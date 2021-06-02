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Участники ПМЭФ начали поступать в больницы Петербурга

Петербургский международный экономический форум не успел официально открыться, а задействованные в нем люди уже начали попадать в больницы Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке», 2 июня во временный госпиталь в «Ленэкспо» была госпитализирована с коронавирусом 18-летняя волонтер из Москвы. Она в легком состоянии.

Основная площадка для госпитализации иностранцев и гостей — инфекционная больница им. Боткина. Там обещали предоставить комментарий позднее. Общую картину с заболевшими «Фонтанка» запросила в комздраве и в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Перед началом мероприятия губернатор Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге. И заявил, что гостей с температурой будут госпитализировать сразу. Для них подготовлен резерв коек. Всего около 20 стационаров города готовы принимать пациентов с форума.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

266063310
«18летняя волонтёр_»
«Книга лежал»!
«Автобус стояла»...
Да когда уже люди научатся пользоваться феминитивами и перестанут насиловать язык?.. Глаза режет!
BSB888
Это какое-то особое изуверство приглашать гостей на форум в город, где по 1800 заболевших в сутки фиксируется. Так сказать реклама Спутник V в полевых условиях-хочешь живым обратно уехать-вакцинируйся.
***_555
Раньше их называли "эскорт".
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