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Смольный обнадеживает гаражников на пути концессионных дорог и трамваев. Им тоже обещают компенсации из бюджета

Владельцы гаражей, через которые идут концессионные проекты, получат компенсацию

Правительство Петербурга подготовило проект изменений в городской закон «О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга». Смысл в том, чтобы компенсации доставались и тем, чья собственность встала на пути концессионного трамвая или дороги.

Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, документ добавляет в закон условие компенсации: если принято решение о предоставлении земельного участка, «занятого временными (некапитальными) объектами-гаражами, на котором располагаются объекты концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и (или) который необходим для осуществления деятельности, предусмотренной концессионными соглашениями, соглашениями о государственно-частном партнерстве».

В пояснительной записке говорится, что сейчас закон предписывает выплачивать компенсации, если гаражи сносят на городских участках, предоставленных для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования. Для концессий правила устанавливаются отдельно, хотя результат для владельца гаража один: утрата имущества.

«Например, с обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» 11.10.2019 заключено концессионное соглашение о создании и использовании трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка», — говорят авторы. — Точный перечень земельных участков, подлежащих предоставлению концессионеру для создания трамвайной сети, будет определен после разработки проектов планировки и межевания территории. Однако, согласно имеющимся проектным проработкам, известно, что по крайней мере один земельный участок, ранее предоставленный гаражно-строительному кооперативу «Метро Московское» (далее — ГСК), попадает в полосу отвода будущей трамвайной сети».

После внесения изменений в закон компенсации будет выплачивать КИО, для этого надо будет дополнить его полномочия. Сумма выплаты за конкретный гараж определяется в зависимости от его типа, расположения и возраста. Если говорить о трамвае в Славянку, то концессионеру уйдет земельный участок, ранее предоставленный ГСК, на котором расположено 299 гаражей. Средний размер компенсации за один — 77,3 тыс. рублей, с учетом того, что большинство гаражей 1989–1991 годов постройки являются кирпичными. Всего потребуется 23 млн рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте трамвая от Купчино до Славянки. Кроме того, уже началось строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения; он оформлен как развязка ЗСД, и на этот счет было заключено допсоглашение к концессии с «Магистралью Северной столицы». На остальные этапы этого огромного проекта частного партнера будут выбирать по конкурсу. Общая протяженность составит около 20 км.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

AP-SPb
Ну да, "компенсация" 77 тыс. при рыночной стоимости 250-300. И стоимости машиноместа в паркинге по соседству, которое придётся купить чтобы ставить машину после утраты гаража, 500-900 тыс., а то и 1,5 млн. Отличная "компенсация".
Annonym
Знаете дорогие Чиновники ...
А вот что я не слышал что бы Владельцам Гаражей в Петроградском Районе волна сноса которых пошло со Строительства на Пеньковой 3 И которой предшесвовали не только Снос Здания Детского сада но и Гаражей и сейчас такая Волна идет по Всему району Ураганом вот только Администрация Района где Правит макаров чето никого и ничего пока не компенсировало .

Адреса Сноса могу назвать Дворы на Куйбышева странный Снос гаражей так же есть еще 1 Адрес щас точно не вспомнить но все это дело с душком как говорится ...
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