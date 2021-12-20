На Пискаревский проспект в Петербурге возвращают трамвай

О планах строительства стало известно из ответа замглавы комитета по транспорту Рината Ягудина на обращение активистов. Документ опубликован 20 декабря в группе ИГЗТИ «ВКонтакте». Граждане предлагали организовать трамвайное кольцо в сквере у дома № 23 по улице Жукова. Чиновники ответили, что построить его в Кондратьевском саду, то есть на территории зеленых насаждений общего пользования, не представляется возможным.
В то же время комитет описал свои планы по развитию трамвайной инфраструктуры в этом районе. В частности — строительство линии вдоль Полюстровского проспекта по улице Жукова от Кондратьевского проспекта. Судя по всему, речь идет о выделенке, потому что линия там есть и сейчас, здесь ходит 23-й трамвай. Второе — строительство линии на Пискаревском проспекте от пр. Мечникова до ул. Жукова. Рельсы здесь демонтировали 15 лет назад.
Ринат Ягудин отметил, что администрация планирует организацию так называемых транспортных коридоров: это целый комплекс мероприятий, включающий обустройство выделенных полос с комплексами фотовидеофиксации нарушений, организацию совмещенного трамвайно-автобусного движения, реконструкцию светофоров с интеграцией системы создания технического приоритета для пассажирского транспорта и т.д. Сейчас Дирекция по организации дорожного движения формирует перечень адресов для проектирования на 2022 год: рассматриваются пр. Науки, 2-й Муринский пр., Садовая ул., Тихорецкий пр., пр. Луначарского, Загородный пр., Литейный пр., Лесной пр., Политехническая ул., 1-й Муринский пр. от Лесного пр. до Полюстровского пр., ул. Карбышева, пр. Энгельса от Новороссийской ул. до ул. Сергея Марго.
Среднеохтинский и Пискаревский проспекты также включены в список коридоров с приоритетным движением наземного транспорта общего пользования, но с более поздним сроком реализации.
«Фонтанка» рассказывала о программе модернизации Горэлектротранса общей стоимость 123 млрд рублей. Помимо обновления подвижного состава и инфраструктуры, речь идет о создании полутора десятков магистральных маршрутов, которые должны связывать линии метро и создавать единую скоростную систему. Обособление трамвайных путей планируется на Среднем проспекте, Наличной улице, Садовой, Савушкина и других.