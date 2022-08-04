Смольный опубликовал проект Генплана Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре 4 августа опубликовал материалы к проекту изменений в Генеральный план Петербурга.

Материалы доступны для скачивания в течение короткого срока — всего с 4 по 8 августа. Ссылка на скачивание здесь. Пользователю потребуется 8,5 Гб свободного места на диске.

Общественное обсуждение Генплана продлится до 28 августа, в течение этого срока любой желающий может подавать свои предложения. Обсуждение проходит в заочном формате, который власти установили из-за пандемии коронавируса, и отказываются снять эти ограничения, вернув очный формат, несмотря на улучшение ситуации по заболеваемости.