В Петербурге показали собранный трамвай для линии от Купчино до Славянки

На Невском заводе в Петербурге 1 сентября показали трамвай, который будет задействован на концессионной трамвайной линии. Он длинный и зеленый.



Источник: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

Церемония прошла в присутствии вице-премьера Виталия Савельева, министра транспорта Романа Старовойта и губернатора Александра Беглова. Как было сказано, помимо морского бирюзового цвета в оформлении использован оранжевый, символизирующий восходящее и заходящее солнце, так как вагон будет обслуживать пассажиров с утра и до ночи.

1 из 4 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»