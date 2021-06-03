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ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

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На ПМЭФ подписано соглашение о технологической долине «Невская дельта» в Пушкинском районе

Смольный подписал с СПбГУ соглашение о намерениях для реализации инновационного научно-технологического центра «Невская дельта». Он станет частью университетского кампуса.

Подписание состоялось 3 июня в рамках ПМЭФ. Предполагается, что центр позволит обеспечить кадровую и технологическую потребность наукоемких отраслей.

Направления деятельности — экологическая и энергетическая безопасность, зеленые и агробиотехнологии, фармацевтика и генетические технологии, а также цифровизация производств.

Запланированный объем инвестиций по проекту всего кампуса — не менее 50 млрд рублей.

«Фонтанка» рассказывала накануне, что в проекте участвует ВТБ. Площадь только первой очереди составит 100 гектаров.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

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Комментарии (1)

dragvs
Очень смешно, вопросы: без ПМЭФ это соглашение никак не подписывалось? Хоть что-то из подписанного на ПМЭФ было реализовано? Насколько я помню там каждый раз на триллионы подписывается различных прожэктов.
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