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ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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Танцы за стеклярус. В Петербурге открылся международный форум, где можно не извиняться за слова

Нулевой день ПМЭФ-2021, вопреки обыкновению, прошел многолюдно и многословно. Форум нашел своего святого духа и преклонил перед ним колено.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Международного экономического форума в этот раз ждали — или отдыхали от него — два года, вместо одного. Может быть, именно это сыграло роль: уже в первый подготовительный день по коридорам и стендам перемещались толпы, которые обычно добираются только ко второму. Это стало неожиданностью не только для журналистов — с утра уехать на шаттле к Экспофоруму, окруженному ковидными и не только мерами безопасности, было проблематично. Координаторы пожимали плечами, пронзительно смотрели в глаза и предупреждали: «Смотри, если отрицательного теста не будет, обратно пешком».

Петербургский экономический форум в 2021 году мог не состояться, но желание восстановить прежний образ жизни оказалось выше. Правда, атмосфера все же изменилась, COVID-19 внёс свои коррективы. Участникам заранее объявили о необходимости пройти тестирование. Без отрицательного результата у гостей форума не активируется бейдж. В самом Экспофоруме участников ожидали сотрудники Роспотребнадзора, контейнеры с масками, антисептики и тепловизоры. Экраны, транслирующие результаты измерения температуры, установили на входе с павильоны. Разогретого до 37,2 человека бдительные санитарные врачи должны отправить сразу на выход, хотя иногда, судя по наблюдениям фотокорреспондента «Фонтанки», программа сама видит что-то излишне теплое.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Участники форума к масочному режиму отнеслись избирательно — почти половина натянула маски на подбородок или вовсе убрала в карман, хотя о госпитализациях инфицированных стало известно уже в первые часы.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Чтобы гости не грустили из-за плохих новостей, Роспотребнадзор на своём выставочном стенде предложил поиграть в виртуальную реальность, поймать зловредную корону и уничтожить. Для этого игрокам нужно походить по Экспофоруму со шприцом, заряженным вакциной. Корреспондент «Фонтанки» внёс свою лепту и прикончил в мобильной игре 11 вирусов.

автор видео Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Также на стенде Роспотребнадзора давали аскорбинки, показывали тест-системы, в очках виртуальной реальности предлагали погулять по кабинетам исследующих COVID-19 институтов. У входа в Экспофорум гостей ожидали мобильные лаборатории, поставленные на колеса КАМАЗ. В Роспотребнадзоре заверили, что они исключительно для демонстрации возможностей ведомства.

Как обычно, при центральном входе — обязательная фотосессия у нового Mercedes-Maybach S-класса (в павильонах притаился еще и люксовый электрический седан того же производителя). А дальше по центральному пассажу — единство противоположностей. «Сбербанк» показывает свой беспилотный автомобиль и признается, что обкатывать его на нормальных улицах не позволяет закон. На стенде Kaspersky — аппараты для обнаружения беспилотников («Фонтанка» недавно писала об этом рынке): представитель компании с готовностью подтверждает — да, засечь дрон можно; нет, из ружья стрелять нельзя.

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Под ногами путается электрический пес с логотипом ЭР-Телеком, которого выгуливает заботливая хозяйка.

авторы видео Ксения Клочкова, Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

Собачка, впрочем, прогуливается мимо стенда Генпрокуратуры — единственное место на форуме, где не рады журналистам. «Записывать нельзя, это ж интервью получается, — дисциплинированно сообщает человек в погонах при попытке выяснить, какой интерактив ведомство готово предложить гостям ПМЭФ. — Снимать? Снимать можно. Планируем выступление генерального прокурора. 4-го числа. Вопросы? Это будет доклад, но, может, и вопросы тоже будут задавать».

Недалеко презентуют нейроимплант Elvis, который транслирует в мозг сигналы об окружающих предметах и позволяет незрячему человеку «видеть» их. Через стенку от него — главная хохлома форума, стенд Международного агентства суверенного развития, связанного с группой компаний «Царьград». Девушки в кокошниках смотрят в мобильные телефоны, но дружелюбно объясняют, что организация работает в Африке и других регионах. Судя по информации на сайте — занимает место на рынке чужой независимости: «Миссия IASD заключается в ускорении экономического роста и повышении национального благосостояния стран-партнеров, укреплении их суверенитета». Мужчина в маске почвеннической расцветки сначала тянется за визиткой, но услышав вопрос про Центральноафриканскую республику, прячет ее в карман: нет, говорит, насколько я знаю, не работаем.

Чуть поодаль еще немного самобытности: от нижегородского стенда доносится «издалека долго». Поблизости все фотографируются у машины «Победа» 1956-го года, поставленной на огромные гусеницы. Это проект двух предпринимателей, снарядить в болота и леса они могут любую машину, если иметь 7,5 млн рублей. Секрет брендовой беспечности на форуме в том, чтобы брать неактуальный модельный ряд снятых с производства автомобилей, на название которых уже не действует патент.

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Стенды отдельных российских компаний блистают роскошью: критикуемый экологами Уралкалий собрал из тысяч бутонов роз изображение Юрия Гагарина; стенд «Газпромнефти» зеркалил проходящих мимо виртуальной реальностью — матрица транслировала силуэты на большой экран.

Главным иностранным гостем ПМЭФ в этом году стал Катар. Представителей его легко отличить по национальным нарядам, гостям своего стенда они наливают национальные арабские напитки — зелёный кофе, возле представительства катарского университета поставили аквариум с золотыми рыбками.

Стенд хозяина форума, в отличие от прошлых лет, выглядит скромно: название Санкт-Петербурга установили на большую букву «Н», символизирующую водород. Экология и чистый транспорт должны стать основной темой петербургской площадки, ещё один акцент — проект «Остров фортов» в Кронштадте. На макеты кронштадтского порта, кампусов СПбГУ и ИТМО, ШМСД и концессионного трамвая днём решил посмотреть губернатор Петербурга Александр Беглов — судя по всему, спонтанно, что подтвердила его пресс-служба.

Обычно первый день уходит ровно на то, чтобы поглазеть на стенды и понять логистику. В этот раз на 2 июня назначили два подфорума. Один из них касался легкой, казалось, темы: креативного бизнеса. За дискуссионные столы позвали звёзд в диапазоне от журналистки Ксении Собчак до музыканта Сергея Шнурова. Аншлаг собрал тиктокер Даня Милохин на сессии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?», и меньше него на ПМЭФ когда-либо говорил разве что Стивен Сигал. Молодой человек охотно поделился историей перекраски своего «Майбаха», а вот дальше говорили взрослые: «Сбербанк» и «Альфа-Банк» в шутку сошлись в борьбе за рекламное агентство WildJam, с которым Милохин сотрудничает, а его основатель Ярослав Андреев кокетливо поднимал цену с 50 млн до 75 млн долларов. Несколько раз обращались к Милохину: он довольно оперативно разобрался, поддерживает ли мир во всем мире и один раз даже самостийно взял слово, когда речь зашла о рискованности бизнеса на блогерах: «Ярослав зарабатывает на мне, я теряю свою популярность чрез 2–3 года, он находит другого блогера, и другой блогер так же 3 или 4 года приносит ему все что нужно. Потом еще раз... И это бесконечно».

Это, в общем, было главное выступление Милохина; в остальное время он баловался с микрофоном, отключал других участников и выламывался даже из такой вроде бы демократичной повестки. Зато когда пришло время записывать хайповые видео, равных ему уже не было: тиктокер уложил участников обсуждения на пол, сам же лёг на стол. К съемкам видео присоединилась Ксения Собчак, модерировавшая до этого сессию про арт-столицы. Главная мысль, прозвучавшая на ее обсуждении, сводилась к тому, что Москва более успешна в арт делах, чем Петербург. Галеристы и коллекционеры жаловались на невнимание властей: ни петербургские чиновники их не замечают (вице-губернатор Борис Пиотровский только единожды встретился с владельцами галерей), ни законодатели (частным коллекционерам, как в западных странах, не предоставляют налоговые льготы).

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На соседней площадке телеведущая Тина Канделаки вместе с тремя Сергеями (Шнуровым, Капковым и Новиковым) рассуждали, чем может похвастать Россия перед миром. Сергей Новиков, начальник управления президента по общественным проектам настаивал: «Надо создавать свои платформы и технологии. Есть несчастные люди в Европе, которые могут существовать только в рамках эко-среды Google, у них нет своих национальных соцсетей. У нас есть Яндекс, весь рунет объединен в национальных сетях. Нам нужно создавать свои мессенджеры, вот уже Mail.ru создаёт свой аналог TikTok. Это и есть путь к цифровому суверенитету». Его поддерживала Юлия Слащева, директор «Союзмультфильма»: сейчас, по её словам, выигрывают на глобальном рынке те, кто адаптирует под него свои локальные особенности. Пример — «Маша и Медведи», мультик про девочку в косынке и юбке, ставший популярным в арабском мире. Говоря о нём, Новиков напомнил, что в какой-то момент он стал таким известным, что британские газеты даже заподозрили, что мультик сделан агентами Кремля.

В ответ на вопрос, какая она, российская креативность, Сергей Шнуров поправил ведущую: «У креативности нет национальности. Мы даже говорим с англицизмами — я только что слышал это от человека, работающего в Кремле. Что такое отдельная Россия? А есть русская физика? Нет. Есть просто физика». Поддетый Новиков, возразил: «Вот у вакцины сейчас появилась национальность». «Но вирус у вакцины паспорт не спрашивает», — парировал Шнуров.

Обсуждение российской культуры довольно быстро перешло к разговору об утечке мозгов. Экс-министр правительства Москвы, директор урбанистического центра МГУ Сергей Капков заявил, что «мы должны пылесосить русский мир», и мрачно пошутил, что если перенять опыт Сталина — так называемые шарашки, то тогда никто не уедет.

Между тем, 19-летний Даня Милохин не покидал умы собравшихся, даже когда поспешно ретировался от журналистов под предлогом крайней, пусть и малой нужды. Сергей Шнуров выдал спич о том, что ситуация вокруг тиктокеров напоминает ему историю с аборигенами, танцующими за стеклярус колонистов. «Все блогеры или тиктокеры являются работниками YouTube и TikTok, — проповедовал музыкант. — Основные барыши получают владельцы этих платформ. А они просто туземцы, которые танцуют туземные танцы. И здесь эти рукоплескания Милохину, не Милохину, не знаю... Он как Святой Дух здесь упоминается, на службе, каждые 5 минут. Я не знаю, кто это такой, но вам нужно понимать. что это абсолютные аборигены». Сама платформа, по словам Шнурова, построена на человеческих слабостях и — не исключено — разработана китайской разведкой.

Должно быть, Милохин сильно удивился бы, узнав, что он китайский шпион, но Шнурова он уже не волновал. Российская музыка построена на подражании — а ведь когда-то Мусоргский подготовил почву для всех голливудских саундтреков. «Музыка страны третьего мира, — настаивал лидер группы «Ленинград». — Это такой рэп без негров, извините за слово». Модератор дискуссии Тина Канделаки успокоила его, напомнив, что он не в Америке и может не извиняться. «Я про рэп, » — откликнулся Шнуров. «А я про негров», — закруглила Канделаки.

Кто о чем, а правительство о бизнесе: параллельно с креативным форумом шел однодневный форум малого и среднего предпринимательства. Его апофеозом стало пленарное заседание в Veb-Space. Незадолго до этого там презентовали мерч Putin Team. Какая-то девушка у вешалки со свитшотами обеспокоено спрашивала консультанта: «Вы не видели, тут мужчина должен был быть?». Учитывая антураж, хотелось ей подсказать, что мужчина приедет через 2 дня.

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На самой пленарке обсуждали цифровые решения для малого бизнеса — в частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала систему онлайн-факторинга, а также большую доступность облигаций. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цифровизация — это способ «опрозрачить» бизнес: «Классический пример — федеральная налоговая служба сделала отличную вещь: реестр получателей государственной поддержки. Так получилось, что они презентовали ее в день чекиста». «[Раньше] налоговый инспектор узнавал, что компания где-то в Таганроге получила субсидию, тут же ноги в руки и — «Гражданин, а ты налоги с этой субсидии заплатил?» — объяснил Белоусов. — «Ой, а я не знал». «Ну все, сейчас попадешь на штраф и вплоть до уголовки». И от нас эти компании стали бегать, как черт от ладана. То есть мы сработали ровно наоборот; эффект кобры, когда англичане в Индии стали платить местным за каждую убитую змею, и все их начали разводить. Так что это классический пример опрозрачивания с помощью цифровизации».

Петербургский форум продлится до 5 июня включительно, центральным событием должно стать пленарное заседание в пятницу с участием президента России.

Николай Кудин, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

nuga
Шабаш подходящее слово всему этому. Пригласить тиктокера на форум,где умные дядьки будут вещать смердам ,это все равно,что дать слово уборщице на банковском форуме.Что за люди там собрались? Винегрет и солянка сборная из блогеров Собчак,тиктокеров- малолеток и дядек в пиджаках.
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