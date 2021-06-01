Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге перед ПМЭФ. Гостей с температурой будут госпитализировать сразу

«Ситуация с коронавирусом непростая, но управляемая», — заявил 1 июня Александр Беглов в интервью РИА Новости.
По его словам, форум в Петербурге — это первый в мире подобный опыт в условиях «новой нормальности». Губернатор рассказал, что повышение температуры у любого из гостей в гостиницах станет причиной для изоляции и госпитализации. В павильонах ПМЭФ будет работать «в основном вакцинированный персонал».
«С января до середины мая у нас неуклонно снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности», — добавил Беглов.
Он также подчеркнул, что неудобства для петербуржцев будут минимизированы. Всего ПМЭФ-2021 посетят 5 тысяч человек.
За прошедшие сутки в городе выявили 817 случаев коронавируса.
Перед экономическим форумом Роспотребнадзор и Смольный утвердили правила работы гостиниц. Гостей будут тестировать на коронавирус и лишат шведского стола. В Москве и Петербурге уже выстроились очереди из желающих сдать тест на коронавирус для поездки на ПМЭФ. Организаторы также показали, как при подготовке к ПМЭФ «уничтожают в воздухе всё живое».