Саммит Россия — Африка. Предупреждаем об известных ограничениях

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Российско-африканский саммит пройдет в Петербурге 27 и 28 июля, но готовиться к нему начали загодя. В плане ограничения движения — тоже. И если с ситуацией в Шушарах все более или менее понятно, то в остальном еще есть время и возможность подготовиться.



Уже объявлено, что несколько дней на участки ЗСД и КАД не будут пускать грузовики, на некоторых улицах ограничат парковку, а местами движение и вовсе перекроют. «Фонтанка» рассказывает об ограничениях, которые известны заранее.

Перекрытия С полуночи 26 июля до 23:59 28 июля для проезда закроют участок Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу. Также до 23:59 30 июля перекрыты Стартовая улица от Быковской улицы до Внуковской улицы, Домодедовская улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковская улица от дома 2 до Домодедовской улицы.

В дни саммита, 27 и 28 июля, с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 будет закрыт въезд и выезд в Шушарах. Ограничения На ряде улиц сузят проезжую часть. Эти ограничения вводятся в несколько этапов, и первые вступили в силу этой ночью. Из неприятного — в аэропорт лучше выезжать заранее. С полуночи 24 июля заработали ограничения по пути в Пулково. Действовать они будут вплоть до 30 числа. С 0:00 25 июля до 23:59 29 июля: на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;

в переулке Антоненко вдоль дома 2;

на четной стороне набережной Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко и от дома 24 по набережной Мойки до Певческого моста;

на нечетной стороне набережной Мойки от дома 97 до дома 99;

на Михайловской улице вдоль дома 1/7;

на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улицы и вдоль дома 6 по Вознесенскому;

на Малой Морской улице вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту и дома 14 по Малой Морской;

на 6-й Советской улице вдоль дома 12;

на улице Чайковского вдоль дома 17;

на улице Марата вдоль дома 11;

на Почтамтской улице вдоль дома 4;

на проспекте Римского-Корсакова вдоль дома 5–7;

на Гончарной улице вдоль дома 4;

на улице Правды вдоль дома 10;

на Лиговском проспекте вдоль дома 61;

на площади Островского вдоль Екатерининского сквера.

С 6:00 26 июля до 23:59 29 июля, помимо уже названных: на Галерной улице вдоль дома 15;

на Стремянной улице вдоль дома 8. Парковка С полуночи 24 июля и до 23:59 30 июля введен запрет остановки транспорта на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Быковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице. Аналогичные ограничения заработают:

с 0:00 25 июля до 23:59 28 июля — на Ленсоветовской дороге и в 1-м Бадаевском проезде;

с 0:00 25 июля до 23:59 30 июля — на нечетной стороне набережной Обводного канала от Измайловского проспекта до Митрофаньевского шоссе, Адмиралтейском проспекте, Митрофаньевском и Усть-Славянском шоссе, Сарицкой улице и Измайловском проспекте.

Запрет движения грузовиков С полуночи 27 июля до 23:59 28 июля грузовикам тяжелее 3,5 тонны будет запрещено выезжать на Пулковское шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе, Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе, Митрофаньевское и Усть-Славянское шоссе. C 26 по 30 июля грузовой транспорт не пустят на участки ЗСД от набережной Екатерингофки до южной развязки КАД и от южной развязки КАД до набережной Екатерингофки. А 27 и 28 июля аналогичный запрет для грузовых машин массой более 3,5 тонны будет действовать на участке КАД между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе.

Общественный транспорт и электрички До 30 июля изменена трасса маршрута автобуса № 13А . Он не заезжает к бывшему зданию терминала АВК «Пулково-2» и остановке «Внуковская улица».



Жителям Шушар, которые закроют 27 и 28 июля, посоветовали пересаживаться на автобусы № 385 А и Б, а также электрички. СЗППК на эти дни увеличит количество электричек, курсирующих между Павловском и Витебским вокзалом Петербурга с остановкой на железнодорожной станции Шушары. Где и как можно пересесть на альтернативный транспорт, смотрите на сейте «Организатора перевозок».