А зачем вам метро? В Генплане не хотят видеть линию до Шушар, но хотят — до «Экспофорума»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге депутаты решили, что именно успеют изменить в проекте Генерального плана города на флажке. Помните предложение про метро в «Экспофорум» и в Шушары? Не все так просто.



Комиссия ЗакСа по градостроительству, земельным и имущественным вопросам заседала 12 декабря. «Фонтанка» посмотрела на проект решения — то есть на список поправок к проекту Генплана, которые завтра рекомендуют поддержать или отклонить. Саммит «Россия–Африка», судя по всему, никого насчет Шушар не убедил.



Чего ждали Напомним, еще на стадии создания новой версии Генплана профильная комиссия собирала предложения путем общественных обсуждений. Одним из них было — дорисовать схему метро двузубой вилкой на юге.



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Правый зуб — это ветка от будущей станции «Витебский проспект» еще более будущей кольцевой линии метро на юг. По идее, она должна была двигаться через пересадку со «Звездной» и — внимание — на станцию «Центральная усадьба», которая, судя по иллюстративному материалу, прописана посреди поселка Шушары.



После Шушар предложенная линия доходила до депо и станции «Экспофорум» с депо, где встречалась с «левым зубом вилки»: он шел от нынешней станции метро «Проспект Ветеранов» через Пулково все к тому же «Экспофоруму».



Дотянуть подземку до аэропорта — это вообще отдельная и многолетняя история для Смольного. Пока был жив проект наземного «Аэроэкспресса», метро в Пулково рассматривалось как дополнительная опция. Теперь никакого экспресса нет, но обсуждаются и частично реализуются другие варианты: включение аэропорта в одно из полуколец городской электрички от РЖД, концессионный трамвай с участием Газпромбанка — и подземка от «Проспекта Ветеранов».



«Ручка» этой вилки шла дальше — вдоль Киевского шоссе до города-спутника Южный. Эту территорию застраивает «Старт-Девелопмент», который в свое время тоже предлагал построить метро к ней через аэропорт на принципе концессии. Комиссия по подготовке Генплана всю эту конструкцию учла в собственной редакции, так значится в протоколе.

Что получили Тем не менее сейчас в проекте Генерального плана, который прошел первое чтение, есть все тот же перегон метро от «Проспекта Ветеранов» через «Ульянку» и «Авиагородок» до «Пулково». Но никакой вилки. Красная полоса, которая тянется вдоль Киевского шоссе, — это трамвай до Южного, который в проект Генплана как раз вписали. В списке линий метро и станций тоже не просматривается забота о Шушарах и Южном.



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Но ко второму чтению депутаты подали более 60 поправок, и в том числе по этому вопросу. Две пришли от депутата Дмитрия Павлова, одна — от Бориса Вишневского. Начнем с той, которую комиссия рекомендовала одобрить. Под номером 29 Дмитрий Павлов предложил дополнить перечень линий метро еще одним пунктом: «от станции «Пулково» до Электродепо метрополитена, расположенного по адресу: пос. Шушары, территория СПК Детскосельский, включая станцию «Экспофорум». Срок реализации — «расчетный», то есть до 2040 года.



По сути, речь идет о том, чтобы довести левый зуб вилки до логического завершения — до «Экспофорума» и небольшого хвоста за ним к депо. На картинке внизу можно посмотреть, где это.



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Павлов пояснил, что цель — обеспечить пассажирским транспортом кампус СПбГУ Технологической долины «Невская Дельта» (научный центр университета). Соглашение о создании центра подписали два года назад на ПМЭФ, «Фонтанка» показывала, как там все должно выглядеть.



Депо в юных предместьях Шушар — это не то же самое, что станция для пассажиров. Поэтому вторая поправка Павлова, под номером 33, касалась как раз места под станцию метро непосредственно в поселке (напомним, одноименная существующая станция, мягко говоря, в стороне). Речь в целом о территории, ограниченной Пушкинской улицей, Витебским проспектом и Чудовской улицей, никакой отдельной линии к ней не нарисовано, задача — зарезервировать участок.



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Под номером 62 свою поправку подал Борис Вишневский, она отличается от идеи Павлова. Депутат предлагал утвердить линию метро от станции «Купчино» до Шушар, где построить станцию «в юго-западной части квартала, ограниченного Окуловской улицей с севера, Новгородским проспектом с востока, Первомайской улицей с юга и Старорусским проспектом с запада».



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Это точечный проект, не привязанный к далеко идущим планам — просто чтобы вывезти шушарцев. Поезд, как предлагал депутат, должен от «Купчино» до КАД ехать над землей, а перед поворотом на Шушары — нырять.



Обе поправки комиссия рекомендовала отклонить. Судя по проекту Генплана и уже идущему строительству, и Шушары, и Южный сейчас станут абонентами трамвайных линий. Бориса Вишневского смущает уровень загрузки: концессионный трамвай должен будет обслуживать помимо 100 тысяч шушарцев еще и жителей Славянки и жителей Пушкинского района в целом. И привозить он всех будет все к той же станции метро «Купчино» — именно поэтому депутат предлагал продлить саму Кировско-Выборгскую линию на одну станцию.



Впрочем, надо понимать, что баталии идут вокруг станций и линий, у которых в любом случае было бы мало шансов появиться в обозримом будущем. «Фонтанка» неоднократно писала о том, с каким трудом раскачивается метростроительная отрасль в Петербурге. Пока промежуточным успехом считается тестовый запуск проходческого щита на Красносельско-Калининской линии в сторону «Каретной» или эксплуатация «Надежды» на Невско-Василеостровской линии в сторону «Каменки». В политическом смысле главной задачей является сдать в 2024 году хотя бы те станции, что обещаны много лет назад: «Горный институт», «Казаковскую», «Путиловскую» и «Театральную» (но без выхода на поверхность).



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

