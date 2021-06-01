Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге перед ПМЭФ. Гостей с температурой будут госпитализировать сразу

«Ситуация с коронавирусом непростая, но управляемая», — заявил 1 июня Александр Беглов в интервью РИА Новости.



По его словам, форум в Петербурге — это первый в мире подобный опыт в условиях «новой нормальности». Губернатор рассказал, что повышение температуры у любого из гостей в гостиницах станет причиной для изоляции и госпитализации. В павильонах ПМЭФ будет работать «в основном вакцинированный персонал».



«С января до середины мая у нас неуклонно снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности», — добавил Беглов.

