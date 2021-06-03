На ПМЭФ подписано соглашение о технологической долине «Невская дельта» в Пушкинском районе

Смольный подписал с СПбГУ соглашение о намерениях для реализации инновационного научно-технологического центра «Невская дельта». Он станет частью университетского кампуса.
Подписание состоялось 3 июня в рамках ПМЭФ. Предполагается, что центр позволит обеспечить кадровую и технологическую потребность наукоемких отраслей.
Направления деятельности — экологическая и энергетическая безопасность, зеленые и агробиотехнологии, фармацевтика и генетические технологии, а также цифровизация производств.
Запланированный объем инвестиций по проекту всего кампуса — не менее 50 млрд рублей.
«Фонтанка» рассказывала накануне, что в проекте участвует ВТБ. Площадь только первой очереди составит 100 гектаров.