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Криогенный центр и крупнейшая в Европе лаборатория с животными. Опубликован итоговый проект кампуса СПбГУ за 47 млрд

Презентация проекта единого кампуса СПбГУ опубликована на официальном канале вуза на YouTube. Планы на 47 млрд рублей можно оценить в картинках.

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Проект, выполненный архитектурным бюро «Студия 44», был представлен на ректорском совещании СПбГУ 13 декабря. Кампус включает учебно-лабораторные корпуса с крупнейшим в Европе виварием (помещение для содержания и разведения лабораторных животных, используемых для научных целей), криогенный центр, общественный центр, академическую гимназию, библиотеку и общежитие на 500 мест. В ученых корпусах спроектировано 337 аудиторий. Всего кампус сможет вместить 16 тысяч студентов. На территории перспективного развития предусмотрены ботанический сад и экспериментальные теплицы.

СПбГУ / YouTube

«Для оснащения лабораторий применяется более шести тысяч единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе уникального. Лазерные комплексы, лабораторные циклотроны, сканирующие ядерно-силовые микроскопы, спектрометры сверхвысокого разрешения, наноизмерительные установки», — прокомментировал главный архитектор проекта, руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.

Построить кампус собираются к 2028 году. Стоимость вложений оценивается в 47 млрд рублей. «Фонтанка» рассказывала о том, как развивалась история с возможным переездом СПбГУ и как менялось предполагаемое место для кампуса. В итоге было решено разместить его в Пушкинском районе, на территории племенного завода «Детскосельский». Концепцию презентовали в 2019 году, при этом часть преподавательского состава идею не поддержала. Согласно планам, к кампусу будет вести ветка скоростного трамвая, также рядом расположатся две станции метро, подробнее о транспортных развязках можно почитать здесь.

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Комментарии (7)

zlopopik
Почему бедные россияне должны оплачивать подготовку научных кадров для Америки и Европы? Пусть сами выращивают или везут остатки из Индии и Японии.
Pilat
Учитывая что с той стороны города на пушкинском направлении постоянно пробки, место выбрано правильно.
Кто туда попадет, назад уже не вернется.
Oleg_I
Почему студентов 16 000, а общежитие на 500 мест? Если вы делаете обособленный кампус в труднодоступном районе, то жильем в нем должны быть обеспечены все 16 000 студентов + преподавательский состав. Причем бесплатным жильем. Вот тогда это будет кампус. А то, что спроектировано, это "философский пароход" для петербургской науки. Плывите, дескать, подальше, ихтиандры ...
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