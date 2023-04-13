Пискаревка, Колпино, но не центр. ГЭТ договорился о новых трамвайных маршрутах и удивил троллейбусом на ЗСД

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В комитете по транспорту на прошлой неделе прошло совещание по перспективным трамвайным линиям. Приоритетными признали несколько долгожданных и одну безвинно пострадавшую. «Фонтанка» рассказывает, куда собирается ехать трамвай и куда — неожиданно — может заскочить троллейбус.





Что одобрили



Маршрут «Шушары — Колпино», насколько можно судить, доехал до нужной остановки, но где-то по пути от него отвалилась приставка «ГЧП». Напомним, история этой линии началась, самое позднее, в 2016 году, когда комитет по инвестициям сообщил, что строительство обойдется в 10 млрд, а использовать предполагается концессионную модель. В итоге бюджет рос, а в 2018-м на ПМЭФ даже подписали соглашение о намерениях с АО «Ренейссанс Констракшн».



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Намерения остались намерениями, в Смольном все чаще говорили, что рассматривают вариант строиться за счет бюджета. В 2019-м выяснилось, что все откладывается, так как не могут подыскать денег на проектирование депо для этой линии — а без депо она «не имеет самостоятельного транспортного значения». По состоянию на сегодняшний момент, КРТИ должен подготовить ППТ и запроектировать саму линию (а точнее — актуализировать уже готовый проект). ГЭТ, в свою очередь, берет на себя проектирование и строительство трамвайного парка. Стройка линии предполагается-таки за счет бюджета. Судя по слайдам, трассировка не поменялась — она идет от депо «Южное» по Софийской, залетает в Колпино по Пролетарской улице, доезжает до железнодорожных путей, разворачивается и успокаивается кольцом на углу Пролетарской и Танкистов. Ориентировочная стоимость строительства — 13 млрд рублей, но это в текущих ценах, а как цена проектов гуляет вслед за стройматериалами и логистическими неувязками, в транспортном блоке знают не понаслышке.



Колпино вообще главный реципиент последних договоренностей в Смольном. Кроме этого маршрута оно должно получить трамвай из Рыбацкого. Судя по всему, он поедет от района метро по Шлиссельбургскому проспекту и дальше вдоль Невы в Усть-Славянку, Металлострой, Усть-Ижору, Понтонный, вливаясь в Советский проспект, а потом в Петрозаводское шоссе, Заводскую и Южную улицы. Остановится за Вознесенским шоссе; то есть вроде как Колпино, но все же другое. Здесь планируют потратить порядка 10 млрд рублей, а возить до 10 млн пассажиров в год.



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«Фонтанка» знает, что сильного социального эффекта ждут уже от первой очереди — до Усть-Славянки (а кое-кто предлагал ею и ограничиться). Что из себя представляет ежедневный путь по Советскому проспекту до метро, не секрет: автобусы приезжают уже забитые жителями более восточных кварталов, автомобилисты стоят в суровых пробках.



Еще один старый проект по транспортному обеспечению огромного жилмассива — это трамвай до «Балтийской Жемчужины». Когда-то линия от «Кировского завода» до Петергофа через улицу Адмирала Черокова тоже задумывалась как концессионная и тоже имела свою ПМЭФ-историю, был объявлен даже конкурс. Но на него никто не заявился, а затем, как и в случае с колпинским проектом, город засомневался в концессии как таковой.



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Сейчас про Петергоф речи нет. По уже намеченной когда-то трассе линия должна по Маршала Казакова дотянуться почти до проспекта Патриотов. Это первый и наиболее простой этап, здесь предусмотрена полоса для выделенки. Потом — налево по Балтийскому бульвару, по набережной Дудергофского канала до моста Ахмата Кадырова, а дальше по проспекту Героев и улице Адмирала Черокова — вплоть до шоссе. А уж Петергоф не Петергоф... потом — это сейчас к делу не относится. Проект оценивается сравнительно дешево — 8 млрд рублей, ориентировочное число пассажиров — 10 млн человек, но это все очень приблизительно.



Для севера тоже подготовлена своя новелла, и частично она — про признание ошибок. Речь идет о восстановлении путей на Пискаревском проспекте на участке от Полюстровского до проспекта Мечникова. О том, что такой вариант прорабатывается, стало известно пару лет назад, сами пути здесь сняли в начале нулевых. Теперь их хотят вернуть, а участок включить в один из так называемых транспортных коридоров города.



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Тот же самый Пискаревский проспект, но еще дальше, в створе Северного проспекта, пересечет другая линия. Начнется она от Руставели и потянется на восток по перспективному Васнецовскому проспекту, чтобы потом сделать круг по Муринской дороге. Главными бенефициарами станут ЖК «Цветной город» и ЖК «Ручьи». В этой части Красногвардейского района ГЭТ намерен собирать по 18 млн пассажиров, расходы составят около 11 млрд рублей.



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Хорошая новость: теперь КРТИ и Центр транспортного планирования должны оценить стоимость и инициировать включение маршрутов в госпрограмму.



Теперь плохая новость: то, что маршруты признали приоритетными, не значит, что завтра вы поедете на работу по новым рельсам. Строительство надо включить в адресную программу, то есть в бюджет. То же самое про подвижной состав. «Фонтанка» писала о масштабной программе ГЭТ, которая включает и модернизацию всего парка трамваев с троллейбусами, деньги туда вливают щедро. Но новые маршруты в ней не учитывались, так что и эту программу надо будет корректировать. На практике, учитывая сроки согласований и строительства, появления большей части из названного можно ждать в пределах ближайших 6 лет, говорят собеседники «Фонтанки».



Одна из мотиваций запускать новое строительство — поддержка отрасли. В Петербурге уже кратно вырос объем реконструкции существующих путей, но она наталкивается на объективные проблемы: перекладка одного участка отсекает от транспорта целые кварталы, если не районы. Так что увеличившие свои мощности постоянные подрядчики города могут столкнуться с необходимостью «сдуваться» обратно, а это не профессиональные спортсмены, которые способны наращивать и сгонять вес по несколько раз в год. Стройка, а не реконструкция, может дать им гарантированную перспективу.



Кого не дождались



Нет, на Литейный проспект трамвай не вернут. По данным «Фонтанки», Центр транспортного планирования категорически против, там и сейчас пробок хватает. Если есть желание порасстраиваться — «а как бы было хорошо», — то вот схема: от кольца в районе Свечного и Кузнечного переулков трамвай по Колокольной и Владимирскому едет на север, выезжает на Литейный, пересекает Неву, а там уже есть варианты. На северо-восток через улицу Комсомола, Кондратьевский проспект и опять же Пискаревский; на северо-запад через Лесной проспект, Гренадерскую, Чапаева, через Петроградскую сторону до улицы Савушкина и до метро «Старая Деревня». Спор о трамвае на Литейном в формате обособленной полосы идет много лет, с тех пор, как его убрали оттуда в начале нулевых, одновременно с Пискаревским, мостом Лейтенанта Шмидта (тогда он еще назывался так) и Садовой.



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Кроме того, неясны перспективы предложенной линии по улице Оптиков — от Шуваловского проспекта до Гаккелевской, а также линии в сторону Парнаса.



По данным «Фонтанки», обсуждаются и троллейбусные планы Горэлектротранса. Сразу предупредим — различной степени экстравагантности. Они, в отличие от трамваев, категорического и немедленного одобрения не требуют: использование троллейбусов с увеличенным автономным ходом позволяет по большей части вообще обойтись без инфраструктурного строительства или свести его к минимуму. А значит, и в бюджет что-то срочно втискивать не надо. Но кое-что отметим.



Во-первых, линия от Пулково до Адмиралтейства. Реакция «Пассажиравтотранса» на это предложение, чьи маршруты в аэропорт сейчас одни из самых востребованных, не известна. Но в целом идея не нова. Надежды на аэроэкспресс рухнули, что не мешает железнодорожникам и даже трамвайщикам строить свои проекты. Тем не менее эксперты никогда не переставали говорить: аэропорту нужна прямая связь с центром города. На схеме ГЭТ эта связь выглядит как троллейбусный маршрут по Пулковскому шоссе и Московскому проспекту, которая лишь раз отклоняется от этой трассы, объезжая участок от станции метро «Московская» до Благодатной улицы по Новоизмайловскому проспекту. На Загородном троллейбус сворачивает направо, на Гороховой — налево, и доезжает до Адмиралтейского проспекта, после чего делает кружок по Невскому и Казанской улице.



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Это не самая яркая связь с аэропортом, которую придумал ГЭТ. В планах «на подумать» есть и линия до Пулково от Шуваловского проспекта. Да, вы угадали: по Комендантскому, Гаккелевской, Богатырскому и... ЗСД и КАД. Периодичность и особенно стоимость проезда, учитывая платную дорогу, конкретно не обсуждались.



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Среди других проектов — экскурсионные троллейбусные маршруты в пригородные районы и область: Павловск, Пушкин, Петергоф, Ломоносов, Кронштадт, Гатчина. Еще один, автоматически отдаленный проект — пересадить на ТУАХи Васильевский остров, в парке на Среднем проспекте уже выделено место для «безрогих» троллейбусов. Но в любом случае надо ждать, пока закончатся заключенные с действующими автобусными перевозчиками контракты в рамках транспортной реформы.



Что за кадром



Несколько важнейших проектов не обсуждались — из-за их специфического статуса. Во-первых, трамвайный маршрут в Новосаратовку. Собеседник «Фонтанки» в транспортном блоке Смольного рассказал, что сейчас мяч осознанно передан на сторону Ленобласти, которая и толкает проект с помощью заинтересованных застройщиков и, как она надеется, с помощью федерального бюджета. Пока вопрос, кто конкретно будет строить линию и эксплуатировать ее. Источники «Фонтанки» говорят, что в техническом смысле подключиться к городской сети на Народной улице не сложно, и специальный парк организовывать не придется. Однако перспектива пересекать КАД обещает проектировщикам трудное время: надземный переход может потребовать слишком большого для трамвая угла наклона, а копать под землю — это копать под землю со всеми вытекающими.



Вторая фигура умолчания — «Купчино–Шушары–Славянка». Казалось бы, при чем здесь ГЭТ, это концессионный проект, на который заложены лимиты в городской бюджет, да и работы подготовительные идут. Однако роль городского предприятия может оказаться неожиданно большой: рассматривается вариант, при котором эксплуатацией линии будет заниматься именно оно. В таком случае это будет принципиально иная форма концессии, нежели в привычном уже всем «Чижике», где ТКК и проектировала, и строила, и возит.



Третье связано с «Чижиком» напрямую — это трамвай во Всеволожск, много раз обсуждавшийся. Собственно, продолжение линии из Красногвардейского района в Ленобласть предусматривалось, еще когда строили основную часть. Обсуждались и трудности: двум регионам сложнее выступать заказчиками в ГЧП, делить пассажиропотоки, считать выручку и субсидии для концессионера. Однако в запрос на федеральные средства этот проект все равно попал.



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Пока не ясно, когда процесс сдвинется, а главное — чьими усилиями. Если это новая концессия с ТКК — то один вариант. Второй исходит и того, что инфраструктурной стройкой должен заниматься город. Но тогда возникает парадокс: городской трамвай едет до условной «Ладожской», потом меняется на частный, а в районе Ржевки снова пересадка на городской. В этом смысле возможны два ответа, равной степени радикальности. Первый: отдали «Чижику» Красную Гвардию, пусть он и во Всеволожск строится. Второй: продавайте «Чижик» городу досрочно, и государство построит линию в Ленобласть, благо исчезнет лоскутное одеяло собственников.



И то, и другое сейчас эфемерно. Про выкуп «Чижика» говорят давно, комтранс своего желания не скрывает, тем более что город и так ежегодно доплачивает порядка 2 млрд за пассажиропоток зеленых трамваев ниже расчетного. Но концессионер явно на такое не рассчитывал, он эксплуатирует построенную им сеть и намерен делать это еще много лет. Так что все упирается в цену, которую сможет предложить город и захочет принять ТКК. Подобные наметки — правда, неформальные — уже делались в предыдущие годы, говорят собеседники «Фонтанки». Между 10 и 15 миллиардами разговор не задался и не продолжился.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»