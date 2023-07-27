В городе так не получится. ДПС в шоке от водителей Шушар

В Шушарах утром в четверг, 27 июля, не наблюдается перекрытий или пробок. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки», приехавший посмотреть на ситуацию в поселке в дни саммита Россия-Африка.
По словам корреспондента, желающие стали выезжать из Шушар в шесть утра. Еще в 7:10 было плотно, а в 7:30 уже никого. Сотрудники ДПС поделились, что сами в шоке от ситуации.
«Фонтанка.ру»
«Мы только спланировали, как здесь все организовать, чтобы водители друг другу не мешали, а они сами организовались. В городе так не получится», — рассказали они и предположили, что к 10 утра люди все же «набьются».
На месте присутствовал и замглавы администрации Пушкинского района Владимир Львов. Он рассказал, что перекрывать проезд не собираются, а намерены только ограничивать его во время проезда кортежей.
Желающих покинуть Шушары на электричке тоже не очень много. Люди есть, но никакой толпы, передает корреспондент «Фонтанки».
О том, как в дни саммита жить в Шушарах и как из них выбраться, «Фонтанка» подробно описывала. Без проблем, пожалуй, выехать из района на общественном транспорте или личном автомобиле можно будет только ранним утром. О других известных ограничениях читайте здесь.