Выезжать в Пулково стоит заранее: дорогу в аэропорт сузят до конца месяца

С полуночи 24 июля на юге Петербурга вступают в силу новые ограничения и перекрытия, связанные с предстоящим саммитом Россия — Африка. В том числе водителям придется потесниться на дороге к аэропорту Пулково.
С 00:00 24 июля до 23:59 30 июля будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт, участке Петербургского шоссе на пересечении с Соколиной улицей и Пулковском шоссе возле
Одновременно до конца 30 июля вступает в силу запрет остановки на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой, Стартовой улице от улицы Пилотов до Быковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице.
Напомним также, что автобус