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    Выезжать в Пулково стоит заранее: дорогу в аэропорт сузят до конца месяца

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    5 комментариев

    С полуночи 24 июля на юге Петербурга вступают в силу новые ограничения и перекрытия, связанные с предстоящим саммитом Россия — Африка. В том числе водителям придется потесниться на дороге к аэропорту Пулково.

    С 00:00 24 июля до 23:59 30 июля будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт, участке Петербургского шоссе на пересечении с Соколиной улицей и Пулковском шоссе возле дома 53, корпус 2. На этот же срок перекроют движение по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и по Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы. Помимо этого, уже закрыт участок Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской.

    Одновременно до конца 30 июля вступает в силу запрет остановки на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой, Стартовой улице от улицы Пилотов до Быковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице.

    Напомним также, что автобус № 13А до 30 июля не заезжает к бывшему зданию терминала АВК «Пулково-2» и на остановку «Внуковская улица».

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    Комментарии 5

    Гость23 Июл 2023 в 17:39
    Вот не захочешь, а поневоле рассистом станешь...
    +1−0
    Гость23 Июл 2023 в 17:26
    Как в старосоветские времена - "ночь в подъезде переждем".
    +0−0
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