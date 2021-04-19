Смольный обнадеживает гаражников на пути концессионных дорог и трамваев. Им тоже обещают компенсации из бюджета

Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, документ добавляет в закон условие компенсации: если принято решение о предоставлении земельного участка, «занятого временными (некапитальными) объектами-гаражами, на котором располагаются объекты концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и (или) который необходим для осуществления деятельности, предусмотренной концессионными соглашениями, соглашениями о государственно-частном партнерстве».

В пояснительной записке говорится, что сейчас закон предписывает выплачивать компенсации, если гаражи сносят на городских участках, предоставленных для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования. Для концессий правила устанавливаются отдельно, хотя результат для владельца гаража один: утрата имущества.

«Например, с обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» 11.10.2019 заключено концессионное соглашение о создании и использовании трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка», — говорят авторы. — Точный перечень земельных участков, подлежащих предоставлению концессионеру для создания трамвайной сети, будет определен после разработки проектов планировки и межевания территории. Однако, согласно имеющимся проектным проработкам, известно, что по крайней мере один земельный участок, ранее предоставленный гаражно-строительному кооперативу «Метро Московское» (далее — ГСК), попадает в полосу отвода будущей трамвайной сети». После внесения изменений в закон компенсации будет выплачивать КИО, для этого надо будет дополнить его полномочия. Сумма выплаты за конкретный гараж определяется в зависимости от его типа, расположения и возраста. Если говорить о трамвае в Славянку, то концессионеру уйдет земельный участок, ранее предоставленный ГСК, на котором расположено 299 гаражей. Средний размер компенсации за один — 77,3 тыс. рублей, с учетом того, что большинство гаражей 1989–1991 годов постройки являются кирпичными. Всего потребуется 23 млн рублей.