Большой проспект, Лиговка, Кудрово и еще 50 направлений. Что за трамвайные линии включили в генплан Петербурга

В проекте нового генплана Петербурга значится почти 50 участков улично-дорожной сети, где в разные годы собираются запускать трамвайное движение. Самые экстравагантные — в центре города.
В проекте положения о территориальном планировании 49 адресов, где предполагаются трамвайные линии. В частности, на Большом проспекте Петроградской стороны от Карповки до Добролюбова и на Лиговском проспекте от Расстанной улицы до Московского проспекта. Кроме этого, в перечне есть линии до Кудрово, до Бугров, до города-спутника Южный, до аэропорта Пулково, до Славянки, до Юнтолово, по новым намывным территориям, до Всеволожска и множество других. Полный список ниже.
Примечательно, что большая часть объектов вписана в так называемую «первую очередь» (то есть до 2030 года), многие — в расчетный период (до 2040-го), но ни один — в прогнозируемый период (2040–2050 годы). При этом «Фонтанка» знает, что на последнем отраслевом совещании в комтрансе одобрили строительство новых трамвайных линий на крайне ограниченном количестве адресов (в частности, по Пискаревке, в Колпино и до «Балтийской жемчужины»). Подробнее — в материале «Фонтанки».