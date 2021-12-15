Криогенный центр и крупнейшая в Европе лаборатория с животными. Опубликован итоговый проект кампуса СПбГУ за 47 млрд

Проект, выполненный архитектурным бюро «Студия 44», был представлен на ректорском совещании СПбГУ 13 декабря. Кампус включает учебно-лабораторные корпуса с крупнейшим в Европе виварием (помещение для содержания и разведения лабораторных животных, используемых для научных целей), криогенный центр, общественный центр, академическую гимназию, библиотеку и общежитие на 500 мест. В ученых корпусах спроектировано 337 аудиторий. Всего кампус сможет вместить 16 тысяч студентов. На территории перспективного развития предусмотрены ботанический сад и экспериментальные теплицы.

«Для оснащения лабораторий применяется более шести тысяч единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе уникального. Лазерные комплексы, лабораторные циклотроны, сканирующие ядерно-силовые микроскопы, спектрометры сверхвысокого разрешения, наноизмерительные установки», — прокомментировал главный архитектор проекта, руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.



Построить кампус собираются к 2028 году. Стоимость вложений оценивается в 47 млрд рублей. «Фонтанка» рассказывала о том, как развивалась история с возможным переездом СПбГУ и как менялось предполагаемое место для кампуса. В итоге было решено разместить его в Пушкинском районе, на территории племенного завода «Детскосельский». Концепцию презентовали в 2019 году, при этом часть преподавательского состава идею не поддержала. Согласно планам, к кампусу будет вести ветка скоростного трамвая, также рядом расположатся две станции метро, подробнее о транспортных развязках можно почитать здесь.

