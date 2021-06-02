Участники ПМЭФ начали поступать в больницы Петербурга

Как стало известно «Фонтанке», 2 июня во временный госпиталь в «Ленэкспо» была госпитализирована с коронавирусом 18-летняя волонтер из Москвы. Она в легком состоянии.



Основная площадка для госпитализации иностранцев и гостей — инфекционная больница им. Боткина . Там обещали предоставить комментарий позднее. Общую картину с заболевшими «Фонтанка» запросила в комздраве и в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



Перед началом мероприятия губернатор Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге. И заявил, что гостей с температурой будут госпитализировать сразу. Для них подготовлен резерв коек. Всего около 20 стационаров города готовы принимать пациентов с форума.