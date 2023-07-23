Выезжать в Пулково стоит заранее: дорогу в аэропорт сузят до конца месяца

С полуночи 24 июля на юге Петербурга вступают в силу новые ограничения и перекрытия, связанные с предстоящим саммитом Россия — Африка. В том числе водителям придется потесниться на дороге к аэропорту Пулково.



С 00:00 24 июля до 23:59 30 июля будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт, участке Петербургского шоссе на пересечении с Соколиной улицей и Пулковском шоссе возле дома 53 , корпус 2 . На этот же срок перекроют движение по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и по Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы. Помимо этого, уже закрыт участок Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской.