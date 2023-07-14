Саммит Россия — Африка на две недели перекроет движение в Петербурге

В конце июля в Петербурге состоятся второй саммит Россия — Африка и другие мероприятий в этом формате. В Московском районе города с 15 по 30 июля введут ряд перекрытий и ограничений движения, сообщает комитет по транспорту.
Для проезда перекроют:
- с 00:00 15 июля до 23:59 30 июля — Стартовую улицу от Быковской улицы до Внуковской улицы;
- с 00:00 24 июля до 23:59 30 июля — Домодедовскую улицу от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковскую улицу от дома 2 до Домодедовской улицы;
- с 00:00 26 июля до 23:59 28 июля — Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу.
С полуночи 24 июля до 23:59 30 июля сузят проезжую часть на Дороге в аэропорт, Петербургском шоссе на пересечении с Соколиной улицей и Пулковском шоссе у дома 53, корпус 2. Кроме того, с 17 по 30 июля в связи с проведением саммита и изменением схемы организации дорожного движения в районе Внуковской улицы автобусы №13А не будут заезжать к бывшему зданию терминала АВК «Пулково-2» и остановку «Внуковская улица», сообщает СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
С полуночи 27 июля до 23:59 28 июля введут ограничения на движение грузовиков тяжелее 3,5 тонн на Пулковском шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе, Витебском проспекте от Московского шоссе до Петербургского шоссе, Митрофаньевском и Усть-Славянском шоссе. Кроме того, в дни проведения форума, 27 и 28 июля, на КАД между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе тоже не пустят тяжелые грузовики.
Помимо этого на ряде улиц запретят парковаться:
- с 00:00 24 июля до 23:59 30 июля — на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Быковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Внуковской улице;
- с 00:00 25 июля до 23:59 28 июля — на Ленсоветовской дороге и в 1-м Бадаевском проезде;
- с 00:00 25 июля до 23:59 30 июля — на нечетной стороне набережной Обводного канала от Измайловского проспекта до Митрофаньевского шоссе, Адмиралтейском проспекте, Митрофаньевском и Усть-Славянском шоссе, Сарицкой улице и Измайловском проспекте.