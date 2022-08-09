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    Шушары оставили с носом. Жители посёлка установили новую скульптуру как протест против проекта Генплана

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    В Шушарах, чьи жители известны своим креативным подходом к привлечению внимания властей к проблемам посёлка, установили скульптуру огромного носа. Памятник авторы посвятили проекту Генплана Петербурга, который, по мнению горожан, оставил их «с носом». Фото опубликовано в паблике «ВКонтакте» «Шумные Шушары».

    «Шушары с носом. Проекту генплана СПб посвящается», — указано на табличке скульптуры.

    «КГА опубликовал проект нового Генплана Санкт-Петербурга, но ничего принципиального «нового», кроме дальнейшей многоэтажной жилой застройки, для Шушар этим проектом не предусмотрено. Видимо, жители Шушар давно не пикетировали Смольный, и они решили, что можно расслабиться», — считают авторы.

    Участки в посёлке, на которых запланировано создание зелёных парковых зон в Шушарах, кочуют из Генплана в Генплан, но «озеленять» их, по мнению жителей, никто не спешит.

    Общественное обсуждение проекта Генплана города с расчётным сроком до 2040 года и прогнозируемым сроком до 2050 года стартовало в конце июля. Для скачивания материалы по проекту будут доступны на сайте КГА до 10 августа. Обсуждение продлится до 28 августа, в течение этого периода любой желающий может подавать свои предложения.

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