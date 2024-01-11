На закупку трамваев для линии «Славянка» выделены первые 500 млн рублей

Проект трамвайной линии «Славянка» в Петербурге получил первый транш от ДОМ.РФ, превысивший 500 млн рублей. Эти средства направят на авансовый платеж за подвижной состав. Общий размер льготного займа составит 17 млрд рублей.

Реализацией проекта, включающего строительство путей протяженностью более 21 км, автоматизированного депо, мостов, путепроводов, 24 остановок, а также приобретение 22 низкопольных трехсекционных трамваев, занимается компания-концессионер «Балтнедвижсервис». В проекте используется механизм инфраструктурных облигаций. Генеральным подрядчиком строительства линии выступает АО «АБЗ-Дорстрой».