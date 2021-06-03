Завтракаем с Захаровой и торжественно открываем форум: онлайн-трансляция с ПМЭФ

Максим Орешкин, помощник президента РФ, в ходе выступления на ПМЭФ-2021, спрогнозировал, что в обозримом будущем правительства развитых стран будут проводить более «левую» политику в своих экономиках.

По его словам, монетарные власти будут больше отчислять денег на социальные нужды, при этом увеличивая налоги на богатство и корпоративные налоги.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время инвесторы, оценивая страновые риски, будут больше следить не за кредитными ставками, устанавливаемыми национальными центральными банками, а за размером дефицита бюджетов.: этот показатель куда больше говорит об устойчивости национальных экономик.

Максим Орешкин оценивает существующие дефициты в первый посткризисный год – в среднем около 5% у развитых стран и 10% - у развивающихся, как показатель того, что монетарные власти по всему миру адекватно отреагировали на вызовы коронавируса и, в целом, справились с большинством проблем. «Экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали в прошлом году», - резюмировал он, напомнив, что Международный валютный фонд оценивает будущий рост мировой экономики в 2022 году в 6%.