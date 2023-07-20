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    В Шушары, куда ограничат въезд во время саммита «Россия — Африка», запустят дополнительные электрички

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    На период проведения в Петербурге саммита «Россия — Африка» в «Экспофоруме» для жителей Шушар, которым заблокируют автомобильный проезд, запускают дополнительные электрички 27 и 28 июля, сообщает 20 июля пресс-служба комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга.

    Северо-Западная пригородная пассажирская компания увеличит количество электричек на Витебском направлении — между Павловском и Витебским вокзалом Петербурга с остановкой на ж/д станции «Шушары».

    В даты проведения саммита власти заполнят дневное «окно» с помощью 5 пригородных поездов в каждом направлении — в Петербург и обратно в Павловск. С 12 до 14 часов средний интервал в сторону Петербурга составит 15 минут, в промежутке с 10 до 12 часов в сторону «Шушар» средний интервал — 20 минут.

    Ранее «Фонтанка» писала, что саммит «Россия-Африка» затронет жизнь автомобилистов в Шушарах. Ограничить въезд и выезд из поселка власти обещают 27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Жителям рекомендуют пересаживаться на автобусы № 385 А и Б и пригородные поезда.

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    ШушарыСаммит Россия - Африка
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