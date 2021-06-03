Завтракаем с Захаровой и торжественно открываем форум: онлайн-трансляция с ПМЭФ

Ленобласть подписала соглашение с Камчаткой, и губернатор Владимир Солодов заявил, что регион получил большой приток туризма и планирует развивать его дальше. Может даже появиться прямой рейс из Северной столицы в Петропавловск-Камчатский.
Максим Орешкин, помощник президента РФ, в ходе выступления на ПМЭФ-2021, спрогнозировал, что в обозримом будущем правительства развитых стран будут проводить более «левую» политику в своих экономиках.
По его словам, монетарные власти будут больше отчислять денег на социальные нужды, при этом увеличивая налоги на богатство и корпоративные налоги.
Кроме того, по его словам, в ближайшее время инвесторы, оценивая страновые риски, будут больше следить не за кредитными ставками, устанавливаемыми национальными центральными банками, а за размером дефицита бюджетов.: этот показатель куда больше говорит об устойчивости национальных экономик.
Максим Орешкин оценивает существующие дефициты в первый посткризисный год – в среднем около 5% у развитых стран и 10% - у развивающихся, как показатель того, что монетарные власти по всему миру адекватно отреагировали на вызовы коронавируса и, в целом, справились с большинством проблем. «Экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали в прошлом году», - резюмировал он, напомнив, что Международный валютный фонд оценивает будущий рост мировой экономики в 2022 году в 6%.
На ПМЭФ продолжается сессия по транспортному каркасу России.
«Длинной волей и надежностью», — так губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопрос, за счет чего он привлекает частные инвестиции в транспорт.
«Постом и молитвой», — отозвался модератор.
Стенд прокуратуры, впервые появившийся в этом году на ПМЭФ, пользуется популярностью.
«Обращаются довольно активно, спрашивают про проверки, — заявили корреспонденту «Фонтанки» прокуроры. — Самое необычное обращение от одного бизнесмена касалось юридических тонкостей бракоразводных процессов».
Меню с обедами по 3800 рублей с ПМЭФ никуда не делось. Желающих собирает ресторан Forum.
Вести с панели про транспорт.
Глава РЖД Белозеров заявил, что за следующие 6–7 лет мы разработаем новый российский подвижной состав. Цель — 330 км в час.
Министр транспорта Савельев: в прошлом году «Победа» перевезла 9,1 млн человек, получила чистую прибыль. «Мы будем создавать в средней полосе еще одного лоукостера».
Беглов, говоря о ГЧП в транспорте, анонсировал скоростные трамваи до Колпино и до Новосаратовки.
Глава РЖД Белозеров продолжил:«2,6 млрд киловатт мы экономим за счет рекуперации при торможении составов. Можно обеспечивать некоторые регионы. Может быть, у нас электростанция будет, я не знаю».
Модератор: «Если будете чаще тормозить».
Типичный диалог с завтрака с Марией Захаровой.
Андрей Шарый, директор Русской службы «Радио Свобода»:
«Пространство свободы СМИ сокращается. Так же, как Венедиктову, мне жаль, что большая часть завтрака ушла на кормление завтраками — рассказа, как плохо в США. Мы — российские журналисты работающие для российской аудитории. Законодательство о СМИ об иноагентах в России противоречит законодательству Европы и Конституции РФ. Посмотрите, как у наших коллег из «Медузы» (признано иноагентом) выглядит «Твиттер», ролик в «Ютьюбе», где 15 секунд видео уходит на эту плашку. Разве это не вмешательство в контент?»
Замглавреда RT Анна Белкина: «Когда эти принципы нарушались в США, где было «Радио Свобода»?».
А вот что сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос об эффективности закона об ИА и закрытии VTimes (признано иноагентом):
«Я правда не знаю, кто они, но они являются СМИ, их никто не закрывал. Если у них финансовые проблемы, это что, у них спонсоры ушли? Это вопрос финансов и имиджа, а не государства. Вопрос к спонсорам, почему они не хотят с ними работать. Позвоните, со спонсорами и поговорите, они вам расскажут».
На ПМЭФ началась панель по транспортному каркасу России. Здесь министр транспорта Савельев, вице-премьер Хуснуллин, глава РЖД Белозеров, гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов и губернатор Беглов.
Беспилотное движение на трассе М-11 «Нева» появится к началу 2024 года.
«К концу 2023 или I кварталу 2024 года рассчитываем запустить беспилотное движение на этой трассе», — сказал Кирилл Богданов, заместитель министра транспорта РФ. По его словам, этим не ограничатся.
«Хотим или нет, в ближайшие 10 лет на всех видах транспорта движение станет беспилотным».
Коронавирусная рассадка. На сессии про цифровой транспорт аншлага нет.
Мария Захарова сидит с заметками «хлопнуть / BBC».
На круглом столе об иноагентах взял слово главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он начал критиковать закон, так как он, по его словам, плохо написан.
Официальный представитель МИД Мария Захарова его несколько раз перебивала, потом сказала: «Вы не на «Эхе Москвы», вы на завтраке». Венедиктов: «Завтракайте, а я буду говорить».
Гости ПМЭФ прибывают на форум.
Самый интересный текст про первые вечеринки ПМЭФа!
Они пользовались большим успехом, а светские львицы еле поспевали за артистами, наполняя инстаграм видео и фотографиями с вечеринок и концертов, хвастались собственной красотой, друзьями и атрибутами роскошной жизни. Солнечная петербургская погода удостоилась отдельных эпитетов.
Фото и видео — в нашем репортаже.
Возвращаемся к круглому столу с Марией Захаровой про иноагентов.
Представитель RT на нём рассказывает, как сложно им работать в США: «Идёт давление на наших сотрудников. Это американцы, которых призывают больше не брать никуда на работу, говорят, что они нелюди».
«Один пример. Мы ходили на брифинг в Госдеп. Псаки зачастую вместо ответа говорила: вы не СМИ, следующий вопрос. Были ситуации, когда американские коллеги говорили: это нормальный вопрос, ответьте на него. Они ведут себя по-детски», — поделилась представитель RT Анна Белкина.
А Адиб Аль-Сайед, руководитель ассоциации иностранных корреспондентов, вообще заявил, что к нему не поступало жалоб от его коллег на сложности с работой в России.
Одновременно пришло сообщение, что признанное иноагентом издание VTimes объявило о закрытии, оно прекратит работу 12 июня. Статус иноагента разрушил бизнес-модель издания, объяснила редакция.
Шеф бюро «Аль-Джазиры» в Москве Заур Шеож заявил, что «если будем жить по принципу око за око, мы станем слепыми». Могла бы Россия показать другой пример и не вводить закон об иностранных агентах?
«Вы не представляете, как вы правы. Вы великолепно владеете русским, но, возможно, вы не до конца прочувствовали эту фразу. Суть ее в том, что надо остановить нападающего от нападения. Мы за то, чтобы ко всем было равное отношение, но нужны меры, чтобы защитить своих», — ответила Захарова.
К 8 утра первого полноценного дня ПМЭФ на подъезде к «Экспофоруму» образовалась очередь из «Мерседесов». Очередь на КПП, как передают наши корреспонденты, минут на 40. И это самый первый шаттл на мероприятие.
Народ в автобусе («Фонтанка» не на «Мерседесах» добирается) осознал, что опаздывает к началу.
Некоторые ещё спят. А у Марии Захаровой из МИД уже завтрак в «Экспофоруме» про иностранных агентов в СМИ.
«Аналогичные законы (законы об иноагентах) готовятся в Австралии и Великобритании. Смотрите, какой ящик Пандоры открыли наши коллеги с Запада. Для чего? Почему вы струсили?» — говорит она.
Еще один наш интересный материал вчерашнего дня — о загрузке петербургских отелей в ПМЭФ.
Как выяснилось, цены в дорогих гостиницах в даты форума выросли в разы, но полной заполняемостью могут похвастаться лишь люксы, принимающие правительственные делегации. Иностранцы не доехали, а бизнес экономит.
Подробнее читайте в тексте.
Ключевые мероприятия ПМЭФ 3 июня:
08:00 — деловой завтрак с официальным представителем МИД Захаровой «ИноСМИ-иноагенты в России», обсудят причины присвоения статуса и обязательства, которые он накладывает.
09:00 — сессия «Дальний Восток — ресурсный фронтир или двигатель роста?» о «перенастройке» промышленных предприятий региона, чьи успехи в рамках системы господдержки пока связаны с сырьевой ориентацией.
09:00 — сессия «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию», где обсудят адаптацию экономики к «новой нормальности» на фоне пандемии.
09:00 — бизнес-диалог «Россия — Катар» о взаимном развитии инвестиционных возможностей.
11:00 — сессия «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса» о перспективах новых санкций против России и об управлении рисками санкций на уровне корпорации, страны и международных организаций.
11:00 — сессия «Еда. Трансформация в условиях постковидной реальности», где обсудят доступность полезных продуктов для социально незащищенных людей.
13:00 — сессия-открытие ПМЭФ. Участвуют первый вице-премьер Белоусов, глава Минпромторга Катара Аль-Кувари и премьер Руанды Нгиренте.
15:00 — на сессии «Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности» обсудят проекты в Арктике, возможности привлечения туда инвесторов, направления международного сотрудничества и сохранения уникальной экосистемы.
15:00 — влияние пандемии на цифровую трансформацию культуры, цифровые тренды культуры обсудят в ходе сессии «Культурные коды новой реальности».
15:00 — сессия «Потребительский рынок после пандемии: что не убивает, делает нас сильнее».
16:00 — на сессии Сбера «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество» обсудят, как ускорение цифровизации в пандемию изменит жизнь и работу людей, вырастет ли роль государства, приведет ли пандемия к объединению людей или ещё больше разобщит их.
17:00 — заседание Арктического экономического совета, презентация приоритетов российской стороны и обсуждение основных направлений сотрудничества на период председательства России в АЭС.
17:00 — сессия «Блогеры – это новые СМИ», где обсудят возможности блогосферы для развития талантов молодежи, место блогеров в экосистеме медиахолдингов.
18:00 — на стадионе «Олимпиец» (Павловск) пройдет товарищеский матч команд ПМЭФ и администрации Петербурга по футболу.
20:00 — на Дворцовой площади состоится концерт-посвящение врачам и волонтерам, выступят лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и оркестр итальянского театра Петруцелли.
Самое первое мероприятие — завтрак с официальным спикером МИД России Марией Захаровой.
«Понятие «иноСМИ-иноагент» вызывает острый интерес и множество вопросов. Кого могут отнести к таковым? Какие обязательства появляются в связи с данным статусом? Как правильно вести свою деятельность в соответствии с законом?» — анонсировали в администрации форума. Корреспонденты «Фонтанки» готовятся слушать.
По случаю ПМЭФ Захарова даже завела телеграм, где поделилась с утра видами Петербурга.
Несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, отдельных гостей и сотрудников увозят в больницы. Сколько их — в Смольном точно не говорят.
«На данный момент в городе зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников форума, — заявляли в комитете по здравоохранению накануне. — Бригады Городской станции скорой медицинской помощи несут дежурство в «Экспофоруме», Пулково и на Московском вокзале».
Накануне, 2 июня, был нулевой день ПМЭФ-2021. Вопреки обыкновению, он прошел многолюдно и многословно. Впервые мероприятие проходит в условиях пандемии.
COVID-19 внёс свои коррективы. Участникам заранее объявили о необходимости пройти тестирование. Без отрицательного результата у гостей форума не активируется бейдж. В самом «Экспофоруме» участников ожидали сотрудники Роспотребнадзора, контейнеры с масками, антисептики и тепловизоры. Экраны, транслирующие результаты измерения температуры, установили на входе в павильоны. Разогретого до 37,2 человека бдительные санитарные врачи должны отправить сразу на выход, хотя иногда, судя по наблюдениям фотокорреспондента «Фонтанки», программа сама видит что-то излишне теплое.
Подробнее — в нашем вчерашнем репортаже.