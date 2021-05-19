«Остров среди дорог». Почему памятник Шушарской пробке еще долго будет «украшать» Петербург

Фото: Ольга Краснова Поделиться Поделиться







На прошлой неделе инициативные петербуржцы установили в Центральной усадьбе поселка «Памятник выдающейся Шушарской пробке». Это импровизированное напоминание о невыполненных обещаниях чиновников шестилетней давности — если не разгрузить, то хотя бы сократить пробки, в которых ежедневно вынуждены стоять жители Шушар. «Фонтанка» объясняет, почему у «монумента» есть все перспективы простоять там еще долго, если его не снесут те же чиновники.

Как минимум последние пять лет жители микрорайона Шушары регулярно напоминают городским властям, что строящиеся многоэтажные «коробки» неплохо бы обеспечить поликлиниками, детскими садами, школами, благоустроенными скверами и дорогами. Требовать мораторий на застройку, пока не подтянется инфраструктура, горожане начали уже давно. А в 2019 году, например, переключились на режим ежедневных пикетов около Смольного.



Шушары часто называют «островом среди дорог». Микрорайон расположен между мощными транспортными магистралями: Пулковское и Петербургское шоссе, КАД, трасса М-11, Витебский проспект. Однако жители не могут воспользоваться этими магистралями.

Если в 2016 году в микрорайоне проживали 35 тысяч человек, в 2018 году население муниципального образования «Поселок Шушары» составляло более 77 тысяч, сейчас — уже более 95 тысяч человек. Единственный автомобильный выезд из Шушар сегодня — это Пушкинская улица. По оценкам редакции и местных жителей, он сейчас безальтернативен для 40 — 50 тысяч человек.

Еще в 2016 году власти пообещали реконструировать эту артерию, спрямив ее и расширив до четырех полос. По задумке, это должно было хотя бы облегчить транспортную ситуацию. Причем работы должны быть выполнены за счет местного застройщика, «Лидер Групп», так же, как и обустройство нового выезда на Витебский проспект со стороны Старорусского. Под эти условия чиновники согласовали застройку миллионом квадратных метров жилья.



Сейчас Пушкинская улица — извилистая, при реконструкции ее планируется спрямить. Реконструкцию обещали начать еще в 2019 году. Однако утвержденная еще в начале 2018 года трассировка проходит по частным землям. И их владельцев не устроила предложенная городом компенсация за изъятие земли.

Три участка в непосредственной близости от Витебского проспекта, по которым планируют проложить обновленную Пушкинскую улицу, принадлежат компании «Трейд Дьюти Фри» — вполне себе процветающему предприятию.

За изъятие земель — в сумме чуть более 17 тысяч кв. метров — город насчитал компании выплату чуть более 26 млн рублей. Удивляться, что собственник ответил отказом, не приходится: согласно данным публичной кадастровой карты, только кадастровая стоимость земельных участков почти в 2,5 раза больше. А именно 11,26 млн, 50,4 млн и 3,1 млн рублей (всего 64,76 млн рублей).

В начале 2019 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры обратился в Арбитражный суд с требованием изъять земли за рассчитанную стоимость. К делу для независимой оценки актива привлекли эксперта — ООО «Центр независимой экспертизы и оценки «Аспект» М. Земскова, который озвучил другую стоимость: 82,5 млн рублей. В первой инстанции арбитраж удовлетворил иск КРТИ, но назначил компенсацию по экспертной оценке.



В решении суд сослался на пункт 3 статьи 66 Земельного кодекса, который говорит, что при определении рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости.

«Таким образом, представленные комитетом отчеты, составленные ООО «Городской центр оценки», не могут быть приняты в качестве основания для установления размера возмещения при изъятии земельных участков», — говорилось в решении от 27 февраля 2020 года. Таким образом, на рассмотрение спора в первой инстанции ушло более года.

Чиновники отправились оспаривать размер компенсации. И 12 апреля суд подтвердил изъятие, но уже на основании другой оценки насчитал чуть более 30 млн рублей.

В разговоре с «Фонтанкой» гендиректор и владелец «Трейд Дьюти Фри» Роман Барканов подтвердил, что компания в ближайшее время намерена подать документы для обжалования решения в кассационной инстанции. Окончание этого витка судебного процесса, вероятно, может занять еще не менее года.



«На сумму, которую нам хотят выплатить, можно купить участок где-то в полях. И, получается, самим строить дорогу, заезды. На то время, пока площадку изымут, а мы найдем новую, бизнес закроется. А выкупать надо не один участок», — добавил он.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры в ответ на запрос рассказали, что стоимость «рассчитывается профессиональным оценщиком в соответствии с ФЗ об оценочной деятельности, рассчитывается рыночная стоимость, которая никогда не совпадает с кадастровой».

Также чиновники добавили, что процесс изъятия частных владений закончился, остались только судебные процессы с несогласными. Таких двое: «Трейд Дьюти Фри» и физическое лицо, данные которого чиновники раскрывать отказались.

Однако очевидно, что речь идет о вытянутом вдоль Пушкинской участке земли площадью 9 тысяч кв. метров, который находится сразу за Шушарским кладбищем на нечетной стороне. В 2017 году слушания по ППТ проводились дважды, так как в первый раз чиновники позабыли про одно из согласований. В то время, пока постановление об утверждении проекта планировки не было подписано, на участке успела вырасти бетонная конструкция, которая напоминает остов под паркинг. Компенсация изъятия не только земли, но и объекта незавершенного строительства — уже вопрос другой суммы.



В решении Пушкинского районного суда, которое в настоящее время обжалуется комитетом, указано, что собственник, Рустам Акавов, был на первых слушаниях, задавал вопросы — в общем, знал, что город будет отчуждать его собственность. Из чего истец, КРТИ, сделал вывод, что владелец злоупотребил своим правом. Суд постановил забрать землю, а компенсацию определить исходя из состояния актива на дату, когда хозяин получил официальное уведомление об изъятии, — более 111 млн рублей. На рассмотрение в первой инстанции ушло без малого два года.

Депутат МО «Поселок Шушары» Ольга Краснова рассказала, что, когда утверждалось ППТ на застройку, никаких кардинальных решений по выездам не предусматривалось, так как было зафиксировано, что на территории проживает 5 тысяч человек.

«Мы начали испытывать трудности с выездом в году 2012 — 2013-м. Уже стало понятно, что будет проблема. Сначала она была в часы пик, но можно было выехать на 20 минут позже и уже проехать по свободной дороге. Затем этот интервал часа пик от 15 минут стал расти, — вспоминает она. — Сейчас у нас уже с 7 утра стоят в пробке, и до 9:30 ты еще точно в пробке. Выезжать пораньше или попозже — уже не работает. «А что вы возмущаетесь?» — говорили нам чиновники». Сама она уже давно не выезжает на автомобиле.



По ее словам, «пробочка» присутствует всегда, иногда «стоят» даже днем. Если на перекрестке Пушкинской и Витебского случилась авария — это пробка на непредсказуемое время. Пушкинская, Вишерская и Школьные улицы образуют своеобразное кольцо, примыкающее к Витебскому проспекту. Иногда бывает так, что пробки на выезд с него стоят в обе стороны, и тогда местные констатируют: «кольцо замкнулось».

Те, кто живет в старой части Шушар, еще могут воспользоваться электричкой до Витебского вокзала. «С какого-нибудь Старорусского проспекта (место новой застройки. — Прим. ред.) минут 30 идти или и того больше. Для дальних новостроек это нереально, особенно если с детьми», — пояснила Краснова.

В числе других способов хотя бы частично улучшить транспортную ситуацию местная жительница называет планы реконструкции Новгородского проспекта и Шушарской дороги, второе ответвление на Витебский проспект, регулярные просьбы присоединить поселок к КАД и трамвайный маршрут до Славянки. Построенное одноименное метро, в свою очередь, до сих пор является скорее предметом шуток, так как построено в промзоне, а не в поселке. «Фонтанка» показывала, как выглядят ботинки горожанина, решившего прогуляться до подземки пешком.

Сделать развязку с КАД город предлагал еще в 2017 году, но трасса федеральная, и из Москвы пришел отказ.

Упомянутое «ответвление» — это возможность использования натоптанной дорожки от бензоколонки, которая ведет к Новгородскому проспекту. Но маршрут проходит через частные земли СПХ «Шушары». Попытки договориться успехом не увенчались, говорят местные. И добавляют, что этот выезд больше нужен был не для горожан, а для строительной техники, которая пользуется сейчас все той же Пушкинской улицей.

Проект трамвайного маршрута «Купчино — Шушары — Славянка» местные скептически называют мифическим. Так как и здесь не обойтись без изъятия частных владений. Перед заключением концессионного соглашения было обещано, что первых пассажиров трамвай повезет уже в сентябре 2023 года. В феврале 2020-го Смольный выпустил только распоряжение о подготовке проекта планировки линейного объекта. В апреле 21 года правительство подготовило законопроект о компенсации для гаражников, который в теории должен ускорить расчистку маршрута для трамвая, но инициативы пока нет в банке данных парламента города. Соответственно, сроки его рассмотрения и принятия неизвестны.

Что касается реконструкции Шушарской дороги и перспективы вывода потока на Петербургское шоссе, эта возможность утыкается в железнодорожные пути. Проезд под ними — однополосный, и там возможно либо реверсивное движение, либо долгие-долгие переговоры с РЖД.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

