оранжевой до «Кудрово». При этом, как писала «Фонтанка», в рабочих материалах указано, что ряду станций придется какое-то время работать «на проход», то есть без выхода на поверхность.

На схеме также полукольца городской электрички, которые собирается организовывать РЖД в рамках концепции железнодорожного узла. А кроме того, перспективные направления трамвайных линий — в частности, концессионный маршрут «Купчино» — Шушары — Славянка и трамвай до Колпино (финансовая модель пока не определена).

При этом губернатор Александр Беглов отметил, что сейчас поставлена задача обеспечить техническую возможность для движения трамваев по железнодорожным путям: «Это бы нам дало возможность решить ряд других вопросов, — добавил он. — Я думаю, что в ближайшее время такая задача будет решена, и тогда добавятся дополнительные возможности использовать уже не только электрички, но и трамваи на тех участках — "малое метро", где это будет необходимо».

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Комментарии
9
Заливщик голосовых планок
1 сентября 2024, 15:51
Пусть бы сначала переобещали прошлые предвыборные обещания, а не это вот всё..
Виктор Ерёмин
1 сентября 2024, 16:33
И вы поверили? Напрасно! (С) Блеф Клуб
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