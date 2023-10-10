    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, южн

    761мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd101.36eur107.03

    Большой проспект, Лиговка, Кудрово и еще 50 направлений. Что за трамвайные линии включили в генплан Петербурга

    1915
    7 комментариев

    В проекте нового генплана Петербурга значится почти 50 участков улично-дорожной сети, где в разные годы собираются запускать трамвайное движение. Самые экстравагантные — в центре города.

    В проекте положения о территориальном планировании 49 адресов, где предполагаются трамвайные линии. В частности, на Большом проспекте Петроградской стороны от Карповки до Добролюбова и на Лиговском проспекте от Расстанной улицы до Московского проспекта. Кроме этого, в перечне есть линии до Кудрово, до Бугров, до города-спутника Южный, до аэропорта Пулково, до Славянки, до Юнтолово, по новым намывным территориям, до Всеволожска и множество других. Полный список ниже.

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Примечательно, что большая часть объектов вписана в так называемую «первую очередь» (то есть до 2030 года), многие — в расчетный период (до 2040-го), но ни один — в прогнозируемый период (2040–2050 годы). При этом «Фонтанка» знает, что на последнем отраслевом совещании в комтрансе одобрили строительство новых трамвайных линий на крайне ограниченном количестве адресов (в частности, по Пискаревке, в Колпино и до «Балтийской жемчужины»). Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close