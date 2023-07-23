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    Кажется, будет жарко, Петербург

    Какие ограничения нас ждут из-за саммита Россия — Африка

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    55 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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    Город на Неве вступает в непростую неделю — экстраординарные предупреждения властей о подготовке к российско-африканскому саммиту создают ощущение беспрецедентности надвигающихся мер безопасности. Предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, запланированы серьезные ограничения движения, больницы переведены в режим круглосуточной готовности, а жителям прилегающих к основной площадке форума Шушар, кажется, вообще лучше не выходить из дома в эти дни.

    Текстовая версия этого материала была опубликована на «Фонтанке» 20 июля. Читайте также: «Гуманитарный форум. Как семимиллионный Петербург переводят на удаленку из-за кортежей африканских президентов».

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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    Комментарии 55

    Гость23 Июл 2023 в 20:51
    Жителям Шушар надо просто пойти на встречу администрации города и проблема разрешится.
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 20:48
    Все будет хорошо. Наша общая задача-чтобы не было бедных африканских стран. Тогда и концепция колониальная разрушится. Это своего рода революция в мире. Лишь бы только получилось все как надо.
    +0−0
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