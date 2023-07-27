В городе так не получится. ДПС в шоке от водителей Шушар

В Шушарах утром в четверг, 27 июля, не наблюдается перекрытий или пробок. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки», приехавший посмотреть на ситуацию в поселке в дни саммита Россия-Африка.

По словам корреспондента, желающие стали выезжать из Шушар в шесть утра. Еще в 7:10 было плотно, а в 7:30 уже никого. Сотрудники ДПС поделились, что сами в шоке от ситуации.

