Рядом с кампусом СПбГУ появится технологическая долина. 100 гектаров — только первая очередь

ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании технологической долины в Пушкинском районе. Рядом с кампусом университета на 100 гектарах разместят лаборатории и производственные корпуса. В перспективе площадь может увеличиться в три раза.



Предполагается, что на территории Инновационного научно-технического центра СПбГУ «Невская дельта» будут размещены научно-производственные объекты, связанные с экологией, энергетикой, сельским хозяйством, цифровым моделированием сложных систем, агро- и биотехнологиями, фармацевтикой, генетикой, передовыми нефтегазовыми технологиями, новыми материалами (в том числе для применения в условиях Арктики).

