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    Кампус СПбГУ добрался до градсовета. Посмотрите, что хотят построить в Пушкинском районе

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    2 комментария
    Фото: «Студия 44»
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    Градостроительный совет намерен на ближайшем заседании рассмотреть концепцию по застройке так называемой «территории развития Санкт-Петербургского государственного университета». Речь о том самом кампусе в Детскосельском.

    Заседание состоится 26 апреля. По данным «Фонтанки», градостроительный совет рассмотрит презентацию, которую частично уже демонстрировали ранее. Проект выполняло архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна, в данном случае обсуждается та часть застройки кампуса, которая ближе к железнодорожной станции Царское Село, а не научно-технологический центр вдоль Московского шоссе.

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    Судя по проекту, на этой территории появятся учебные и учебно-лабораторные корпуса, криогенная лаборатория, виварий, спортивный центр, студенческая библиотека, административные здания, корпуса академической гимназии, общежития, гостиницы, конгресс-центр, теплицы, каток и многое другое.

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    По центру участка пройдет бульвар, от которого в стороны будут расходиться аллеи. Предполагается создание большого парка.

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    Проект презентовали впервые еще в конце 2021 года на ректорском совещании. Сообщалось, что всего кампус сможет вместить 16 тысяч студентов. А в целом территория развития рассчитана на 30 тысяч обучающихся и гостей.

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    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как в Петербурге много лет выбирали место для кампуса СПбГУ и как в итоге было решено разместить его в Пушкинском районе на территории бывшего племенного завода «Детскосельский». Согласно транспортным планам, здесь появятся станции метро, а также будет построена ветка скоростного трамвая. Стоимость строительства оценивалась в 47 млрд рублей, закончить собирались до 2028 года.

    Фото: «Студия 44»

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    Комментарии (2)

    Главный спец по технике консервации
    Метро? В Пушкине? Realy?
    фру
    уже вообще ничего не нужно из перечисленного.
    ну еси тока теплицы.
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