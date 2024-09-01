В Петербурге показали собранный трамвай для линии от Купчино до Славянки

На Невском заводе в Петербурге 1 сентября показали трамвай, который будет задействован на концессионной трамвайной линии. Он длинный и зеленый.
Церемония прошла в присутствии вице-премьера Виталия Савельева, министра транспорта Романа Старовойта и губернатора Александра Беглова. Как было сказано, помимо морского бирюзового цвета в оформлении использован оранжевый, символизирующий восходящее и заходящее солнце, так как вагон будет обслуживать пассажиров с утра и до ночи.
Напомним, на Невском заводе электрического транспорта ПК ТС собирают подвижной состав для линии «Купчино» — Шушары — Славянка (или просто «Славянка»), которую по концессии с городом строит «Балтнедвижсервис», генеральный подрядчик — «АБЗ-Дорстрой». Протяженность ее составит 21 км, а поездка от «Купчино» до микрорайона Славянка продлится 30–40 минут.
Речь идет о модели 71–932 «Невский». Такие же, но в другом цвете, ПК ТС изготавливала c 2023 года. Первые — к закрытию станции метро «Ладожская», чтобы они вышли на линию бесплатного шаттла до «Площади Александра Невского». Позже стало известно, что именно «Невские» будут возить пассажиров до Славянки. всего создадут 22 таких вагона с двусторонним движением. 10 — к вводу участка до Шушар, еще 12 — к окончанию всего строительства. Ранее говорилось, что это 2025 и 2026 год соответственно.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.