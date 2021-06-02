автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Международного экономического форума в этот раз ждали — или отдыхали от него — два года, вместо одного. Может быть, именно это сыграло роль: уже в первый подготовительный день по коридорам и стендам перемещались толпы, которые обычно добираются только ко второму. Это стало неожиданностью не только для журналистов — с утра уехать на шаттле к Экспофоруму, окруженному ковидными и не только мерами безопасности, было проблематично. Координаторы пожимали плечами, пронзительно смотрели в глаза и предупреждали: «Смотри, если отрицательного теста не будет, обратно пешком».



Петербургский экономический форум в 2021 году мог не состояться, но желание восстановить прежний образ жизни оказалось выше. Правда, атмосфера все же изменилась, COVID-19 внёс свои коррективы. Участникам заранее объявили о необходимости пройти тестирование. Без отрицательного результата у гостей форума не активируется бейдж. В самом Экспофоруме участников ожидали сотрудники Роспотребнадзора, контейнеры с масками, антисептики и тепловизоры. Экраны, транслирующие результаты измерения температуры, установили на входе с павильоны. Разогретого до 37,2 человека бдительные санитарные врачи должны отправить сразу на выход, хотя иногда, судя по наблюдениям фотокорреспондента «Фонтанки», программа сама видит что-то излишне теплое.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Участники форума к масочному режиму отнеслись избирательно — почти половина натянула маски на подбородок или вовсе убрала в карман, хотя о госпитализациях инфицированных стало известно уже в первые часы.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Чтобы гости не грустили из-за плохих новостей, Роспотребнадзор на своём выставочном стенде предложил поиграть в виртуальную реальность, поймать зловредную корону и уничтожить. Для этого игрокам нужно походить по Экспофоруму со шприцом, заряженным вакциной. Корреспондент «Фонтанки» внёс свою лепту и прикончил в мобильной игре 11 вирусов.



автор видео Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Также на стенде Роспотребнадзора давали аскорбинки, показывали тест-системы, в очках виртуальной реальности предлагали погулять по кабинетам исследующих COVID-19 институтов. У входа в Экспофорум гостей ожидали мобильные лаборатории, поставленные на колеса КАМАЗ. В Роспотребнадзоре заверили, что они исключительно для демонстрации возможностей ведомства.

Как обычно, при центральном входе — обязательная фотосессия у нового Mercedes-Maybach S-класса (в павильонах притаился еще и люксовый электрический седан того же производителя). А дальше по центральному пассажу — единство противоположностей. «Сбербанк» показывает свой беспилотный автомобиль и признается, что обкатывать его на нормальных улицах не позволяет закон. На стенде Kaspersky — аппараты для обнаружения беспилотников («Фонтанка» недавно писала об этом рынке): представитель компании с готовностью подтверждает — да, засечь дрон можно; нет, из ружья стрелять нельзя.

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Под ногами путается электрический пес с логотипом ЭР-Телеком, которого выгуливает заботливая хозяйка.

авторы видео Ксения Клочкова, Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

Собачка, впрочем, прогуливается мимо стенда Генпрокуратуры — единственное место на форуме, где не рады журналистам. «Записывать нельзя, это ж интервью получается, — дисциплинированно сообщает человек в погонах при попытке выяснить, какой интерактив ведомство готово предложить гостям ПМЭФ. — Снимать? Снимать можно. Планируем выступление генерального прокурора. 4-го числа. Вопросы? Это будет доклад, но, может, и вопросы тоже будут задавать».



Недалеко презентуют нейроимплант Elvis, который транслирует в мозг сигналы об окружающих предметах и позволяет незрячему человеку «видеть» их. Через стенку от него — главная хохлома форума, стенд Международного агентства суверенного развития, связанного с группой компаний «Царьград». Девушки в кокошниках смотрят в мобильные телефоны, но дружелюбно объясняют, что организация работает в Африке и других регионах. Судя по информации на сайте — занимает место на рынке чужой независимости: «Миссия IASD заключается в ускорении экономического роста и повышении национального благосостояния стран-партнеров, укреплении их суверенитета». Мужчина в маске почвеннической расцветки сначала тянется за визиткой, но услышав вопрос про Центральноафриканскую республику, прячет ее в карман: нет, говорит, насколько я знаю, не работаем.



Чуть поодаль еще немного самобытности: от нижегородского стенда доносится «издалека долго». Поблизости все фотографируются у машины «Победа» 1956-го года, поставленной на огромные гусеницы. Это проект двух предпринимателей, снарядить в болота и леса они могут любую машину, если иметь 7,5 млн рублей. Секрет брендовой беспечности на форуме в том, чтобы брать неактуальный модельный ряд снятых с производства автомобилей, на название которых уже не действует патент.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Стенды отдельных российских компаний блистают роскошью: критикуемый экологами Уралкалий собрал из тысяч бутонов роз изображение Юрия Гагарина; стенд «Газпромнефти» зеркалил проходящих мимо виртуальной реальностью — матрица транслировала силуэты на большой экран.



Главным иностранным гостем ПМЭФ в этом году стал Катар. Представителей его легко отличить по национальным нарядам, гостям своего стенда они наливают национальные арабские напитки — зелёный кофе, возле представительства катарского университета поставили аквариум с золотыми рыбками.



Стенд хозяина форума, в отличие от прошлых лет, выглядит скромно: название Санкт-Петербурга установили на большую букву «Н», символизирующую водород. Экология и чистый транспорт должны стать основной темой петербургской площадки, ещё один акцент — проект «Остров фортов» в Кронштадте. На макеты кронштадтского порта, кампусов СПбГУ и ИТМО, ШМСД и концессионного трамвая днём решил посмотреть губернатор Петербурга Александр Беглов — судя по всему, спонтанно, что подтвердила его пресс-служба.



Обычно первый день уходит ровно на то, чтобы поглазеть на стенды и понять логистику. В этот раз на 2 июня назначили два подфорума. Один из них касался легкой, казалось, темы: креативного бизнеса. За дискуссионные столы позвали звёзд в диапазоне от журналистки Ксении Собчак до музыканта Сергея Шнурова. Аншлаг собрал тиктокер Даня Милохин на сессии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?», и меньше него на ПМЭФ когда-либо говорил разве что Стивен Сигал. Молодой человек охотно поделился историей перекраски своего «Майбаха», а вот дальше говорили взрослые: «Сбербанк» и «Альфа-Банк» в шутку сошлись в борьбе за рекламное агентство WildJam, с которым Милохин сотрудничает, а его основатель Ярослав Андреев кокетливо поднимал цену с 50 млн до 75 млн долларов. Несколько раз обращались к Милохину: он довольно оперативно разобрался, поддерживает ли мир во всем мире и один раз даже самостийно взял слово, когда речь зашла о рискованности бизнеса на блогерах: «Ярослав зарабатывает на мне, я теряю свою популярность чрез 2–3 года, он находит другого блогера, и другой блогер так же 3 или 4 года приносит ему все что нужно. Потом еще раз... И это бесконечно».



Это, в общем, было главное выступление Милохина; в остальное время он баловался с микрофоном, отключал других участников и выламывался даже из такой вроде бы демократичной повестки. Зато когда пришло время записывать хайповые видео, равных ему уже не было: тиктокер уложил участников обсуждения на пол, сам же лёг на стол. К съемкам видео присоединилась Ксения Собчак, модерировавшая до этого сессию про арт-столицы. Главная мысль, прозвучавшая на ее обсуждении, сводилась к тому, что Москва более успешна в арт делах, чем Петербург. Галеристы и коллекционеры жаловались на невнимание властей: ни петербургские чиновники их не замечают (вице-губернатор Борис Пиотровский только единожды встретился с владельцами галерей), ни законодатели (частным коллекционерам, как в западных странах, не предоставляют налоговые льготы).

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









На соседней площадке телеведущая Тина Канделаки вместе с тремя Сергеями (Шнуровым, Капковым и Новиковым) рассуждали, чем может похвастать Россия перед миром. Сергей Новиков, начальник управления президента по общественным проектам настаивал: «Надо создавать свои платформы и технологии. Есть несчастные люди в Европе, которые могут существовать только в рамках эко-среды Google, у них нет своих национальных соцсетей. У нас есть Яндекс, весь рунет объединен в национальных сетях. Нам нужно создавать свои мессенджеры, вот уже Mail.ru создаёт свой аналог TikTok. Это и есть путь к цифровому суверенитету». Его поддерживала Юлия Слащева, директор «Союзмультфильма»: сейчас, по её словам, выигрывают на глобальном рынке те, кто адаптирует под него свои локальные особенности. Пример — «Маша и Медведи», мультик про девочку в косынке и юбке, ставший популярным в арабском мире. Говоря о нём, Новиков напомнил, что в какой-то момент он стал таким известным, что британские газеты даже заподозрили, что мультик сделан агентами Кремля.



В ответ на вопрос, какая она, российская креативность, Сергей Шнуров поправил ведущую: «У креативности нет национальности. Мы даже говорим с англицизмами — я только что слышал это от человека, работающего в Кремле. Что такое отдельная Россия? А есть русская физика? Нет. Есть просто физика». Поддетый Новиков, возразил: «Вот у вакцины сейчас появилась национальность». «Но вирус у вакцины паспорт не спрашивает», — парировал Шнуров.



Обсуждение российской культуры довольно быстро перешло к разговору об утечке мозгов. Экс-министр правительства Москвы, директор урбанистического центра МГУ Сергей Капков заявил, что «мы должны пылесосить русский мир», и мрачно пошутил, что если перенять опыт Сталина — так называемые шарашки, то тогда никто не уедет.



Между тем, 19-летний Даня Милохин не покидал умы собравшихся, даже когда поспешно ретировался от журналистов под предлогом крайней, пусть и малой нужды. Сергей Шнуров выдал спич о том, что ситуация вокруг тиктокеров напоминает ему историю с аборигенами, танцующими за стеклярус колонистов. «Все блогеры или тиктокеры являются работниками YouTube и TikTok, — проповедовал музыкант. — Основные барыши получают владельцы этих платформ. А они просто туземцы, которые танцуют туземные танцы. И здесь эти рукоплескания Милохину, не Милохину, не знаю... Он как Святой Дух здесь упоминается, на службе, каждые 5 минут. Я не знаю, кто это такой, но вам нужно понимать. что это абсолютные аборигены». Сама платформа, по словам Шнурова, построена на человеческих слабостях и — не исключено — разработана китайской разведкой.



Должно быть, Милохин сильно удивился бы, узнав, что он китайский шпион, но Шнурова он уже не волновал. Российская музыка построена на подражании — а ведь когда-то Мусоргский подготовил почву для всех голливудских саундтреков. «Музыка страны третьего мира, — настаивал лидер группы «Ленинград». — Это такой рэп без негров, извините за слово». Модератор дискуссии Тина Канделаки успокоила его, напомнив, что он не в Америке и может не извиняться. «Я про рэп, » — откликнулся Шнуров. «А я про негров», — закруглила Канделаки.



Кто о чем, а правительство о бизнесе: параллельно с креативным форумом шел однодневный форум малого и среднего предпринимательства. Его апофеозом стало пленарное заседание в Veb-Space. Незадолго до этого там презентовали мерч Putin Team. Какая-то девушка у вешалки со свитшотами обеспокоено спрашивала консультанта: «Вы не видели, тут мужчина должен был быть?». Учитывая антураж, хотелось ей подсказать, что мужчина приедет через 2 дня.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На самой пленарке обсуждали цифровые решения для малого бизнеса — в частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала систему онлайн-факторинга, а также большую доступность облигаций. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цифровизация — это способ «опрозрачить» бизнес: «Классический пример — федеральная налоговая служба сделала отличную вещь: реестр получателей государственной поддержки. Так получилось, что они презентовали ее в день чекиста». «[Раньше] налоговый инспектор узнавал, что компания где-то в Таганроге получила субсидию, тут же ноги в руки и — «Гражданин, а ты налоги с этой субсидии заплатил?» — объяснил Белоусов. — «Ой, а я не знал». «Ну все, сейчас попадешь на штраф и вплоть до уголовки». И от нас эти компании стали бегать, как черт от ладана. То есть мы сработали ровно наоборот; эффект кобры, когда англичане в Индии стали платить местным за каждую убитую змею, и все их начали разводить. Так что это классический пример опрозрачивания с помощью цифровизации».



Петербургский форум продлится до 5 июня включительно, центральным событием должно стать пленарное заседание в пятницу с участием президента России.



Николай Кудин, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»