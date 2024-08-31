Деньги мы вам дадим, но с возвратом. Что происходит с метро до Пулково и Кудрово

Источник: «Фонтанка.ру»







Петербург надеется получить из федерального бюджета 500 млрд рублей на строительство метро за 6 лет. Почти все это — на линии до «Кудрово» и «Пулково», но центр так запросто делиться деньгами не готов.



По данным «Фонтанки», больную для Петербурга тему строительства метро могут обсудить совсем скоро на Координационном совете по развитию транспортной системы города и области. Но не в привычном ключе «дайте нам хоть одну станцию», а в перспективном. Основное — это щупальца к Пулково и Кудрово.



Пулково и Экспофорум

Продолжение Кировско-Выборгской линии до станции «Пулково» и дальше стало основным футуристическим проектом по развитию подземки в Петербурге. О нем глава города Александр Беглов докладывал президенту, о нем же рассказывал в отчете о своем первом губернаторском сроке. В отличие от проблемных текущих объектов и глубоких строек в центре города, красную линию на юге можно строить как объект мелкого залегания и катиться так, будто мы в Москве.











В полях должны появиться станции «Пушкин», «Царское Село», «Кампус» и «Технологическая долина». Но это уже третья серия. Первая — это продолжение Кировско-Выборгской линии за станцию «Проспект Ветеранов» через «Авиагородок» к «Пулково». Вторая — еще дальше через «Пулковские высоты» к «КВЦ Экспофорум»,











В различных документах продолжение Кировско-Выборгской линии за «Проспект Ветеранов» много лет оставалось хотя бы в виде «пунктирного» варианта, альтернативного тому, чтобы тянуть красную ветку к «Проспекту Маршала Жукова», который несколько лет назад считался основным. Тогда же звучали предложения строить эту подземку по концессионной модели. В разряд «основных» пулковский вариант метро перебрался в последние годы. Он есть в генплане с промежуточными станциями «Ульянка» и «Авиагородок», город выдал задание на проект планировки территории под эти новые 7 км подземки, несмотря на альтернативные проекты обеспечения транспортной связи с аэропортом.



По данным «Фонтанки»», протяженность участка от «Проспекта Ветеранов» до «Экспофорума» оценивается в 14 км, на нем, соответственно, 5 станций. Судя по схемам, «Пулковские высоты» воспринимаются как пересадочный узел с другой линией, которая пойдет на юг от «Звездной» с прохождением через новое депо «Пулково». Очертаниями это все напоминает ту самую «вилку» метро, которую на общественных слушаниях генплана проталкивали жители Шушар и города-спутника «Южный».





Как сообщают источники «Фонтанки», стоимость участка до «Экспофорума» оценивается в 380 млрд рублей. И программа-максимум Смольного состоит в том, чтобы стройку финансировал федеральный бюджет.



Если коротко, там считают, что на реализацию всех целей надо стабильно направлять на метро от 75 млрд до 125 млрд рублей ежегодно, город сдюжит только половину. Так что Беглов еще в апреле направил президенту письмо с просьбой поддержать выделение полутриллиона рублей на сооружение подземки в Петербурге на ближайшие 6 лет. Часть как раз было идеально направить на красную линию.



Другое дело, что свободных денег не то чтобы много. Так что, по поручению президента замглавы его администрации Максим Орешкин проработал вопрос, и предложено выделить Петербургу инфраструктурный банковский кредит на срок от 15 до 30 лет. Это возвратные деньги, но очень дешевые, если сравнивать с коммерческими займами — 4–4,5%. Частично по той же схеме строятся сейчас станции «Театральная», «Горный институт», «Казаковская» и «Путиловская».



Кудрово

Участок оранжевой линии от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» — возможно, самый тоскливый сюжет петербургского метростроения. И потому, что один тоннель там уже частично построен и простаивает; и потому, что заявленные сроки переносились неисчислимое количество раз; и потому, что год за годом все упирается в необходимость приложить совместные усилия Петербурга и Ленобласти, на территории которой и должна появиться станция.











На самом деле соглашение между Петербургом и Ленобластью о совместном развитии метро включает в себя продолжение линии не только в Кудрово, но и в Бугры с Янино. Но именно кудровский сюжет наиболее актуален. Петербург со своей стороны утвердил проект планировки территории для стройки — но только до границы города, Ленобласть разработала ППТ, провела межевание территории — в том числе для идущего в паре со станицей депо «Правобережное». Петербургу необходимо оформить в собственность три земельных участка в 45 га на территории области, которые сейчас принадлежат Российской Федерации.



Как известно, Ленобласть видит «Кудрово» не просто станцией метро, а составной частью целого транспортно-пересадочного узда с автовокзалом, для этого, в частности, строят развязку на Мурманском шоссе. Правда, как писали 47news, проект ТПУ резко встал на паузу после гибели бизнесмена Евгения Пригожина, так как его реализовывала связанная с ним компания «Мегалайн».



Теперь про деньги. Самое близкое — это изъятие земли, и Ленобласть уже подготовила проект соглашения о выделении Петербургу субсидии в 309,5 млн на это. Но главное — это сама стройка. В соответствии с предпроектом 2019 года она должна обойтись в 73,43 млрд рублей, но все мероприятия оценивают уже в 89,3 млрд. По данным «Фонтанки», конкурс на проектирование этой линии планируют-таки объявить до конца 2024 года, на это заложено 425 млн рублей. А на само строительство надеются — как и в случае с «Пулково» — получить прямой транш из федерального бюджета (опять же в счет того полутриллиона, которого в идеале ждут из центра).









