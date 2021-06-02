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Рядом с кампусом СПбГУ появится технологическая долина. 100 гектаров — только первая очередь

ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании технологической долины в Пушкинском районе. Рядом с кампусом университета на 100 гектарах разместят лаборатории и производственные корпуса. В перспективе площадь может увеличиться в три раза.

Предполагается, что на территории Инновационного научно-технического центра СПбГУ «Невская дельта» будут размещены научно-производственные объекты, связанные с экологией, энергетикой, сельским хозяйством, цифровым моделированием сложных систем, агро- и биотехнологиями, фармацевтикой, генетикой, передовыми нефтегазовыми технологиями, новыми материалами (в том числе для применения в условиях Арктики).

«Формат центра обсуждался в рамках ПМЭФ уже в 2019 году, — рассказал президент — председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин. — Мы рады, что за прошлый непростой год предложения были конкретизированы, утвержден план работ и теперь начинается непосредственная реализация проекта».

«Невская дельта» станет центром, на базе которого будут решаться задачи интеграции результатов прорывных научных исследований и высокотехнологичных разработок СПбГУ в промышленные цепочки компаний-партнеров, также здесь будут организованы опытные производства, сертификация и испытания новых разработок», — сказал ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

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Комментарии (2)

f0ntan
Жители Славянки - Детскосельского очень "рады" этому проекту, что рядом с их человейниками вдоль узкого Колпинского шоссе появится еще и кампус, некая "Невская дельта". Хотя до Невы там далеко. Кроме Славянки ничего не протекает
Агроном аэродрома
Скольково не справляется, весь мир дрожит от уникальных российских технологических новинок, Сорос старший нервно пьет валидол!!
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