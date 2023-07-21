Будь круглосуточно готов. Петербургские больницы переводят в особый режим на время саммита «Россия — Африка»

Петербургские больницы массово отчитываются Смольному о переходе на особый режим работы. Дело не в какой-то новой пандемии, а в форуме «Россия — Африка». По данным «Фонтанки», распоряжение комитета по здравоохранению вышло 12 июля, оно касается подготовки «учреждений к медицинскому обеспечению второго саммита «Россия — Африка» и других мероприятий в формате «Россия — Африка». Больницы должны отчитаться о готовности по медицинскому, антитеррористическому и другим направлениям, сообщить об этом в Смольный и приложить соответствующие внутренние приказы. Среди прочего предписано «при поступлении гостей и участников саммита организовать отдельное сопровождение при проведении диагностических и лечебных мероприятий указанным лицам, контролировать сроки их выполнения». О чрезвычайных происшествиях сообщать в городскую станцию скорой помощи, в полицию, ФСБ и МЧС. В списке больниц, которые должны обеспечивать оперативную связь по вопросам медицинского обслуживания участников форума, — более 20 крупных стационаров. Среди них Мариинская больница, больница Св. Луки, Институт им. Джанелидзе, Госпиталь для ветеранов войн, Боткинская, Покровская, Александровская, 40-я, больница Св. Георгия, детский центр им. Раухфуса, детская больница Св. Марии Магдалины и другие.

Отчитываются о готовности все в свободной форме. По данным «Фонтанки», один из стационаров, например, сообщил, что готов к обслуживанию участников саммита на уровне «First Class», обещая дежурство англоговорящих ассистентов главврача и его личное круглосуточное дежурство. То ли в шутку, то ли всерьез упоминалось еще и дежурство автомобиля Maybah.



По внутренним приказам некоторые шаблоны существуют. К примеру, в городской больнице Святого Великомученика Георгия велено усилить контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим, не допускать проникновения посторонних лиц, обращать внимание на подозрительные вещи, организовать дополнительные ночные обходы. Личные машины смогут въезжать только по пропускам, автомобили подрядчиков и доставщиков всего необходимого — по спискам или по приказу после тщательного досмотра. Такой же досмотр предстоит всем, кто привезет пострадавших или больных, если это не городская станция скорой помощи. До 19 числа необходимо провести комиссионные проверки систем энергоснабжения, путей эвакуации, противопожарного режима, сигнализации.



Напомним, саммит «Россия — Африка» пройдет в «Экспофоруме» 27–28 июля. Из-за большого числа охраняемых лиц — а приедут главы многих африканских государств — правительство города рекомендовало на время мероприятия всем работодателям перевести сотрудников на удаленку. В городе будут ограничения движения, а кроме того, решено полностью закрывать по утрам и вечерам автомобильный въезд и выезд из Шушар. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

