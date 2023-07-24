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    В Шушарах появился памятник «болту», который положили на поселок

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    В поселке Шушары на пустыре, где жителям десять лет назад обещали парк, появилась двухметровая скульптура болта, которая выражает мнение жителей поселка, что «на Шушары положили болт». Об этом 24 июля сообщает паблик «ВКонтакте» «Шумные Шушары».

    По словам автора, скульптура размером около двух метров. Ее установка приурочена к 10-летию обещания разбить в поселке парк. «Именно столько времени власти вместе с застройщиком (СК «Дальпитерстрой») кладут «болт» на обязательство по озеленению 13 га земли за Старорусским проспектом, выделенных в Генплане под зону отдыха для жителей» — такое мнение высказали в паблике.

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    По информации жителей, не существующему пока парку грозит сокращение с 13 до 3 га. Так как среди предложений по проекту нового Генплана города есть и перевод 10 «парковых» гектаров под жилую застройку.

    Редакция попросила застройщика, СК «Дальпитерстрой», прокомментировать эти упреки и прояснить ситуацию с парком.

    «Шумные Шушары»

    «Несмотря на то что в данный момент основные ресурсы компании брошены на строительство школ, детских садов и поликлиник, которые в последнее время возводятся в Шушарах ударными темпами (недавно сданы в эксплуатацию две большие школы, четыре детских сада, одна поликлиника, проектируются и строятся еще одна школа, три крупных детских сада и одна поликлиника), нашими профильными специалистами продолжается активная работа над проектом нового большого парка культуры и отдыха в Шушарах. — прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью Анна Боченкова. — Как только работа перейдёт в финальную часть и будут определены все вводные, информация будет опубликована на официальной странице «Дальпитерстроя» в социальной сети «ВКонтакте». Комментировать упражнения в навыках скульптуры отдельных провокаторов, не проживающих даже в Шушарах, не видим никакого смысла».

    Жители Шушар известны своим креативным подходом к привлечению внимания властей и застройщика к проблемам поселка. Например, в 2022 году шушарцы напомнили о непостроенном парке огромной скульптурой «кукиша» и прозвали неофициально территорию под зеленое пространство «Кукиш-парком». В августе того же года в поселке появилась огромная скульптурная композиция с носом, которая содержала послание «Шушары оставили с носом». В 2021 году, чтобы обратить внимание на проблемную дорожную ситуацию, жители установили памятник «Шушарской пробке», а «Фонтанка» рассказывала, почему актуальность этого памятника будет сохраняться еще неопределенное время.

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