Кажется, будет жарко, Петербург

Город на Неве вступает в непростую неделю — экстраординарные предупреждения властей о подготовке к российско-африканскому саммиту создают ощущение беспрецедентности надвигающихся мер безопасности. Предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, запланированы серьезные ограничения движения, больницы переведены в режим круглосуточной готовности, а жителям прилегающих к основной площадке форума Шушар, кажется, вообще лучше не выходить из дома в эти дни.
Текстовая версия этого материала была опубликована на «Фонтанке» 20 июля. Читайте также: «Гуманитарный форум. Как семимиллионный Петербург переводят на удаленку из-за кортежей африканских президентов».