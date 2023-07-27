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    В городе так не получится. ДПС в шоке от водителей Шушар

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    В Шушарах утром в четверг, 27 июля, не наблюдается перекрытий или пробок. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки», приехавший посмотреть на ситуацию в поселке в дни саммита Россия-Африка.

    По словам корреспондента, желающие стали выезжать из Шушар в шесть утра. Еще в 7:10 было плотно, а в 7:30 уже никого. Сотрудники ДПС поделились, что сами в шоке от ситуации.

    «Фонтанка.ру»

    «Мы только спланировали, как здесь все организовать, чтобы водители друг другу не мешали, а они сами организовались. В городе так не получится», — рассказали они и предположили, что к 10 утра люди все же «набьются».

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На месте присутствовал и замглавы администрации Пушкинского района Владимир Львов. Он рассказал, что перекрывать проезд не собираются, а намерены только ограничивать его во время проезда кортежей.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Желающих покинуть Шушары на электричке тоже не очень много. Люди есть, но никакой толпы, передает корреспондент «Фонтанки».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    О том, как в дни саммита жить в Шушарах и как из них выбраться, «Фонтанка» подробно описывала. Без проблем, пожалуй, выехать из района на общественном транспорте или личном автомобиле можно будет только ранним утром. О других известных ограничениях читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Шушары
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    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ3
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