Африканские объятия. Как Шушары пережили первый день в кольце саммита

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жители Шушар отреагировали на обещанные им с 27 июля перекрытия с дисциплиной, поразившей даже видавших виды инспекторов ДПС. Корреспондент «Фонтанки» с утра пораньше попыталась залечь на дно в Шушарах и неожиданно легко попала туда, но, когда проезд уже должен был быть открыт, все же встала намертво в пробке.



У входа в плексигласовую кишку надземного пешеходного перехода в Шушарах висит синее объявление. Грамотно висит, прямо на уровне глаз. На объявлении рыжим по синему написано: 27 и 28 июля с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въезд в поселок Шушары и выезд из него будут закрыты. Последние два слова выделены красным, чтобы шушарцы осознали: с ними не шутят. Ниже мелким шрифтом — разъяснение, как выбраться или забраться в Шушары автобусом и электричкой.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В социальных сетях жителей поселка заранее началась паника с привкусом обиды. Люди начали готовиться. Кто-то заранее взял отгулы на работе и уехал к друзьям или родственникам «на материк». Кто-то ушел на удаленку, чтобы никуда не выезжать. А большинство «скорректировали время и маршрут следования».

Самые дисциплинированные автомобилисты покинули Шушары до шести утра. «Массовый вылет жаворонков» — так охарактеризовали это явление читатели «Фонтанки» в комментариях. В десять минут восьмого на Пушкинской улице, которая углом упирается в выезд из Шушар на Витебский проспект, наблюдался затор. Автобусы, легковушки и небольшие грузовики спешили выехать из Шушар до того, как упадет обещанный железный занавес районного масштаба.



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К 7:20 весь затор аккуратно убрался на Витебский и разъехался кто куда. В 7:30 к светофорам на выезде из Шушар вышли три инспектора ДПС. На углу уже стоял заместитель главы Пушкинского района Владимир Львов. На светофоре притормозила одинокая легковушка. Часы показали 7:35, потом 7:40. Железный занавес все не падал. Перекрывать выезды не имело ни малейшего смысла: никто не пытался уехать из Шушар и не рвался в Шушары. Этот факт явно улучшил настроение инспекторов.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Сами в шоке, — без обиняков признались. — В 7:30 — как отрезало. Мы только спланировали, как здесь все организовать, чтобы водители друг другу не мешали. А они сами организовались. У нас стратегия была, и она сломалась. В городе так не получится». «А закрывать никто ничего и не будет, — добавил Львов. — Будут ограничения только на время проезда кортежей».

При этом инспекторы не советовали обольщаться: мол, в 10 утра, когда ограничения обещали снять, все ка-а-к выдвинутся из Шушар. Или подтянутся в Шушары. Тут-то пробка и случится.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поселок тем временем размеренно жил своей жизнью. Люди потихоньку собирались на автобусных остановках и железнодорожной платформе, покупали в кассе билеты до Купчино или уходили, минуя рельсы, в сторону промзоны, за которой начинается пятикилометровый пеший топонимический тур до станции метро «Шушары». Ажиотажа нигде не наблюдалось.

Оставалось только смотреть на благостные картины шушарского транспортного быта и радоваться тому, какие дисциплинированные здесь живут люди. Прямо европейцы какие-то.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Правда, на втором (и последнем) выезде из Шушар в сторону Московского шоссе замер у отбойника автомобиль ДПС, а чуть дальше прогуливались вдоль обочины крепкие мужчины в балаклавах и бронежилетах. На небрежно перекинутых через грудь ремнях висели автоматы.



Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Примерно без четверти десять я решила рассмотреть мужчин с автоматами подробнее, рассчитывая проехать мимо них, так сказать, на бреющем полете. Пустынная магистраль располагала. А потом прогремел первый звоночек.

Выезд на Московское шоссе со Школьной улицы оказался закрыт. Стоящий там дэпээсник показал всем полосатую палку, и поток встал. Рядом обнаружился вездесущий замглавы администрации Львов. Он смотрел на шоссе и был печален. Водители, надо сказать, не сразу поняли, что случилось. Кое-кто пытался сигналить впередистоящим или даже втиснуться вторым рядом. Пока шушарцы осознавали неизбежное, за двадцать минут мимо них промчалось семь кортежей с мигалками, кряканьем и цветными флажками на капотах. В начале одиннадцатого всех выпустили на Московское шоссе. Совершив круг почета, я развернулась обратно в Шушары. И тут началось.



Съезд с Московского шоссе на Витебский встал в мертвую пробку в четверть одиннадцатого утра. Хвост пробки стремительно удлинялся, теряясь за изгибом шоссе. Справа сквозь утреннюю дымку было видно, что кольцевая тоже стоит. Вслед за крайним правым рядом забуксовал и встал второй правый ряд. Московское шоссе в сторону города еле ползло. В сторону Шушар — не двигалось. Водители начали выходить из машин, посмотреть, «что там» и перемолвиться парой слов с товарищами по несчастью. Посыл у всех был примерно одинаков: какого художника происходит, если автомобилистам на протяжении недели из каждого утюга разъясняли, по каким правилам живут Шушары в дни саммита Россия — Африка? И по этим правилам в 10 утра перекрытия и ограничения обещали снять, а не включить на всю катушку?



Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Словом, меня, как и сотни других автомобилистов, провели, как девочку. У некоторых сдавали нервы. Они выкручивали руль влево и уезжали в сторону города. В Шушары они больше не хотели. А пробка подтягивалась метра на три-четыре каждые десять минут.



Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Наконец движение открыли. Хитрованы из второго правого ряда тут же попытались пристроиться и свернуть в Шушары, но наткнулись на инспектора ДПС, который развернул их обратно на Московское шоссе.

Остается открытым вопрос, какие такие причины тянули водителей в Шушары настолько сильно, что они готовы были стоять в пробке столько, сколько придется? Оказавшись снова в Шушарах, я отправилась эти причины искать. Например, шушарские достопримечательности.



Из недавно прогремевших в новостных лентах — «памятник болту» на месте обещанного жителям парка.

Отыскать это место оказалось задачей нетривиальной. В ряде СМИ был указан адрес: участок северо-западнее дома 181 по Школьной улице. Адрес оказался на обочине Новгородского проспекта, выходящего на Шушарскую дорогу. Это — альтернативный выезд из Шушар для тех, кто не боится грунтовки и зарослей борщевика на обочинах. И кому Петербургское шоссе — по пути. Оказалось, он тоже перекрыт легковым автомобилем с крепкими молодыми ребятами в камуфляже. Пропускали только «по спискам», потому что «проводится мероприятие». Ни о каком «памятнике болту» ребята не слыхали. «Может, вы навигатор держали вверх ногами?» — предположил один из них.

И был не так уж и неправ. «Болт» положили совершенно в другом месте, там, где Пушкинская улица упирается в промзону, над которой то и дело низко пролетают самолеты. Оказалось непросто объяснить приветливым и говорящим по-русски с акцентом рабочим, что я ищу здесь, среди пустырей, «болт». Очень большой болт. Практически памятник. Рабочие смущались и отводили глаза. То самое место удалось найти буквально методом тыка. «Болта» на месте не было. Исчез.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот вторая достопримечательность Шушар никуда не делась. Эта ощетинившаяся железными штырями бетонная конструкция на Пушкинской улице за Шушарским кладбищем — пожалуй, самый дорогой недострой под снос в Петербурге.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дело в том, что еще в 2016 году было принято решение расширить Пушкинскую до четырех полос. Но надо было договориться с собственниками прилегающих участков. В частности, с владельцем бетонной этажерки и участка под ней. Суд первой инстанции оценил это хозяйство в 111 млн рублей. При этом в решении было указано, что собственник знал, что город будет отчуждать этот участок и все равно начал строительство. Разбирательства на годы заморозили работы по расширению Пушкинской улицы.



Еще одна достопримечательность «вспухает» фантастическим недодирижаблем во дворе жилого комплекса на Новгородском, 10. Местные жители называют это сооружение «пузырем Беглова». Под пузырем — супермаркет и одежная лавочка. Вход через бетонный «леток» выглядит зловеще. Жители 24-этажного дома на 1800 квартир такому соседству не рады. Они предпочли бы видеть под окнами детскую площадку, которой у ЖК нет.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще одна исчезнувшая достопримечательность Шушар — слон. Зима этого года выдалась для него настолько тяжелой, что зверушку с отбитыми ногами и хоботом в соцсетях прозвали «милосским слоником». «Слоник» был установлен на валуне перед детским садом на Старорусском проспекте. Местные жители рассказывали, что «слоника» вместо того, чтобы восстанавливать, разменяли на двух «котиков», которых прилепили к валуну вместо него. По факту же на камне обнаружился лишь отпечаток слоновьего зада и выведенный черным маркером ультиматум: «Гады, верните слона!!!»



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме безвременно исчезнувшего слона, на расставленных вокруг детсада валунах сидят панда, какой-то зверь из семейства кошачьих и спаниель с корзинкой. Около последнего очень любят селфиться собачники. Пока хозяева заняты делом, питомцы оставляют друг другу письма на постаменте. Рядом — сложносочиненная деревянная скамейка, секции которой образуют слово «Шушары». Внутри нее можно удобно устроиться, только с буквами «Ш» надо соблюдать некоторую осторожность.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Шушарах есть собственный пруд. Он крошечный и расположен в таком же крошечном парке. Парк прилегает к местному отделу полиции. Елки и нарядная зелень неожиданно гармонично сочетаются с оградой, увенчанной колючей проволокой.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вокруг прудика кипит жизнь: на одном берегу старушка с собакой отдыхают на лавочке, на другом — женщина в инвалидной коляске кормит голубей, по воде скользят утки. Мальчишка лет девяти удит рыбу. Она здесь, действительно, водится и даже ловится. На вопрос, что будет делать с уловом, юный рыбак отвечает: «Отпущу. Мы только хищных рыб убиваем, потому что они вредители: охотятся на других рыб. И могут вырастать жутко огромными».



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Завершать туристическую прогулку по Шушарам следует перекусом. Фартовым и смелым местные жители советуют отведать что-нибудь в лаваше из ларьков на Вишерской. А надежная русская кухня по божеским ценам — в трапезной местного храма. Только рассчитывайте время, трапезная закрывается рано.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кстати, временные интервалы, обозначенные для перекрытий, не соблюдались и во второй половине дня. Так, обещаны были ограничения с 16 часов. Но, как сообщили «Фонтанке» читатели, выезд из Шушар закрывали на приличное время уже в два часа дня. Потом случилось окно возможностей около 15:00, и самые везучие вырвались из Шушар без потерь по времени.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впереди у шушарцев еще один день перекрытий и ограничений. Точнее, как минимум один день — правила, как выяснилось, меняются на ходу. С какими интервалами Африка будет проноситься мимо Шушар завтра, 28 июля, остается только гадать. Кстати, в самих Шушарах тоже есть немного Африки. Словом, жить можно. Если никуда не выезжать.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

