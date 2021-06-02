Рядом с кампусом СПбГУ появится технологическая долина. 100 гектаров — только первая очередь

ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании технологической долины в Пушкинском районе. Рядом с кампусом университета на 100 гектарах разместят лаборатории и производственные корпуса. В перспективе площадь может увеличиться в три раза.
Предполагается, что на территории Инновационного научно-технического центра СПбГУ «Невская дельта» будут размещены научно-производственные объекты, связанные с экологией, энергетикой, сельским хозяйством, цифровым моделированием сложных систем, агро- и биотехнологиями, фармацевтикой, генетикой, передовыми нефтегазовыми технологиями, новыми материалами (в том числе для применения в условиях Арктики).
«Формат центра обсуждался в рамках ПМЭФ уже в 2019 году, — рассказал президент — председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин. — Мы рады, что за прошлый непростой год предложения были конкретизированы, утвержден план работ и теперь начинается непосредственная реализация проекта».
«Невская дельта» станет центром, на базе которого будут решаться задачи интеграции результатов прорывных научных исследований и высокотехнологичных разработок СПбГУ в промышленные цепочки компаний-партнеров, также здесь будут организованы опытные производства, сертификация и испытания новых разработок», — сказал ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.