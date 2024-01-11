На закупку трамваев для линии «Славянка» выделены первые 500 млн рублей

Проект трамвайной линии «Славянка» в Петербурге получил первый транш от ДОМ.РФ, превысивший 500 млн рублей. Эти средства направят на авансовый платеж за подвижной состав. Общий размер льготного займа составит 17 млрд рублей.
Реализацией проекта, включающего строительство путей протяженностью более 21 км, автоматизированного депо, мостов, путепроводов, 24 остановок, а также приобретение 22 низкопольных трехсекционных трамваев, занимается компания-концессионер «Балтнедвижсервис». В проекте используется механизм инфраструктурных облигаций. Генеральным подрядчиком строительства линии выступает АО «АБЗ-Дорстрой».
«Направленные средства предназначены для выплаты аванса на закупку подвижного состава, — отметил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков. Это будут современные и технологичные трамваи отечественного производства, которые обеспечат комфортное передвижение жителей сразу нескольких районов». Как ранее сообщала «Фонтанка», поставщиком подвижного состава выступит «ПК "Транспортные системы"» — это будут вагоны модели «Невский» — такие сейчас курсируют от «Ладожской».
«Состоявшееся финансовое закрытие по этапу № 2, с учётом проведенного ранее по первому этапу, является крупнейшим на рынке ГЧП в сфере создания инфраструктуры городского пассажирского транспорта в нашей стране по объёму привлеченных внебюджетных инвестиций, — отметил генеральный директор «Балтнедвижсервис» Дмитрий Панкратов. — Использование механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволит профинансировать создание основных объектов капитального строительства трамвайной линии "Славянка"».
Ожидается, что первые 10 трамваев выйдут на линию от Купчино до Шушар уже в 2025 году, второй участок планируют завершить в 2026 году — тогда на линию выйдет еще 12 трамваев.