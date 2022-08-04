    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Зомби - «Макдональдс»Как вляпаться за 20 минутРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Смольный опубликовал проект Генплана Петербурга

    13639
    14 комментариев

    Комитет по градостроительству и архитектуре 4 августа опубликовал материалы к проекту изменений в Генеральный план Петербурга.

    Материалы доступны для скачивания в течение короткого срока — всего с 4 по 8 августа. Ссылка на скачивание здесь. Пользователю потребуется 8,5 Гб свободного места на диске.

    Общественное обсуждение Генплана продлится до 28 августа, в течение этого срока любой желающий может подавать свои предложения. Обсуждение проходит в заочном формате, который власти установили из-за пандемии коронавируса, и отказываются снять эти ограничения, вернув очный формат, несмотря на улучшение ситуации по заболеваемости.

    Юрист и градозащитник Павел Шапчиц сообщил, что при попытке скачать материалы по Генплану происходит ошибка. «Фонтанке» тоже не удалось скачать материалы — сайт отвечает «ошибкой сети».

    Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, напишите нам в редакцию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close