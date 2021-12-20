На Пискаревский проспект в Петербурге возвращают трамвай

О планах строительства стало известно из ответа замглавы комитета по транспорту Рината Ягудина на обращение активистов. Документ опубликован 20 декабря в группе ИГЗТИ «ВКонтакте». Граждане предлагали организовать трамвайное кольцо в сквере у дома № 23 по улице Жукова. Чиновники ответили, что построить его в Кондратьевском саду, то есть на территории зеленых насаждений общего пользования, не представляется возможным.



В то же время комитет описал свои планы по развитию трамвайной инфраструктуры в этом районе. В частности — строительство линии вдоль Полюстровского проспекта по улице Жукова от Кондратьевского проспекта. Судя по всему, речь идет о выделенке, потому что линия там есть и сейчас, здесь ходит 23-й трамвай. Второе — строительство линии на Пискаревском проспекте от пр. Мечникова до ул. Жукова. Рельсы здесь демонтировали 15 лет назад.

